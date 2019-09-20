Загрузка... Литва намерена отправить военных в Ормузский пролив к Персидскому заливу 🔊 Воспроизвести



Литва намерена направить своих военных в Ормузский пролив для присоединения к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в страны Персидского залива.



Такое предложение одобрил на этой неделе Госсовет по обороне (ГСО), подтвердил в пятницу BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы.



"ГСО одобрил участие литовских военных о операции по обеспечению морской безопасности в Ормузском проливе", – сказал BNS Антанас Бубнялис.



Министр обороны Раймундас Кароблис сказал BNS, что Литва могла бы направить в миссию несколько офицеров. Мандат на это должен предоставить сейм.



"Мы получили просьбу присоединиться к миссии или миссиям в Ормузском проливе. По сути существует принципиальное понимание между США и европейскими странами, что нужно восстановить условия морского пути в регионе", – сказал BNS Р. Кароблис. Литва намерена направить своих военных в Ормузский пролив для присоединения к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в страны Персидского залива.Такое предложение одобрил на этой неделе Госсовет по обороне (ГСО), подтвердил в пятницу BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы."ГСО одобрил участие литовских военных о операции по обеспечению морской безопасности в Ормузском проливе", – сказал BNS Антанас Бубнялис.Министр обороны Раймундас Кароблис сказал BNS, что Литва могла бы направить в миссию несколько офицеров. Мандат на это должен предоставить сейм."Мы получили просьбу присоединиться к миссии или миссиям в Ормузском проливе. По сути существует принципиальное понимание между США и европейскими странами, что нужно восстановить условия морского пути в регионе", – сказал BNS Р. Кароблис. "Рассматриваем как возможность направить несколько офицеров в штабы или примерно так. Но пока мы на первоначальной стадии обсуждения", – добавил министр.



По его словам, такое предложение может быть внесено на рассмотрение на осенней сессии парламента.



"Если будет предложение Министерства обороны и Вооруженных сил направить военных в Ормузский пролив, то должен быть утвержден мандат сейма на этот шаг, вполне вероятно, как часть общего двухгодичного мандата, который будет рассматриваться на этой сессии сейма и вступит в силу 1 января 2020 года", – добавил Р. Кароблис.



Ормузский пролив – важный водный путь в открытый океан из богатых нефтью стран Персидского залива.



Страны Запада стали думать о миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства, когда в условиях роста напряженности с США Иран задержал в проливе несколько танкеров.



Некоторые государства Европы не хотят участвовать в операции под руководством США, так как это может только усилить напряженность между США и Ираном.



Франция предлагает создать миссию во главе с европейцами, но окончательные решения пока не приняты. Англичане решили присоединиться к миссии США.



Ни представители президента, ни министр не детализировали, какую миссию предпочтет Литва.



Литовские военные сейчас участвуют в одиннадцати международных миссиях. Загрузка... BNS Категории: в мире, история Ключевые слова: военные, Ормузский пролив, миротворцы География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии