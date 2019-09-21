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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко, передает РИА Новости.
"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", — говорится в сообщении.
По словам Яремко, решение поддержало большинство фракций Рады.
РИА Новости
География: Украина
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