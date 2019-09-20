Война магазинов началась! Maxima обратилась в суд, чтобы не допустить строительства Lidl 🔊 Воспроизвести Foto: Ekspress Meedia, Scanpix



В эстонской столице Maxima оспорила в суде детальную планировку Lidl на участке по адресу Калда теэ, 29, сообщает



”Почему в районе, где уже есть 9 продуктовых магазинов и вблизи которого находится 3 супермаркета, город Тарту решил разрешить строительство еще одного супермаркета в условиях сокращающегося населения, когда в других районах Тарту доступность торговых услуг хуже?" — гласит жалоба Maxima. В эстонской столице Maxima оспорила в суде детальную планировку Lidl на участке по адресу Калда теэ, 29, сообщает DELFI . Одной из причин торговая сеть назвала то, что в округе уже и так много продуктовых магазинов.”Почему в районе, где уже есть 9 продуктовых магазинов и вблизи которого находится 3 супермаркета, город Тарту решил разрешить строительство еще одного супермаркета в условиях сокращающегося населения, когда в других районах Тарту доступность торговых услуг хуже?" — гласит жалоба Maxima. Также в жалобе упоминается возможное увеличение шума, непонятное изменение целевого назначения общей планировки и возможные проблемы в связи с находящемся вблизи заповедником.



Старший юрист правовой службы Тарту Кадри Валдре заявила, что в случае с жалобой Maxima главная причина понятна — появление нового конкурента: "В своей жалобе Maxima пришла к выводу, что детальная планировка нарушает ее свободу предпринимательства".



Юрист отмечает, что и более ранняя детальная планировка участка по адресу Калда теэ, 29 позволяла открыть там торговую площадь, поэтому часть доводов Maxima не отвечают действительности.



Город ответил Maxima, что у них отсутствует право назначать предприятие, которое оперирует в здании, пока здание используется соответственно указанному назначению. rus.delfi.ee Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: торговля, центр, Maxima, Lidl География: Эстония — статья прочитана 84 раза Комментарии