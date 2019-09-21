Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября 🔊 Воспроизвести



Президенты Украины и Соединённых Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как планируется, проведут встречу 25 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 74-я сессия Генассамблеи ООН.



Об этом сообщает



«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», — заявили в администрации Зеленского.



На сайте украинского лидера указывается, что Зеленский будет находиться с визитом в США с 23 по 26 сентября.



«В Нью-Йорке глава государства проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении. Президенты Украины и Соединённых Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как планируется, проведут встречу 25 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 74-я сессия Генассамблеи ООН.Об этом сообщает RT и УНН со ссылкой на сообщение офиса украинского президента.«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», — заявили в администрации Зеленского.На сайте украинского лидера указывается, что Зеленский будет находиться с визитом в США с 23 по 26 сентября.«В Нью-Йорке глава государства проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: встреча, Трамп, Зеленский — статья прочитана 210 раз Комментарии