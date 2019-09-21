Главная >> Новости >> политика >> Минобороны России прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Минобороны России прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда



В Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о возможном прорыве ПВО Калининградской области, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.

"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", — добавили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также отметили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, "умные люди никогда не будут делать подобные заявления", понимая, что это наносит репутационный ущерб представляемой ими стране.
РИА Новости
Категории: политика
Ключевые слова: Россия, США, нато, ПВО, минобороны
География: Россия, Калининград
статья прочитана 207 раз
добавлена сегодня, 21 сентября, 11:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка