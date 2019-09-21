Загрузка... Почему инопланетяне не выходят на контакт и как чай замедляет старость. Новости науки 🔊 Воспроизвести



Во Вселенной есть несколько миллиардов планет, способных поддерживать разумную жизнь - однако никаких признаков подобного внеземного разума мы почему-то не наблюдаем, пишет



Это противоречие, известное как "парадокс Ферми", продолжает волновать астрономов - и авторы нового исследования, опубликованного в Astronomical Journal, предлагают свой вариант решения этой загадки.



Еще в 1975 году астрофизик Майкл Харт исследовал этот вопрос с точки зрения математической статистики. По его расчетам, за те почти 14 миллиардов лет, что существует Вселенная, у любой внеземной цивилизации было бы достаточно времени, чтобы заняться колонизацией других миров, и мы на Земле наблюдали бы недвусмысленные признаки подобной экспансии. Во Вселенной есть несколько миллиардов планет, способных поддерживать разумную жизнь - однако никаких признаков подобного внеземного разума мы почему-то не наблюдаем, пишет ВВС Это противоречие, известное как "парадокс Ферми", продолжает волновать астрономов - и авторы нового исследования, опубликованного в Astronomical Journal, предлагают свой вариант решения этой загадки.Еще в 1975 году астрофизик Майкл Харт исследовал этот вопрос с точки зрения математической статистики. По его расчетам, за те почти 14 миллиардов лет, что существует Вселенная, у любой внеземной цивилизации было бы достаточно времени, чтобы заняться колонизацией других миров, и мы на Земле наблюдали бы недвусмысленные признаки подобной экспансии.



"Если не учитывать в этой задаче движения звезд, то остается смириться с одним из двух возможных решений, - говорит Джонатан Кэрролл-Нелленбэк, эксперт в области матстатистики и главный автор работы. - Либо такая цивилизация никогда не покидает своей планеты, либо в нашей галактике мы являемся единственной цивилизацией, обладающей технологиями".



Он указывает, что звездные системы вращаются вокруг центра своей галактики по различным орбитам и с разной скоростью. Например, Солнечная система совершает полный оборот вокруг центра Млечного пути примерно за 230 миллионов лет.



Вполне возможно, что внеземные цивилизации просто ждут выгодного расположения звезд и их сближения. В таком случае, если следовать классическим расчетам Харта, распространение инопланетных цивилизаций должно занимать куда более длительное время.



Новые математические модели, которые приводят авторы исследования, учитывают такие факторы, как взаимное расположение звезд, гипотетическая скорость межзвездных полетов и их возможная периодичность.



Проблема состоит в том, что у нас нет никаких данных о внеземных формах жизни - и любые предположения о них мы можем делать только на основании собственной цивилизации. В частности, мы ничего не знаем о причинах, которые могут побудить такие цивилизации к внешней экспансии.



Но даже с такими ограничениями авторы статьи приходят к выводу, что в нашей галактике Млечный путь есть миллионы звездных систем, где может существовать разумная жизнь.



Чай благотворно действует на мозг



NURPHOTO/GETTY IMAGES



Группа физиологов из Сингапурского университета во главе профессором Фэн Лэем опубликовала исследование, доказывающее, что мозг людей, регулярно пьющих чай, отличается более высокой организацией и в целом лучшем здоровьем, чем у людей, чай не употребляющие.



К такому выводу ученые пришли на основе анализа результатов МРТ головного мозга 36 пожилых пациентов.



В исследовании принимали также участие физиологи из британских университетов в Эссексе и Кембридже, а его результаты опубликованы в журнале Aging.



Давно известно, что употребление чая связано с эмоциональным состоянием и улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Кроме того, исследование, опубликованное все тем же ученым из Сингапура два года назад, показало, что регулярное употребление чая вдвое снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.



На этот раз исследователи поставили задачу обнаружить признаки прямого воздействия чая на отделы мозга.



Они набрали 36 добровольцев старше 60 лет и начали собирать данные об их здоровье, питании, привычках и психологическом состоянии. Исследование продолжалось в течение трех лет, с 2015 по 2018 год.



Анализ когнитивных способностей участников эксперимента в сочетании с данными МРТ показал, что те, кто в течение 25 лет пил зеленый или черный чай не менее четырех раз в неделю, демонстрировал более эффективное взаимодействие между различными участками мозга.



Более эффективная связь между отделами мозга означает более быструю передачу нервных сигналов - а значит, более медленное ухудшение памяти и других когнитивных функций в пожилом возрасте.



Теперь физиологи намерены выяснить, какие именно активные вещества в составе чая положительно воздействуют на мозг.



Грибы снижают риск рака простаты



GETTY IMAGES



Японские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу грибов - не менее трех раз в неделю - существенно снижает риск заболевания раком простаты у пожилых мужчин.



К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале International Journal of Cancer, изучив последние данные о здоровье почти 36,5 тысячи мужчин, которые еще в 1990-е годы участвовали в одном из двух похожих исследований.



Повторно проанализировав состояние здоровья участников (в среднем через 13,2 года после первого исследования), ученые из Университета Тохоку обнаружили, что за это время раком простаты заболели 3,3% мужчин.



При этом у людей, которые регулярно употребляли в пищу грибы один-два раза в неделю, рак диагностировали в среднем на 8% реже. А у тех, кто ел грибы еще чаще, вероятность заболеть раком простаты снижалась на 17%.



Однако, как отмечает ведущий автор статьи Шу Чжан, механизм такого благотворного воздействия на статистику этого заболевания остается неизвестным.



Новая комета - межзвездный скиталец?



SPL Image caption Новая комета имеет весьма необычную орбиту



Астроном-любитель Геннадий Борисов первым заметил новую и весьма необычную комету - 30 августа этого года в ходе наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарае.



Центр малых планет в Гарварде опубликовал официальное признание нового небесного тела.



Судя по всему, речь идет комете с сильно вытянутой гиперболической орбитой, которая могла прибыть в Солнечную систему из межзвездного пространства - впервые с 2017 года, когда была обнаружена экзотическая комета Оумуамуа.



В момент обнаружения Борисовым комета, получившая официальное обозначение C/2019 Q4 (Borisov), находилась на расстоянии около 3 астрономических единиц (450 млн км) от Солнца - то есть втрое дальше Земли.



Оумуамуа, обнаруженная 19 октября 2017 года, сначала была признана кометой, однако дальнейшие наблюдения не выявили ярких признаков кометы - ядра с газовой оболочкой. А вот комета Борисова имеет активное ядро и видимый хвост.



В отличие от Оумуамуа, она также имеет сравнительно крупные размеры - до 20 км в диаметре. Комета Борисова будет видна в течение года, причем ее яркость будет возрастать по мере сближения с Солнцем.



Если подтвердится, что это небесное тело прибыло к нам из какой-то другой звездной системы, это даст астрономам уникальный шанс исследовать изотопный состав атмосферы кометы и сравнить его с имеющимися данными по кометам, которые являются частью нашей планетной системы. В результате Харт пришел к выводу, что в нашей галактике такой цивилизации просто нет. Однако новое исследование подходит к парадоксу Ферми с другой стороны: возможно, такая цивилизация просто никуда не спешит - и исходит из относительного движения звезд и галактик."Если не учитывать в этой задаче движения звезд, то остается смириться с одним из двух возможных решений, - говорит Джонатан Кэрролл-Нелленбэк, эксперт в области матстатистики и главный автор работы. - Либо такая цивилизация никогда не покидает своей планеты, либо в нашей галактике мы являемся единственной цивилизацией, обладающей технологиями".Он указывает, что звездные системы вращаются вокруг центра своей галактики по различным орбитам и с разной скоростью. Например, Солнечная система совершает полный оборот вокруг центра Млечного пути примерно за 230 миллионов лет.Вполне возможно, что внеземные цивилизации просто ждут выгодного расположения звезд и их сближения. В таком случае, если следовать классическим расчетам Харта, распространение инопланетных цивилизаций должно занимать куда более длительное время.Новые математические модели, которые приводят авторы исследования, учитывают такие факторы, как взаимное расположение звезд, гипотетическая скорость межзвездных полетов и их возможная периодичность.Проблема состоит в том, что у нас нет никаких данных о внеземных формах жизни - и любые предположения о них мы можем делать только на основании собственной цивилизации. В частности, мы ничего не знаем о причинах, которые могут побудить такие цивилизации к внешней экспансии.Но даже с такими ограничениями авторы статьи приходят к выводу, что в нашей галактике Млечный путь есть миллионы звездных систем, где может существовать разумная жизнь.Группа физиологов из Сингапурского университета во главе профессором Фэн Лэем опубликовала исследование, доказывающее, что мозг людей, регулярно пьющих чай, отличается более высокой организацией и в целом лучшем здоровьем, чем у людей, чай не употребляющие.К такому выводу ученые пришли на основе анализа результатов МРТ головного мозга 36 пожилых пациентов.В исследовании принимали также участие физиологи из британских университетов в Эссексе и Кембридже, а его результаты опубликованы в журнале Aging.Давно известно, что употребление чая связано с эмоциональным состоянием и улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Кроме того, исследование, опубликованное все тем же ученым из Сингапура два года назад, показало, что регулярное употребление чая вдвое снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.На этот раз исследователи поставили задачу обнаружить признаки прямого воздействия чая на отделы мозга.Они набрали 36 добровольцев старше 60 лет и начали собирать данные об их здоровье, питании, привычках и психологическом состоянии. Исследование продолжалось в течение трех лет, с 2015 по 2018 год.Анализ когнитивных способностей участников эксперимента в сочетании с данными МРТ показал, что те, кто в течение 25 лет пил зеленый или черный чай не менее четырех раз в неделю, демонстрировал более эффективное взаимодействие между различными участками мозга.Более эффективная связь между отделами мозга означает более быструю передачу нервных сигналов - а значит, более медленное ухудшение памяти и других когнитивных функций в пожилом возрасте.Теперь физиологи намерены выяснить, какие именно активные вещества в составе чая положительно воздействуют на мозг.Японские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу грибов - не менее трех раз в неделю - существенно снижает риск заболевания раком простаты у пожилых мужчин.К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале International Journal of Cancer, изучив последние данные о здоровье почти 36,5 тысячи мужчин, которые еще в 1990-е годы участвовали в одном из двух похожих исследований.Повторно проанализировав состояние здоровья участников (в среднем через 13,2 года после первого исследования), ученые из Университета Тохоку обнаружили, что за это время раком простаты заболели 3,3% мужчин.При этом у людей, которые регулярно употребляли в пищу грибы один-два раза в неделю, рак диагностировали в среднем на 8% реже. А у тех, кто ел грибы еще чаще, вероятность заболеть раком простаты снижалась на 17%.Однако, как отмечает ведущий автор статьи Шу Чжан, механизм такого благотворного воздействия на статистику этого заболевания остается неизвестным.Астроном-любитель Геннадий Борисов первым заметил новую и весьма необычную комету - 30 августа этого года в ходе наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарае.Центр малых планет в Гарварде опубликовал официальное признание нового небесного тела.Судя по всему, речь идет комете с сильно вытянутой гиперболической орбитой, которая могла прибыть в Солнечную систему из межзвездного пространства - впервые с 2017 года, когда была обнаружена экзотическая комета Оумуамуа.В момент обнаружения Борисовым комета, получившая официальное обозначение C/2019 Q4 (Borisov), находилась на расстоянии около 3 астрономических единиц (450 млн км) от Солнца - то есть втрое дальше Земли.Оумуамуа, обнаруженная 19 октября 2017 года, сначала была признана кометой, однако дальнейшие наблюдения не выявили ярких признаков кометы - ядра с газовой оболочкой. А вот комета Борисова имеет активное ядро и видимый хвост.В отличие от Оумуамуа, она также имеет сравнительно крупные размеры - до 20 км в диаметре. Комета Борисова будет видна в течение года, причем ее яркость будет возрастать по мере сближения с Солнцем.Если подтвердится, что это небесное тело прибыло к нам из какой-то другой звездной системы, это даст астрономам уникальный шанс исследовать изотопный состав атмосферы кометы и сравнить его с имеющимися данными по кометам, которые являются частью нашей планетной системы. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: космос, технологии, инопланетяне — статья прочитана 152 раза Комментарии