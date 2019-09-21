Сушилка с сюрпризом: учёные научились получать электричество из мокрой одежды

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Индийские учёные создали особую ткань из волокон целлюлозы и нанотрубок, которая вырабатывает электричество во время сушки, сообщает



Учёные из Индийского института технологии в Харагпуре создали из обычных целлюлозных волокон и специальных нанотрубок ткань, которая при высыхании на открытом воздухе вырабатывает электричество. На создание изобретения исследователей вдохновил естественный процесс — движение влаги в растениях, при котором из них выпариваются растворы солей. Об этом сообщает журнал Nano Letters, официальный орган Американского химического общества. Индийские учёные создали особую ткань из волокон целлюлозы и нанотрубок, которая вырабатывает электричество во время сушки, сообщает RT . Исследователи считают, что их изобретение в перспективе поможет — пусть и в небольших объёмах — электрифицировать труднодоступные и малоразвитые районы страны.Учёные из Индийского института технологии в Харагпуре создали из обычных целлюлозных волокон и специальных нанотрубок ткань, которая при высыхании на открытом воздухе вырабатывает электричество. На создание изобретения исследователей вдохновил естественный процесс — движение влаги в растениях, при котором из них выпариваются растворы солей. Об этом сообщает журнал Nano Letters, официальный орган Американского химического общества. На создание изобретения исследователей вдохновил естественный процесс — движение влаги в растениях © ACS Publications



Для проведения эксперимента учёные создали устройство, имитирующее растение. Оно состояло из банки с раствором электролита и куска «умной ткани», продетого в трубочку. Нижняя часть ткани погружалась в электролит, а верхняя находилась на воздухе. Электролит из банки поднимался по наноканалам и испарялся. Поскольку движение насыщенной ионами жидкости по любому каналу электризует его стенки, в устройстве создавалась небольшая разница потенциалов. Электроды снимали напряжение с раствора в банке и с открытой части ткани. В результате удалось получить напряжение около 0,7 В.



Соединив в батарею порядка 40 таких устройств, учёные смогли получить напряжение почти 12 В. С помощью этой конструкции исследователям удалось за 24 часа накопить заряд, которого было достаточно, чтобы питать один светодиод в течение часа.



Учёные считают, что внедрение данной технологии позволит, пусть и в небольших объёмах, обеспечить электричеством труднодоступные и малоразвитые части Индии, где широко распространена сушка одежды на открытом воздухе.



Во время эксперимента использовались параллельное и последовательное подключения элементов © ACS Publications



В беседе c RT профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Екатерина Скорб отметила, что индийские разработки в целом находятся в общем русле сегодняшних исследований по нестандартным методам выработки энергии.



«Другой пример подобного проекта — мостовая, вырабатывающая электричество, когда люди наступают на плитки. Такие изобретения не дают много энергии, но они и не предназначены для этого. Учёным было важно доказать жизнеспособность концепции своей работы, и это им удалось», — отметила Скорб. Для проведения эксперимента учёные создали устройство, имитирующее растение. Оно состояло из банки с раствором электролита и куска «умной ткани», продетого в трубочку. Нижняя часть ткани погружалась в электролит, а верхняя находилась на воздухе. Электролит из банки поднимался по наноканалам и испарялся. Поскольку движение насыщенной ионами жидкости по любому каналу электризует его стенки, в устройстве создавалась небольшая разница потенциалов. Электроды снимали напряжение с раствора в банке и с открытой части ткани. В результате удалось получить напряжение около 0,7 В.Соединив в батарею порядка 40 таких устройств, учёные смогли получить напряжение почти 12 В. С помощью этой конструкции исследователям удалось за 24 часа накопить заряд, которого было достаточно, чтобы питать один светодиод в течение часа.Учёные считают, что внедрение данной технологии позволит, пусть и в небольших объёмах, обеспечить электричеством труднодоступные и малоразвитые части Индии, где широко распространена сушка одежды на открытом воздухе.В беседе c RT профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Екатерина Скорб отметила, что индийские разработки в целом находятся в общем русле сегодняшних исследований по нестандартным методам выработки энергии.«Другой пример подобного проекта — мостовая, вырабатывающая электричество, когда люди наступают на плитки. Такие изобретения не дают много энергии, но они и не предназначены для этого. Учёным было важно доказать жизнеспособность концепции своей работы, и это им удалось», — отметила Скорб. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, технологии Ключевые слова: индия, электричество, ученые, окрытие — статья прочитана 114 раз Комментарии