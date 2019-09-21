Загрузка... «Аналоги неизвестны»: что обнаружили российские археологи на сакральном кострище каменного века 🔊 Воспроизвести Расчищенная раковина моллюска, раскоп в Хотылёво-2 и палеолитическая Венера © Пресс-служба Института археологии РАН



Участники экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) обнаружили в Брянской области сакральное кострище людей верхнего палеолита (позднего каменного века), которое использовалось 23 тыс. лет назад древними людьми для проведения ритуалов. Об этом сообщает



Верхнепалеолитические стоянки Хотылёво-1 и Хотылёво-2 в 25 км от Брянска были открыты и исследованы в середине прошлого века советским археологом Фёдором Заверняевым. В 1993 году сотрудник ИА РАН Константин Гаврилов возобновил работу, начатую предшественником, и учёные Хотылёвской археологической экспедиции после долгого перерыва вновь стали регулярно совершать открытия на древних стоянках. Участники экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) обнаружили в Брянской области сакральное кострище людей верхнего палеолита (позднего каменного века), которое использовалось 23 тыс. лет назад древними людьми для проведения ритуалов. Об этом сообщает RT пресс-служба института.Верхнепалеолитические стоянки Хотылёво-1 и Хотылёво-2 в 25 км от Брянска были открыты и исследованы в середине прошлого века советским археологом Фёдором Заверняевым. В 1993 году сотрудник ИА РАН Константин Гаврилов возобновил работу, начатую предшественником, и учёные Хотылёвской археологической экспедиции после долгого перерыва вновь стали регулярно совершать открытия на древних стоянках.



Стоянка Хотылёво-2. Общий вид на раскоп © Пресс-служба Института археологии РАН



Команде Гаврилова удалось увеличить исследованную площадь стоянки Хотылёво-2 примерно с 500 до 700 кв. м, и в нынешнем археологическом сезоне учёные обнаружили центральную часть площадки, которую 23 тыс. лет назад люди использовали в качестве ритуального кострища.



Вкопанные фрагменты костей мамонта, скрытые под ними предметы и их расположение не оставляют сомнений в том, что эта площадка служила для проведения неких обрядов, уверены археологи.



«Мы раскрываем фрагменты комплекса, которые позволяют предполагать их сакральный характер: обилие охры, уложенные и вкопанные в определённом порядке кости мамонта, ямы, скопления кремнёвых изделий, произведения искусства, например статуэтки палеолитических венер. Раскопками 2019 года была вскрыта центральная часть площадки, на которой располагалось кострище, определена структура памятника, а также обнаружен вырезанный из кости артефакт, аналоги которому пока неизвестны», — заявил Константин Гаврилов.



С 2005 года на стоянке Хотылёво-2 археологи находили артефакты, которые лежали на присыпанной охрой земле, иногда были накрыты сверху фрагментами костей мамонта. Во время раскопок нынешнего сезона стало очевидно, что находки образуют овал, в центре которого находилось кострище. Кроме того, был обнаружен артефакт, ранее не встречавшийся ни на одной палеолитической стоянке, отмечают археологи.



Артефакт, изготовленный из компактной части кости мамонта. Хотылёво-2 © Пресс-служба Института археологии РАН



Необычный предмет 16 сантиметров в длину имеет узкое тело и асимметричное навершие. По краям он украшен орнаментом, состоящим из косых крестиков, стрелок и параллельных нарезок. По мнению учёных Палеонтологического института РАН, артефакт изготовлен из компактной части очень крупной трубчатой кости шерстистого мамонта. Его назначение пока не разгадано.



«Сейчас мы можем только сказать, что этим предметом не выполняли каких-то грубых операций... Поскольку он очень тонкий в своей узкой части, он не мог выдержать больших механических нагрузок — он бы сломался… Место находки и предметы, которые его окружали, однозначно указывают на то, что он использовался в символических, скорее всего, ритуальных целях», — отметил Константин Гаврилов.



Также на древнем кострище учёные обнаружили выложенные дугой древние примитивные статуэтки — палеолитические венеры. Одна из них была уложена в яму рядом со скоплением крупных кремнёвых пластин и окрашенных охрой фрагментов костей мамонта. Рядом с другой ямой была найдена вырезанная из мела двойная женская статуэтка: обе женские фигуры изображены плечом к плечу в технике барельефа.



Среди прочих находок — сложная конструкция из вкопанной раковины ископаемого морского моллюска, фрагмента черепа крупного млекопитающего и вертикально стоящих кремнёвых пластин. Недалеко от группы с раковиной в грунт был воткнут окрашенный охрой клык 500-килограммового самца бурого медведя, который служил охотничьим трофеем или оберегом, полагают исследователи.



«Из этнографических материалов нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты: охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода. Возможно, именно здесь и проводились подобные обряды, которые сопровождались ритуальными трапезами — на это указывают многочисленные кости животных и обширные скопления угля», — заключил Константин Гаврилов. Радиоуглеродный анализ показал, что люди жили в этих местах от 28 до 20 тыс. лет назад. Учёные отмечают, что в этот период последние ледники на территории Европы уже отступали к северу, а в лесостепи Русской равнины нашим предкам приходилось уживаться с мамонтами, северными оленями, гигантскими бурыми медведями и пещерными львами.Команде Гаврилова удалось увеличить исследованную площадь стоянки Хотылёво-2 примерно с 500 до 700 кв. м, и в нынешнем археологическом сезоне учёные обнаружили центральную часть площадки, которую 23 тыс. лет назад люди использовали в качестве ритуального кострища.Вкопанные фрагменты костей мамонта, скрытые под ними предметы и их расположение не оставляют сомнений в том, что эта площадка служила для проведения неких обрядов, уверены археологи.«Мы раскрываем фрагменты комплекса, которые позволяют предполагать их сакральный характер: обилие охры, уложенные и вкопанные в определённом порядке кости мамонта, ямы, скопления кремнёвых изделий, произведения искусства, например статуэтки палеолитических венер. Раскопками 2019 года была вскрыта центральная часть площадки, на которой располагалось кострище, определена структура памятника, а также обнаружен вырезанный из кости артефакт, аналоги которому пока неизвестны», — заявил Константин Гаврилов.С 2005 года на стоянке Хотылёво-2 археологи находили артефакты, которые лежали на присыпанной охрой земле, иногда были накрыты сверху фрагментами костей мамонта. Во время раскопок нынешнего сезона стало очевидно, что находки образуют овал, в центре которого находилось кострище. Кроме того, был обнаружен артефакт, ранее не встречавшийся ни на одной палеолитической стоянке, отмечают археологи.Необычный предмет 16 сантиметров в длину имеет узкое тело и асимметричное навершие. По краям он украшен орнаментом, состоящим из косых крестиков, стрелок и параллельных нарезок. По мнению учёных Палеонтологического института РАН, артефакт изготовлен из компактной части очень крупной трубчатой кости шерстистого мамонта. Его назначение пока не разгадано.«Сейчас мы можем только сказать, что этим предметом не выполняли каких-то грубых операций... Поскольку он очень тонкий в своей узкой части, он не мог выдержать больших механических нагрузок — он бы сломался… Место находки и предметы, которые его окружали, однозначно указывают на то, что он использовался в символических, скорее всего, ритуальных целях», — отметил Константин Гаврилов.Также на древнем кострище учёные обнаружили выложенные дугой древние примитивные статуэтки — палеолитические венеры. Одна из них была уложена в яму рядом со скоплением крупных кремнёвых пластин и окрашенных охрой фрагментов костей мамонта. Рядом с другой ямой была найдена вырезанная из мела двойная женская статуэтка: обе женские фигуры изображены плечом к плечу в технике барельефа.Среди прочих находок — сложная конструкция из вкопанной раковины ископаемого морского моллюска, фрагмента черепа крупного млекопитающего и вертикально стоящих кремнёвых пластин. Недалеко от группы с раковиной в грунт был воткнут окрашенный охрой клык 500-килограммового самца бурого медведя, который служил охотничьим трофеем или оберегом, полагают исследователи.«Из этнографических материалов нам известны ритуалы, сопровождающие празднование удачной охоты: охотник, убивший зверя, должен был принести жертву, чтобы умилостивить духа зверя и обеспечить продолжение его рода. Возможно, именно здесь и проводились подобные обряды, которые сопровождались ритуальными трапезами — на это указывают многочисленные кости животных и обширные скопления угля», — заключил Константин Гаврилов. Загрузка... russian.rt.com Категории: культура, чп и криминал, в России, образование Ключевые слова: археологи, раскопки, древний человек География: Россия — статья прочитана 141 раз Комментарии