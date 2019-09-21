Минобороны России прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

В Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о возможном прорыве ПВО Калининградской области, сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.
"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", — добавили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также отметили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, "умные люди никогда не будут делать подобные заявления", понимая, что это наносит репутационный ущерб представляемой ими стране.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, "умные люди никогда не будут делать подобные заявления", понимая, что это наносит репутационный ущерб представляемой ими стране.