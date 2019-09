Спецслужбы США расследуют что-то связанное со звонком Трампа Зеленскому. Что именно - это тайна 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Трамп пытался втянуть Украину в предвыборную гонку в США, утверждают источники



В конце июля Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования.



Конгресс требует подробностей, но администрация Трампа пока упорно отказывается их предоставить. Многое в этой истории засекречено, а большая часть информации сообщается американскими СМИ с ссылкой на анонимные источники.



разбирает, что известно и что не известно. В конце июля Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования.Конгресс требует подробностей, но администрация Трампа пока упорно отказывается их предоставить. Многое в этой истории засекречено, а большая часть информации сообщается американскими СМИ с ссылкой на анонимные источники. Би-би-си разбирает, что известно и что не известно. С чего все началось?



О существовании жалобы неделю назад сообщил конгрессмен-демократ Адам Шифф, председатель комитета по разведке в Палате представителей США.



В четверг Шифф опубликовал два письма генерального инспектора разведывательного сообщества. В первом письме инспектор информировал конгрессмена о том, что в августе он получил жалобу и после предварительного рассмотрения счел ее заслуживающей дальнейшего расследования.



Во втором письме инспектор жаловался, что и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр - назначенец Трампа - запретил ему делиться информацией по этому делу с Конгрессом, как того требует закон.



В жалобе говорится о потенциальной "серьезной или вопиющей проблеме, злоупотреблении или нарушении закона", говорится в письме инспектора.



Кто жаловался и кому?



Жалоба была подана в рамках закона о защите информаторов, принятого в 1989 году. Он предоставляет анонимность и защиту государственным служащим, доложившим об известных им фактах преступлении, растрате или ином грубом нарушении.



В 2012 году президент Барак Обама издал указ, распространяющий действие закона на информаторов с доступом к государственной тайне - в том числе и сотрудников разведки.



Жалоба подается на имя генерального инспектора разведывательного сообщества - это сообщество объединяет 17 американских спецслужб, включая ФБР и ЦРУ. В какой из них работает информатор, пока не сообщалось даже неофициально.



Известно, что его интересы представляет адвокатское бюро, основанное бывшим сотрудником ФБР и ЦРУ и специализирующееся на подобных делах. В компании подтвердили New York Times этот факт, но от любых дальнейших комментариев отказались.



Причем тут Украина?



GETTY IMAGES Image caption Трамп мог шантажировать Зеленского, считают в Конгрессе



Именно в телефонном разговоре с Зеленским американский президент мог сказать что-то лишнее, сообщила поздно вечером в четверг газета Washington Post с ссылкой на двух осведомленных источников.



Звонок Трампа Зеленскому уже стал предметом другого разбирательства. Демократы в Палате представителей подозревают президента и его адвоката Руди Джулиани в попытках использовать украинские власти во внутриполитических целях.



Правительственные источники американских СМИ сообщали, что администрация затягивает предоставление пакета военной помощи Украине.



Что за дела у Байдена на Украине?



В бытность вице-президентом в администрации Обамы, Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занял пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". На Украине в отношении "Бурисмы" было открыто расследование, не выявившее никаких нарушений.



Сейчас Байден борется за номинацию в президенты от Демократической партии США, и именно он может стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.



Пытаясь выбить Байдена из гонки, адвокат президента Джулиани в целом ряде интервью заявлял о вмешательстве Байдена в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шохин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Бурисмы" с его сыном.



В этом Джулиани якобы убедился после встреч с самим Шохиным и его преемником на посту генпрокурора Юрием Луценко.



GETTY IMAGES Image caption Джулиани пытается раскрутить работу сына Байдена на Украине до международного скандала



В интервью телеканалу CNN в четверг вечером Джулиани противоречил сам себе. На вопрос "просили ли вы Украину начать расследование против Байдена", адвокат ответил отрицательно.



Но когда ведущий перефразировал вопрос - "просили ли вы Украину присмотреться к Байдену", Джулиани сказал, "да, конечно".



Что говорит сам Трамп?



Американский президент назвал сообщения "очередными фейковыми новостями". Президент написал в "Твиттере", что он знает, что его разговоры с мировыми лидерами могут слушать сотрудники американских и иностранных спецслужб, и поэтому он не говорит ничего лишнего во время таких "густонаселенных" звонков.



Сами по себе контакты президента с иностранными лидерами не относятся к компетенции инспектора разведсообщества.



Фактически президент защищен даже от обвинений в нарушении государственной тайны, поскольку имеет полномочия рассекречивать любую информацию по своему усмотрению.



Что говорят на Украине?



В офисе президента Украины не хотят комментировать разговор с Трампом, сообщает корреспондент Би-би-си в Киеве Джона Фишер.



В офисе президента Украины не хотят комментировать разговор с Трампом, сообщает корреспондент Би-би-си в Киеве Джона Фишер.

Однако в опубликованном 25 июля сообщении на сайте президента Украины говорилось, что в разговоре с Зеленским американский президент выразил надежду на "расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США."