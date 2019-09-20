Как всегда, непредсказуемо 🔊 Воспроизвести







Участники Лиги Европы сыграли матчи первого тура группового этапа нового сезона, подтвердив обоснованность высказываний, что в этом турнире может случаться самое неожиданное.



Вот, например, «Обзор», представляя состав групп, в заголовке упомянул люксембургский клуб – «И «Дюделанж» в придачу».



Подразумевалось, что есть клубы сильные, есть клубы послабее, есть слабые, а есть ещё и «Дюделанж», чудом пробившийся в групповой этап. А люксембургские футболисты взяли да и обыграли в гостях известный кипрский клуб, который в своё время выходил даже в плей-офф Лиги чемпионов из одной группы с российским «Зенитом», португальским «Порту» и украинским «Шахтёром».



Первый тур нынешней Лиги Европы стал полнейшим кошмаром для российских участников: «Краснодар» и ЦСКА проиграли свои матчи с общим счётом 1:10. Участники Лиги Европы сыграли матчи первого тура группового этапа нового сезона, подтвердив обоснованность высказываний, что в этом турнире может случаться самое неожиданное.Вот, например, «Обзор», представляя состав групп, в заголовке упомянул люксембургский клуб – «И «Дюделанж» в придачу».Подразумевалось, что есть клубы сильные, есть клубы послабее, есть слабые, а есть ещё и «Дюделанж», чудом пробившийся в групповой этап. А люксембургские футболисты взяли да и обыграли в гостях известный кипрский клуб, который в своё время выходил даже в плей-офф Лиги чемпионов из одной группы с российским «Зенитом», португальским «Порту» и украинским «Шахтёром».Первый тур нынешней Лиги Европы стал полнейшим кошмаром для российских участников: «Краснодар» и ЦСКА проиграли свои матчи с общим счётом 1:10.



Лига Европы сезона 2019/2020.



Групповой этап.



1-й тур



Группа «A»



«Карабах» (Азербайджан) - «Севилья» (Испания) – 0:3, АПОЭЛ (Кипр) - «Дюделанж» (Люксембург) – 3:4.



Группа «B»



«Динамо» (Киев, Украина) - «Мальмё» (Швеция) 1:0, «Копенгаген» (Дания) - «Лугано» (Швейцария) – 1:0.



Группа «C»



«Базель» (Швейцария) - «Краснодар» (Россия) – 5:0, «Хетафе» (Испания) - «Трабзонспор» (Турция) – 1:0.



Группа «D»



ПСВ (Голландия) - «Спортинг» (Португалия) – 3:2, ЛАСК (Австрия) - «Русенборг» (Норвегия) – 1:0.



Группа «E»



«Ренн» (Франция) - «Селтик» (Шотландия) – 1:1, «ЧФР Клуж» (Румыния) - «Лацио» (Италия) – 2:1.



Группа «F»



«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) - «Арсенал» (Англия) – 0:3, «Стандард» (Бельгия) - «Гимарайнш» (Португалия) – 2:0.



Группа «G»



«Порту» (Португалия) - «Янг бойз» (Швейцария) – 2:1, «Рейнджерс» (Шотландия) - «Фейеноорд» (Голландия) – 1:0.



Группа «H»



«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА (Россия) – 5:1, «Эспаньол» (Испания) - «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1.



Группа «I»



«Вольфсбург» (Германия) - «Александрия» (Украина) – 3:1, «Гент» (Бельгия) - «Сент-Этьен» (Франция) – 3:2.



Группа «J»



«Рома» (Италия) - «Истанбул Башакшехир»(Турция) – 4:0, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) - «Вольфсберг» (Австрия) – 0:4.



Группа «K»



«Слован» (Словакия) - «Бешикташ» (Турция) – 4:2, «Вулверхэмптон» (Англия) - «Брага» (Португалия) – 0:1.



Группа «L»



«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казахстан) – 1:0, «Партизан» (Сербия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 2:2. Для российского футбола, ведущего ныне упорную борьбу с Португалией в рейтинге коэффициентов УЕФА за право выставлять три команды в Лигу чемпионов, ситуация опять ухудшилась.«Карабах» (Азербайджан) - «Севилья» (Испания) – 0:3, АПОЭЛ (Кипр) - «Дюделанж» (Люксембург) – 3:4.«Динамо» (Киев, Украина) - «Мальмё» (Швеция) 1:0, «Копенгаген» (Дания) - «Лугано» (Швейцария) – 1:0.«Базель» (Швейцария) - «Краснодар» (Россия) – 5:0, «Хетафе» (Испания) - «Трабзонспор» (Турция) – 1:0.ПСВ (Голландия) - «Спортинг» (Португалия) – 3:2, ЛАСК (Австрия) - «Русенборг» (Норвегия) – 1:0.«Ренн» (Франция) - «Селтик» (Шотландия) – 1:1, «ЧФР Клуж» (Румыния) - «Лацио» (Италия) – 2:1.«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) - «Арсенал» (Англия) – 0:3, «Стандард» (Бельгия) - «Гимарайнш» (Португалия) – 2:0.«Порту» (Португалия) - «Янг бойз» (Швейцария) – 2:1, «Рейнджерс» (Шотландия) - «Фейеноорд» (Голландия) – 1:0.«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА (Россия) – 5:1, «Эспаньол» (Испания) - «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1.«Вольфсбург» (Германия) - «Александрия» (Украина) – 3:1, «Гент» (Бельгия) - «Сент-Этьен» (Франция) – 3:2.«Рома» (Италия) - «Истанбул Башакшехир»(Турция) – 4:0, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) - «Вольфсберг» (Австрия) – 0:4.«Слован» (Словакия) - «Бешикташ» (Турция) – 4:2, «Вулверхэмптон» (Англия) - «Брага» (Португалия) – 0:1.«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казахстан) – 1:0, «Партизан» (Сербия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 2:2. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, групповой этап, Лига Европы сезона 2019/2020 — статья прочитана 95 раз Комментарии