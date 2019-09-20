В Украину отправилась группа литовских военных инструкторов 🔊 Воспроизвести архивное фото



В четверг в Украину отправилась группа из одиннадцати литовских военных инструкторов, которая примет участие в военной учебной операции.



Группа офицеров и унтер-офицеров сухопутных сил сконцентрируется на надзоре за коллективной подготовкой украинских инструкторов и консультациях, сообщило Министерство обороны Литвы.



В Международном учебном центре на Яворовском полигоне литовские военные вместе с союзниками помогают украинцам реформировать и укреплять их вооруженных силы, а также приблизиться к стандартам НАТО.



Инструкторы будут участвовать в организации индивидуальных и коллективных учений, учат планированию операция по стандартам НАТО и процедурам управления. В четверг в Украину отправилась группа из одиннадцати литовских военных инструкторов, которая примет участие в военной учебной операции.Группа офицеров и унтер-офицеров сухопутных сил сконцентрируется на надзоре за коллективной подготовкой украинских инструкторов и консультациях, сообщило Министерство обороны Литвы.В Международном учебном центре на Яворовском полигоне литовские военные вместе с союзниками помогают украинцам реформировать и укреплять их вооруженных силы, а также приблизиться к стандартам НАТО.Инструкторы будут участвовать в организации индивидуальных и коллективных учений, учат планированию операция по стандартам НАТО и процедурам управления. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: литовцы, донбасс, инструкторы — статья прочитана 120 раз Комментарии