Загрузка... Американка питается, одевается и зарабатывает $17 тысяч в год, роясь в мусорных баках. ФОТО, ВИДЕО 🔊 Воспроизвести



27-летняя Келли Спаркс из Техаса ушла с работы и живет исключительно тем, что роется в мусорных баках. Ей это неплохо удается: находки приносят около 17 тысяч долларов ежегодно, пишет







Первые пять месяцев своего брака Келли и ее муж провели в автофургоне, путешествуя по стране, рассказывает Mediadrumworld. В 2012 году они услышали о «мусорном дайвинге» от общих друзей — тема вызвала интерес и пара решила попробовать. Сначала они были шокированы тем, как много еды выбрасывают американцы. 27-летняя Келли Спаркс из Техаса ушла с работы и живет исключительно тем, что роется в мусорных баках. Ей это неплохо удается: находки приносят около 17 тысяч долларов ежегодно, пишет FORUDAILY . Кроме того, Келли и ее муж экономят по 500 долларов каждый месяц, не покупая продукты питания, косметику, одежду и бытовые мелочи — все это они находят в мусорных контейнерах.Первые пять месяцев своего брака Келли и ее муж провели в автофургоне, путешествуя по стране, рассказывает Mediadrumworld. В 2012 году они услышали о «мусорном дайвинге» от общих друзей — тема вызвала интерес и пара решила попробовать. Сначала они были шокированы тем, как много еды выбрасывают американцы.



С тех пор Келли и ее муж питаются, одеваются, используют косметические принадлежности и даже чистят зубы зубной пастой, найденной в мусорных баках, что экономит минимум 500 долларов в месяц на предметах обихода и личной гигиены.



Келли настолько увлек этот стиль жизни, что в июне 2019 года она бросила свою постоянную работу руководителя отдела социальных сетей, чтобы полностью погрузиться в «мусорный дайвинг». Ранее женщина зарабатывала около 4000 долларов в месяц. Теперь она перепродает в Интернете объекты, которые находит в ящиках, и зарабатывает от 1000 до 1500 долларов в месяц.



Келли рассказывает о своем пути в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность людей о том, как важно жертвовать ненужные предметы и продукты, а не выбрасывать их.



«Я использую предметы, которые нахожу в мусорных контейнерах каждый день. Большая часть моей одежды, все украшения, которые я ношу, мой шампунь и гигиенические средства, бритвы, средства для умывания, лосьоны и даже зубная паста — из мусора. Большинство предметов были найдены в оригинальных коробках и никем не открывались. Даже наши средства для посудомоечной машины и стиральные порошки — из мусорных контейнеров», — говорит Келли.



«Я находила какой-то домашний декор, голову аллигатора от таксидермиста, свечи, большие корзины для одеял и мелкие органайзеры, вазы и даже комнатные растения. Все ящики для хранения и полки, которые я использую для своих находок, взяты из мусорных контейнеров. Это никак не повлияло на мою личную жизнь, кроме разговоров с друзьями. Это повлияло на наши расходы, позволив нам сэкономить на повседневных вещах», — признается женщина.







По словам Келли, когда пара жила в Калифорнии, находить еду в мусорном баке было проще — там было относительно прохладно и продукты реже портились. В жарком Техасе семья добывает лишь 25-30% своего рациона из мусора, остальное приходится покупать.



«В основном мы собираем консервы, чипсы или закуски, хлеб, макаронные изделия и напитки, поскольку они не портятся слишком быстро», — говорит Келли.



В среднем она собирает 300 вещей в неделю из мусорных баков, 10-15 оставляет для себя, 100-150 перепродает, около 200 предметов одежды еженедельно кому-то дарит или отдает бесплатно.







Хотя Келли в основном получает положительные отзывы о своем образе жизни, есть и те, кто считает, что все это пахнет антисанитарией и не слишком приемлемо.



«Только в июне этого года, когда я бросила свою постоянную работу, я начала по-настоящему увлекаться «мусорным дайвингом» как карьерой и способом привлечь внимание к проблеме отходов Америки. Я хотела поделиться своими приключениями в социальных сетях, потому что это огромная часть моей жизни. Однако мне пару раз говорили, что моя деятельность неприемлема и антисанитарна — но я считаю, что виной всему отсутствие понимания вопроса» — сказала она.



«Когда я говорю: «Я ем пищу, которую нахожу в мусорных баках», люди склонны думать о наполовину съеденных бутербродах или остатках еды из ресторанов. Я надеюсь донести до них, что я говорю о запечатанных и неоткрытых предметах из продуктовых магазинов. Многие магазины выбрасывают предметы, если коробки повреждены, это может означать, что консервированные товары, протеиновые батончики, макаронные изделия, хлеб и так далее выбрасывают только потому, что упаковки согнулись при перевозке», — рассказывает Келли.



Женщина надеется вдохновить других быть более осознанными в отношении того, что они выбрасывают, по ее мнению, намного лучше дарить или продавать ненужные предметы.



«Я понимаю, что «мусорный дайинг» не для всех, но я знаю, что когда вы выбрасываете вещь, она не просто исчезает. Она может превратиться в то, что каждый человек может включить в свою повседневную жизнь. А еще с «мусорным дайвингом» каждый день превращается в поиск сокровищ», — признается Келли.



В течение следующих девяти месяцев они ни разу не покупали продукты, а собирали их из мусорных баков, и это полностью изменило образ жизни супружеской пары — они горячо полюбили «мусорный дайвинг».С тех пор Келли и ее муж питаются, одеваются, используют косметические принадлежности и даже чистят зубы зубной пастой, найденной в мусорных баках, что экономит минимум 500 долларов в месяц на предметах обихода и личной гигиены.Келли настолько увлек этот стиль жизни, что в июне 2019 года она бросила свою постоянную работу руководителя отдела социальных сетей, чтобы полностью погрузиться в «мусорный дайвинг». Ранее женщина зарабатывала около 4000 долларов в месяц. Теперь она перепродает в Интернете объекты, которые находит в ящиках, и зарабатывает от 1000 до 1500 долларов в месяц.Келли рассказывает о своем пути в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность людей о том, как важно жертвовать ненужные предметы и продукты, а не выбрасывать их.«Я использую предметы, которые нахожу в мусорных контейнерах каждый день. Большая часть моей одежды, все украшения, которые я ношу, мой шампунь и гигиенические средства, бритвы, средства для умывания, лосьоны и даже зубная паста — из мусора. Большинство предметов были найдены в оригинальных коробках и никем не открывались. Даже наши средства для посудомоечной машины и стиральные порошки — из мусорных контейнеров», — говорит Келли.«Я находила какой-то домашний декор, голову аллигатора от таксидермиста, свечи, большие корзины для одеял и мелкие органайзеры, вазы и даже комнатные растения. Все ящики для хранения и полки, которые я использую для своих находок, взяты из мусорных контейнеров. Это никак не повлияло на мою личную жизнь, кроме разговоров с друзьями. Это повлияло на наши расходы, позволив нам сэкономить на повседневных вещах», — признается женщина.По словам Келли, когда пара жила в Калифорнии, находить еду в мусорном баке было проще — там было относительно прохладно и продукты реже портились. В жарком Техасе семья добывает лишь 25-30% своего рациона из мусора, остальное приходится покупать.«В основном мы собираем консервы, чипсы или закуски, хлеб, макаронные изделия и напитки, поскольку они не портятся слишком быстро», — говорит Келли.В среднем она собирает 300 вещей в неделю из мусорных баков, 10-15 оставляет для себя, 100-150 перепродает, около 200 предметов одежды еженедельно кому-то дарит или отдает бесплатно.Хотя Келли в основном получает положительные отзывы о своем образе жизни, есть и те, кто считает, что все это пахнет антисанитарией и не слишком приемлемо.«Только в июне этого года, когда я бросила свою постоянную работу, я начала по-настоящему увлекаться «мусорным дайвингом» как карьерой и способом привлечь внимание к проблеме отходов Америки. Я хотела поделиться своими приключениями в социальных сетях, потому что это огромная часть моей жизни. Однако мне пару раз говорили, что моя деятельность неприемлема и антисанитарна — но я считаю, что виной всему отсутствие понимания вопроса» — сказала она.«Когда я говорю: «Я ем пищу, которую нахожу в мусорных баках», люди склонны думать о наполовину съеденных бутербродах или остатках еды из ресторанов. Я надеюсь донести до них, что я говорю о запечатанных и неоткрытых предметах из продуктовых магазинов. Многие магазины выбрасывают предметы, если коробки повреждены, это может означать, что консервированные товары, протеиновые батончики, макаронные изделия, хлеб и так далее выбрасывают только потому, что упаковки согнулись при перевозке», — рассказывает Келли.Женщина надеется вдохновить других быть более осознанными в отношении того, что они выбрасывают, по ее мнению, намного лучше дарить или продавать ненужные предметы.«Я понимаю, что «мусорный дайинг» не для всех, но я знаю, что когда вы выбрасываете вещь, она не просто исчезает. Она может превратиться в то, что каждый человек может включить в свою повседневную жизнь. А еще с «мусорным дайвингом» каждый день превращается в поиск сокровищ», — признается Келли. Загрузка... forumdaily.com Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: заработки, свалки, американка — статья прочитана 235 раз Комментарии