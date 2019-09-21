Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко, передает



"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", — говорится в сообщении.



По словам Яремко, решение поддержало большинство фракций Рады. Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко, передает РИА Новости "Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", — говорится в сообщении.По словам Яремко, решение поддержало большинство фракций Рады. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, ПАСЕ, сессия География: Украина — статья прочитана 248 раз Комментарии