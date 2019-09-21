Загрузка... Как Антанас Гуога прославлял Литву. Школа скандалов в Европарламенте 🔊 Воспроизвести экс-депутат Европарламента Антанас Гуога



Шестеро депутатов Европарламента прошлого созыва зарабатывали как минимум в два раза больше своей основной зарплаты, получая эти деньги на дополнительной работе вне стен парламента. Больше всех получил евродепутат Антанас Гуога (Antanas Guoga), которого считают королем онлайнового покера. В прошлом году его дополнительный доход на стороне составил более трех миллионов евро, о чем сообщила организация «Трансперенси Интернешнл».



Автор рассказывает о проштрафившихся депутатах Европарламента. По какой-то странной случайности многие из них связаны с Россией. Так, главный «критик Путина» Эльмар Брок кидается в подчиненных разными предметами. «Пророссийскому» австрийцу Штрахе все вспоминают вечер с «русской» блондинкой на Ибице, попавший в газеты. А венгра Белу Ковача обвинили в шпионаже на РФ и дали кличку КГБела. Домогательства, неправильное использование средств, шпионаж — чего только нет в Брюсселе.



Скандалов, неблаговидных действий и нечистоплотности в Европарламенте хоть отбавляй. Там есть откровенный абсурд, а есть и чистой воды беззаконие. Любящие скандалы политики попали как раз туда, куда нужно. Вот перечень самых шокирующих случаев в современной истории Европейского парламента.



ДОМОГАТЕЛЬСТВА И ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ



Если спросить некоторых, то сексуальные домогательства в Европарламенте стали проблемой системного характера. Другие же скажут, что такой проблемы вообще не существует.



Пока ни одному депутату Европарламента не предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, хотя жалоб по поводу такого разнузданного поведения — пруд пруди.



Итак, сначала о жертвах якобы имевшего место сексуального насилия, в том числе изнасилований, в которых обвиняют штатных сотрудников парламента и депутатов. Эти жертвы говорят, что их жалобы никто не хочет слушать и что они не доверяют системе, призванной их защищать. В одном из случаев изнасилованная сотрудником парламента женщина (этот человек со своей работы уволился) рассказала изданию «ПОЛИТИКО», что ее активно отговаривали от обращения в полицию, и назвала царящую в парламенте атмосферу «культурой молчания».



Группа политических советников, недовольных бездействием Европарламента в вопросе сексуальных домогательств, в прошлом году начала разоблачительную кампанию, в ходе которой перечислила случаи недостойного поведения членов Европарламента и прочих официальных лиц. Они призывают парламент ввести обязательное ознакомление евродепутатов со сложившейся ситуацией и с правилами поведения.



Между тем, внимание общественности чаще привлекают не сексуальные домогательства, а еще более подрывающее устои — и откровенно извращенное — поведение.



ПЛОХИЕ ПРИМЕРЫ



Мария Жоао Родригес (Maria João Rodrigues). В апреле парламент признал эту известную португальскую евродепутатку виновной в «психологических притеснениях» своего аккредитованного помощника, из-за чего ее исключили из партийных избирательных списков. Против Родригес, ранее работавшей министром в правительстве, было выдвинуто девять разных обвинений, в том числе в попытках сократить рабочий день и зарплату штатной сотрудницы, вернувшейся из отпуска по беременности и родам, в требовании к находившемуся на больничном сотруднику работать допоздна, а также в назначении сверхурочной работы персоналу.



Робер Рошфор (Robert Rochefort). Этого 63-летнего депутата Европарламента из Франции застали мастурбирующим перед двумя девочками подросткового возраста в парижском хозяйственном магазине в 2016 году. Рошфор рассказал в полиции, что «испытывал стресс», и пожаловался на угрожавшего ему свидетеля, который повалил его на землю. Рошфора признали виновным, но он подал ходатайство о помиловании и избежал публичного процесса. Прокуратура решила не раскрывать вынесенный ему приговор. Рошфор лишился места в центристской партии Демократическое движение, но проработал в Европарламенте до конца своего срока, после чего ушел в отставку перед майскими выборами.



Йорн Дорманн (Jørn Dohrmann). Этот евродепутат от крайне правой Датской народной партии лишился своего иммунитета в Европарламенте после того, как в 2017 году избил тележурналиста Биргера Лунда (Birger Lund), который фотографировал возле дома Дорманна. Лунду понадобилась помощь полиции, чтобы вернуть свою камеру, которая оказалась сломанной.



Эльмар Брок (Elmar Brok). Проработав в Европарламенте 39 лет, этот влиятельный немецкий политик имел самый большой стаж работы евродепутатом к тому моменту, как решил в этом году больше не переизбираться. На него было подано наибольшее количество жалоб. Шесть бывших сотрудников рассказали «ПОЛИТИКО» о многочисленных странных инцидентах, в том числе о привычке Брока бросать в них разные предметы и курить в кабинете. Отвечая на вопрос об этих обвинениях, Брок отрицал, что он создал нездоровую атмосферу на работе, признав лишь то, что «когда тесно работаешь вместе и сталкиваешься с большими нагрузками, трения вполне возможны». Далее он заметил: «Я осуждаю любое физическое и эмоциональное насилие».



СЛЕДИТЕ ЗА ДЕНЬГАМИ



Самые крупные скандалы с участием евродепутатов связаны с полицией и тюремными сроками. Бывшего члена Европарламента из Австрии Эрнста Штрассера (Ernst Strasser) в 2013 году приговорили к трем годам лишения свободы, когда суд выяснил, что он предлагал внести в Европарламенте поправку в законы в интересах компании, которая была готова платить ему 100 000 евро в год.



Но главным сокровищем в короне парламентских скандалов стала проведенная в 1999 году кампания, которая вынудила всю Европейскую коллегию уполномоченных подать в отставку из-за коррупции тогдашнего еврокомиссара по науке и образованию Эдит Крессон (Edith Cresson). Бывшего премьер-министра Франции обвинили в присвоении денежных средств и в ряде других правонарушений.



В последнее время тоже случались скандалы, связанные с нецелевым расходованием денежных средств и с конфликтами интересов. Они вызывали большую шумиху, но наказания были менее суровые.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ



Ле Пены. Фиктивные должности и нецелевое расходование денежных средств ЕС стало фирменным знаком французской партии крайне правого толка «Национальное объединение» во многом благодаря выходкам семьи ее основателей в Европарламенте. В мае Суд Европейского Союза постановил, что лидер партии Марин Ле Пен должна вернуть 300 000 евро, которые были использованы не по назначению, в том числе средства, которые она выплачивала руководителю своего аппарата Катрин Гризе (Catherine Griset), хотя та не работала парламентским помощником на пленарных заседаниях. Ле Пен также платила своему телохранителю Тьери Легьеру (Thierry Légier) зарплату парламентского помощника, и из-за этого правонарушения была вынуждена вернуть более 41 000 евро. В прошлом году ее отец, основатель партии Жан-Мари Ле Пен получил распоряжение суда вернуть более 320 000 евро, выплаченных помощнику за работу, так как не сумел доказать, что эта работа была связана с его должностью евродепутата. Его коллега по «Национальному объединению» Милен Трощински (Mylène Troszczynski) получила предписание суда вернуть более 56 000 евро.



Дополнительный заработок. Шестеро депутатов Европарламента прошлого созыва зарабатывали как минимум в два раза больше своей основной зарплаты, получая эти деньги на дополнительной работе вне стен парламента. Больше всех получил евродепутат Антанас Гуога (Antanas Guoga), которого считают королем онлайнового покера. В прошлом году его дополнительный доход на стороне составил более трех миллионов евро, о чем сообщила организация «Трансперенси Интернешнл». Многолетний лидер Либеральной партии Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt) и бывший руководитель Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж (Nigel Farage), ныне стоящий у штурвала Партии Брексита, в прошлом году заработали на стороне по 420 000 евро каждый. Фарадж также якобы не сообщил в налоговые органы о подарках на сумму 450 000 фунтов, полученных от бизнесмена и участника кампании за Брексит Арона Бэнкса (Arron Banks). В июне он отверг повестку с требованием явиться в Брюссель и дать показания в связи с этими обвинениями.



Эльмар Брок (см. предыдущую серию — это опять тот же евродепутат). Согласно документам, полученным «ПОЛИТИКО» в этом году, Брок собирал деньги с групп визитеров, посещавших его офис в Брюсселе, и как минимум 18 000 евро оставил себе. Против Брока также ведется расследование по другим финансовым делам. Он несколько лет занимал должность в немецком медиаконцерне «Бертельсман», получая ежемесячно более 5 000 евро в дополнение к своей депутатской зарплате.



Мортен Мессершмидт (Morten Messerschmidt). Многочисленные денежные скандалы, в которых замешан этот человек, стали настоящим потрясением для датчан. На европейских выборах 2014 года Мессершмидт получил больше голосов, чем любой другой датский кандидат, в основном благодаря своим обещаниям начать борьбу с денежными махинациями в ЕС. Спустя два года Парламент отдал Мессершмидту распоряжение вернуть около 400 000 евро из средств ЕС, которые он потратил на политическую кампанию. Его пан-европейская партия «Движение за свободную и демократическую Европу» распалась, когда ее финансирование было прекращено. Также против Мессершмидта завело дело Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, которое обвиняет его в том, что в 2014 и 2015 годах он потратил 26 000 евро на летние лагеря Датской народной партии.



Маркус Фербер (Markus Ferber). Этот евродепутат из Баварии рекламировал продукт финансовых услуг, сделавшийся возможным благодаря тому самому закону, который сам Фербер проталкивал через парламент.



В 2017 году Фербер написал письмо руководителям финансовой отрасли, в котором сообщил, что этот продукт под названием TIPER «помогает выполнить ряд ключевых требований доработанной директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов», которая вступила в силу в 2018 году, и за которую этот депутат отвечал в Европарламенте. Продукт TIPER предлагали через фонд, который Фербер учредил совместно с главой производящей его компании. Фербер говорит, что у него нет финансовой заинтересованности в продукте, который он предлагает, однако признает, что допустил ошибку, не сообщив в парламент о своей связи с ним. Никакого наказания за свои действия Фербер не понес.



ПРОДЕЛКИ КРАЙНЕ ПРАВЫХ



Европейские крайне правые партии хорошо освоили ремесло злоупотреблений в парламенте.



Накануне выборов в Европарламент шведская крайне правая партия исключила одну из своих евродепутаток, а именно Кристину Винберг (Kristina Winberg), когда та обвинила коллегу в сексуальных домогательствах.



Австрийский представитель Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) — это тот самый австриец, который был уволен с поста министра внутренних дел Австрии якобы за обсуждение сделки о покупке влияния в Вене со стороны некоего российского олигарха. Обвинение было основано на записи частного разговора. (Так в тексте — на самом деле имеется в виду тайно проведенная на острове Ибица аудио и видеозапись беседы подвыпившего Штрахе с девушкой-блондинкой, которая была провокаторшей и которую ему ложно представили как доверенное лицо некоего московского олигарха — прим. ред.)



После своей отставки Штрахе возглавил кампанию протеста крайне правых. Возмущенные сторонники воспользовались одной особенностью избирательной системы Австрии и включили имя Штрахе в бюллетени для голосования по выборам евродепутатов. В итоге он поднялся на самый верх в партийных списках.



Есть множество других примеров, когда крайне правые меняют действующие правила.



ЕЩЕ ОДИН ПЛОХОЙ ПРИМЕР



Бела Ковач (Béla Kovács). Этот венгерский евродепутат из крайне правой партии «Йоббик» лишился своей депутатской неприкосновенности в 2015 году, когда его обвинили в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. Это невероятная история, в которой есть все: тайные браки, разные паспорта и состояния, которые невозможно отследить. Журналиста Андраша Дежо (András Deszó), который первым написал о том, что Ковач был завербован КГБ, выдвинули на Европейскую премию для прессы. Надо сказать, что Ковач особенно и не скрывался. Коллеги дали ему кличку «КГБела», да он еще и женат на русской к тому же.



Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch). Эта внучка министра финансов Адольфа Гитлера, ныне являющаяся заместителем руководителя крайне правой партии «Альтернатива для Германии», ратует за то, чтобы отстреливать иммигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы — в том числе детей. (Позже она попыталась дезавуировать свои заявления.) В 2016 году фон Шторх исключили из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» за ее экстремистские взгляды.



Януш Корвин-Микке (Janusz Korwin-Mikke). Европарламент дважды наказывал этого польского депутата крайне правого толка за его бестактные высказывания. Один раз это было в июне 2016 года, когда он на пленарном заседании позволил себе пренебрежительные замечания о мигрантах, а второй раз в марте 2017 года, когда Корвин-Микке во время дебатов о разнице в зарплатах заявил, что женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они «слабее, меньше и не такие умные». Позже суд ЕС аннулировал наложенное на него наказание, посчитав, что его заявления не помешали работоспособности парламента. Если когда-нибудь в мире и была юридическая лазейка для избегающих ответственности, то Корвин-Микке в этот раз воспользовался именно ей.



Автор: Райан Хит (RYAN HEATH) для Politico, США, перевод Скандалов, неблаговидных действий и нечистоплотности в Европарламенте хоть отбавляй. Там есть откровенный абсурд, а есть и чистой воды беззаконие. Любящие скандалы политики попали как раз туда, куда нужно. Вот перечень самых шокирующих случаев в современной истории Европейского парламента.Если спросить некоторых, то сексуальные домогательства в Европарламенте стали проблемой системного характера. Другие же скажут, что такой проблемы вообще не существует.Пока ни одному депутату Европарламента не предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, хотя жалоб по поводу такого разнузданного поведения — пруд пруди.Итак, сначала о жертвах якобы имевшего место сексуального насилия, в том числе изнасилований, в которых обвиняют штатных сотрудников парламента и депутатов. Эти жертвы говорят, что их жалобы никто не хочет слушать и что они не доверяют системе, призванной их защищать. В одном из случаев изнасилованная сотрудником парламента женщина (этот человек со своей работы уволился) рассказала изданию «ПОЛИТИКО», что ее активно отговаривали от обращения в полицию, и назвала царящую в парламенте атмосферу «культурой молчания».Группа политических советников, недовольных бездействием Европарламента в вопросе сексуальных домогательств, в прошлом году начала разоблачительную кампанию, в ходе которой перечислила случаи недостойного поведения членов Европарламента и прочих официальных лиц. Они призывают парламент ввести обязательное ознакомление евродепутатов со сложившейся ситуацией и с правилами поведения.Между тем, внимание общественности чаще привлекают не сексуальные домогательства, а еще более подрывающее устои — и откровенно извращенное — поведение.. В апреле парламент признал эту известную португальскую евродепутатку виновной в «психологических притеснениях» своего аккредитованного помощника, из-за чего ее исключили из партийных избирательных списков. Против Родригес, ранее работавшей министром в правительстве, было выдвинуто девять разных обвинений, в том числе в попытках сократить рабочий день и зарплату штатной сотрудницы, вернувшейся из отпуска по беременности и родам, в требовании к находившемуся на больничном сотруднику работать допоздна, а также в назначении сверхурочной работы персоналу.Робер Рошфор (Robert Rochefort). Этого 63-летнего депутата Европарламента из Франции застали мастурбирующим перед двумя девочками подросткового возраста в парижском хозяйственном магазине в 2016 году. Рошфор рассказал в полиции, что «испытывал стресс», и пожаловался на угрожавшего ему свидетеля, который повалил его на землю. Рошфора признали виновным, но он подал ходатайство о помиловании и избежал публичного процесса. Прокуратура решила не раскрывать вынесенный ему приговор. Рошфор лишился места в центристской партии Демократическое движение, но проработал в Европарламенте до конца своего срока, после чего ушел в отставку перед майскими выборами.. Этот евродепутат от крайне правой Датской народной партии лишился своего иммунитета в Европарламенте после того, как в 2017 году избил тележурналиста Биргера Лунда (Birger Lund), который фотографировал возле дома Дорманна. Лунду понадобилась помощь полиции, чтобы вернуть свою камеру, которая оказалась сломанной.. Проработав в Европарламенте 39 лет, этот влиятельный немецкий политик имел самый большой стаж работы евродепутатом к тому моменту, как решил в этом году больше не переизбираться. На него было подано наибольшее количество жалоб. Шесть бывших сотрудников рассказали «ПОЛИТИКО» о многочисленных странных инцидентах, в том числе о привычке Брока бросать в них разные предметы и курить в кабинете. Отвечая на вопрос об этих обвинениях, Брок отрицал, что он создал нездоровую атмосферу на работе, признав лишь то, что «когда тесно работаешь вместе и сталкиваешься с большими нагрузками, трения вполне возможны». Далее он заметил: «Я осуждаю любое физическое и эмоциональное насилие».Самые крупные скандалы с участием евродепутатов связаны с полицией и тюремными сроками. Бывшего члена Европарламента из Австрии Эрнста Штрассера (Ernst Strasser) в 2013 году приговорили к трем годам лишения свободы, когда суд выяснил, что он предлагал внести в Европарламенте поправку в законы в интересах компании, которая была готова платить ему 100 000 евро в год.Но главным сокровищем в короне парламентских скандалов стала проведенная в 1999 году кампания, которая вынудила всю Европейскую коллегию уполномоченных подать в отставку из-за коррупции тогдашнего еврокомиссара по науке и образованию Эдит Крессон (Edith Cresson). Бывшего премьер-министра Франции обвинили в присвоении денежных средств и в ряде других правонарушений.В последнее время тоже случались скандалы, связанные с нецелевым расходованием денежных средств и с конфликтами интересов. Они вызывали большую шумиху, но наказания были менее суровые.Фиктивные должности и нецелевое расходование денежных средств ЕС стало фирменным знаком французской партии крайне правого толка «Национальное объединение» во многом благодаря выходкам семьи ее основателей в Европарламенте. В мае Суд Европейского Союза постановил, что лидер партии Марин Ле Пен должна вернуть 300 000 евро, которые были использованы не по назначению, в том числе средства, которые она выплачивала руководителю своего аппарата Катрин Гризе (Catherine Griset), хотя та не работала парламентским помощником на пленарных заседаниях. Ле Пен также платила своему телохранителю Тьери Легьеру (Thierry Légier) зарплату парламентского помощника, и из-за этого правонарушения была вынуждена вернуть более 41 000 евро. В прошлом году ее отец, основатель партии Жан-Мари Ле Пен получил распоряжение суда вернуть более 320 000 евро, выплаченных помощнику за работу, так как не сумел доказать, что эта работа была связана с его должностью евродепутата. Его коллега по «Национальному объединению» Милен Трощински (Mylène Troszczynski) получила предписание суда вернуть более 56 000 евро.Дополнительный заработок. Шестеро депутатов Европарламента прошлого созыва зарабатывали как минимум в два раза больше своей основной зарплаты, получая эти деньги на дополнительной работе вне стен парламента.Многолетний лидер Либеральной партии Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt) и бывший руководитель Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж (Nigel Farage), ныне стоящий у штурвала Партии Брексита, в прошлом году заработали на стороне по 420 000 евро каждый. Фарадж также якобы не сообщил в налоговые органы о подарках на сумму 450 000 фунтов, полученных от бизнесмена и участника кампании за Брексит Арона Бэнкса (Arron Banks). В июне он отверг повестку с требованием явиться в Брюссель и дать показания в связи с этими обвинениями.(см. предыдущую серию — это опять тот же евродепутат). Согласно документам, полученным «ПОЛИТИКО» в этом году, Брок собирал деньги с групп визитеров, посещавших его офис в Брюсселе, и как минимум 18 000 евро оставил себе. Против Брока также ведется расследование по другим финансовым делам. Он несколько лет занимал должность в немецком медиаконцерне «Бертельсман», получая ежемесячно более 5 000 евро в дополнение к своей депутатской зарплате.Мортен Мессершмидт (Morten Messerschmidt). Многочисленные денежные скандалы, в которых замешан этот человек, стали настоящим потрясением для датчан. На европейских выборах 2014 года Мессершмидт получил больше голосов, чем любой другой датский кандидат, в основном благодаря своим обещаниям начать борьбу с денежными махинациями в ЕС. Спустя два года Парламент отдал Мессершмидту распоряжение вернуть около 400 000 евро из средств ЕС, которые он потратил на политическую кампанию. Его пан-европейская партия «Движение за свободную и демократическую Европу» распалась, когда ее финансирование было прекращено. Также против Мессершмидта завело дело Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, которое обвиняет его в том, что в 2014 и 2015 годах он потратил 26 000 евро на летние лагеря Датской народной партии.Этот евродепутат из Баварии рекламировал продукт финансовых услуг, сделавшийся возможным благодаря тому самому закону, который сам Фербер проталкивал через парламент.В 2017 году Фербер написал письмо руководителям финансовой отрасли, в котором сообщил, что этот продукт под названием TIPER «помогает выполнить ряд ключевых требований доработанной директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов», которая вступила в силу в 2018 году, и за которую этот депутат отвечал в Европарламенте. Продукт TIPER предлагали через фонд, который Фербер учредил совместно с главой производящей его компании. Фербер говорит, что у него нет финансовой заинтересованности в продукте, который он предлагает, однако признает, что допустил ошибку, не сообщив в парламент о своей связи с ним. Никакого наказания за свои действия Фербер не понес.Европейские крайне правые партии хорошо освоили ремесло злоупотреблений в парламенте.Накануне выборов в Европарламент шведская крайне правая партия исключила одну из своих евродепутаток, а именно Кристину Винберг (Kristina Winberg), когда та обвинила коллегу в сексуальных домогательствах.Австрийский представитель Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) — это тот самый австриец, который был уволен с поста министра внутренних дел Австрии якобы за обсуждение сделки о покупке влияния в Вене со стороны некоего российского олигарха. Обвинение было основано на записи частного разговора. (Так в тексте — на самом деле имеется в виду тайно проведенная на острове Ибица аудио и видеозапись беседы подвыпившего Штрахе с девушкой-блондинкой, которая была провокаторшей и которую ему ложно представили как доверенное лицо некоего московского олигарха — прим. ред.)После своей отставки Штрахе возглавил кампанию протеста крайне правых. Возмущенные сторонники воспользовались одной особенностью избирательной системы Австрии и включили имя Штрахе в бюллетени для голосования по выборам евродепутатов. В итоге он поднялся на самый верх в партийных списках.Есть множество других примеров, когда крайне правые меняют действующие правила.Этот венгерский евродепутат из крайне правой партии «Йоббик» лишился своей депутатской неприкосновенности в 2015 году, когда его обвинили в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. Это невероятная история, в которой есть все: тайные браки, разные паспорта и состояния, которые невозможно отследить. Журналиста Андраша Дежо (András Deszó), который первым написал о том, что Ковач был завербован КГБ, выдвинули на Европейскую премию для прессы. Надо сказать, что Ковач особенно и не скрывался. Коллеги дали ему кличку «КГБела», да он еще и женат на русской к тому же.Эта внучка министра финансов Адольфа Гитлера, ныне являющаяся заместителем руководителя крайне правой партии «Альтернатива для Германии», ратует за то, чтобы отстреливать иммигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы — в том числе детей. (Позже она попыталась дезавуировать свои заявления.) В 2016 году фон Шторх исключили из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» за ее экстремистские взгляды.Европарламент дважды наказывал этого польского депутата крайне правого толка за его бестактные высказывания. Один раз это было в июне 2016 года, когда он на пленарном заседании позволил себе пренебрежительные замечания о мигрантах, а второй раз в марте 2017 года, когда Корвин-Микке во время дебатов о разнице в зарплатах заявил, что женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они «слабее, меньше и не такие умные». Позже суд ЕС аннулировал наложенное на него наказание, посчитав, что его заявления не помешали работоспособности парламента. Если когда-нибудь в мире и была юридическая лазейка для избегающих ответственности, то Корвин-Микке в этот раз воспользовался именно ей.Автор: Райан Хит (RYAN HEATH) для Politico, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: заработки, Европарламент — статья прочитана 187 раз Комментарии