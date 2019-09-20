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Фейерверки украсят небо Вильнюса





21 сентября в парке Вингис пройдет одиннадцатый международный фестиваль пиротехнического искусства «Vilniaus fejerija 2019».

Организаторы мероприятия «Blikas» будут удивлять эффектными новинками. Гостей ждут фантастические представления, пляшущие в небе искры, льющийся огненный дождь и сопровождаемая музыкой богатая программа.

Красочные шоу поочерёдно представят команды из Португалии, Америки и Чехии. Каждой команде предстоит показать номер под музыку из знаменитого мюзикла «Нотр Дам де Пари». Данная музыка выбрана в связи с потрясшим весь мир пожаром в парижском соборе Парижской Богоматери.

Зрелище будет сопровождаться мировыми хитами, в перерывах будут звучать песни группы «Pelenai», споет Чесловас Габалис и др.
Кульминацией станет фейерверк-шоу профессионалов «Blikas», которое получило признание на фестивале фейерверков в Монако.

Как сообщают организаторы, билеты можно будет приобрести не только онлайн, но и перед началом мероприятия на входе, возле эстрады парка Вингис.

Дети до 10 лет под присмотром взрослых впускаются бесплатно (с собой нужно иметь документ подтверждающий возраст ребенка).

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Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Vilniaus fejerija 2019», blikas
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 20 сентября, 14:40

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