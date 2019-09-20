Фейерверки украсят небо Вильнюса 🔊 Воспроизвести







21 сентября в парке Вингис пройдет одиннадцатый международный фестиваль пиротехнического искусства «Vilniaus fejerija 2019».



Организаторы мероприятия «Blikas» будут удивлять эффектными новинками. Гостей ждут фантастические представления, пляшущие в небе искры, льющийся огненный дождь и сопровождаемая музыкой богатая программа.



Красочные шоу поочерёдно представят команды из Португалии, Америки и Чехии. Каждой команде предстоит показать номер под музыку из знаменитого мюзикла «Нотр Дам де Пари». Данная музыка выбрана в связи с потрясшим весь мир пожаром в парижском соборе Парижской Богоматери.



Зрелище будет сопровождаться мировыми хитами, в перерывах будут звучать песни группы «Pelenai», споет Чесловас Габалис и др. Организаторы мероприятия «Blikas» будут удивлять эффектными новинками. Гостей ждут фантастические представления, пляшущие в небе искры, льющийся огненный дождь и сопровождаемая музыкой богатая программа.Красочные шоу поочерёдно представят команды из Португалии, Америки и Чехии. Каждой команде предстоит показать номер под музыку из знаменитого мюзикла «Нотр Дам де Пари». Данная музыка выбрана в связи с потрясшим весь мир пожаром в парижском соборе Парижской Богоматери.Зрелище будет сопровождаться мировыми хитами, в перерывах будут звучать песни группы «Pelenai», споет Чесловас Габалис и др.



Как сообщают организаторы, билеты можно будет приобрести не только онлайн, но и перед началом мероприятия на входе, возле эстрады парка Вингис.



Дети до 10 лет под присмотром взрослых впускаются бесплатно (с собой нужно иметь документ подтверждающий возраст ребенка).



Фоторепортаж с пресс-конференции и жеребьёвки очередности выступления участников - Аркадия БАБАХИНА, «Обзор»



Кульминацией станет фейерверк-шоу профессионалов «Blikas», которое получило признание на фестивале фейерверков в Монако.Как сообщают организаторы, билеты можно будет приобрести не только онлайн, но и перед началом мероприятия на входе, возле эстрады парка Вингис.Дети до 10 лет под присмотром взрослых впускаются бесплатно (с собой нужно иметь документ подтверждающий возраст ребенка). Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Vilniaus fejerija 2019», blikas География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 50 раз Комментарии