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Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября



Президенты Украины и Соединённых Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как планируется, проведут встречу 25 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 74-я сессия Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает RT и УНН со ссылкой на сообщение офиса украинского президента.

«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», — заявили в администрации Зеленского.

На сайте украинского лидера указывается, что Зеленский будет находиться с визитом в США с 23 по 26 сентября.

«В Нью-Йорке глава государства проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: встреча, Трамп, Зеленский
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добавлена сегодня, 21 сентября, 10:20

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