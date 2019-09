Президент Литвы с супругой отправится на Генассамблею ООН 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене побывает на сессии Генеральной ассамблеи ООН в США.



На этой неделе Г. Науседа примет участие в открытии 74-ой сессии Генассамблеи и выступит со своей первой речью перед многонациональной аудиторией. Планируется и встреча президента с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.



В Нью-Йорке президент также посетит штаб-квартиру фондовой биржи Nasdaq, примет участие в одном из крупнейших мероприятий в мире, посвященном вопросам глобальной экономики – Bloomberg Business Forum. На нем Г. Науседа встретится с представителями международных компаний, обсудит возможности развития в Литве.



Глава государства также побывает на ежегодном форуме лидеров глобальной социальной политики Concordia Annual Summit и выступит с речью "Государство процветания в цифровом веке".



Во вторник Г. Науседа вместе с супругой примут участие в праздничном приеме для лидеров государств и правительств, организуемом от имени президента США Дональда Трампа. Планируется и встреча с общиной литовцев Нью-Йорка.



BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: ООН, ассамблея, Науседа География: Литва — статья прочитана 266 раз Комментарии