В ФРГ установили личности двух карателей, причастных к геноциду в годы ВОВ 🔊 Воспроизвести



В Германии установлены личности двух из 19 карателей, которые, по данным российских правоохранительных органов, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили



В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941-1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, они уничтожили тысячи мирных жителей, останки которых захоронили в траншеях и котлованах. Пока удалось эксгумировать около 500 останков. В Германии установлены личности двух из 19 карателей, которые, по данным российских правоохранительных органов, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Черное в Новгородской области в 1941-1943 годах. По данным следствия, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, они уничтожили тысячи мирных жителей, останки которых захоронили в траншеях и котлованах. Пока удалось эксгумировать около 500 останков. Как сообщил представитель центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл, один из причастных к карательным операциям в Новгородской области - уроженец Иннсбрука Карл Абрам, который руководил подразделением группы развертывания (айнзацгруппа, EG) А в Новгороде, а позже был надзирателем в концлагере Аушвиц (Освенцим).



По данным советского и российского следствия, именно Абрам руководил сформированным в Риге подразделением группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР - ред.), дислоцированным в деревне Жестяная горка. Подразделение вело борьбу с партизанами, а также выявляло и уничтожало сочувствующих советской власти.



Также в архиве центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге есть данные о Герберте Бургдорфе - его имя упомянуто в служебной переписке за подписью "командира Абрама" из населенного пункта Жестяная горка от 28 апреля 1942 года, фотокопия которой РИА Новости направило в Людвигсбург по запросу немецкого управления. Бургдорфе родился 17 апреля 1919 года в Вестфалии, считается одним из руководителей подразделений группы А в Новгороде, убит 10 мая 1945 года.



Томас Вилл добавил, что "массовые преступления группы развертывания А с ее подразделениями были расследованы в Германии в ходе различных крупных разбирательств". Он отметил, что "зачастую отдельные места преступления не могут быть определены конкретно или приписаны к одной области", поэтому для установления событий конкретно в деревне Жестяная Горка и селе Черное "требуется тщательное исследование".



"Сотрудничество с российскими властями на основе взаимной правовой помощи регулируется международными соглашениями, которыми мы, конечно, связаны и которые мы готовы выполнять. Соответствующий запрос о правовой помощи нами пока не получен", - добавил Вилл.



Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге было создано в 1958 году, оно занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях. Поиск ведется как в Германии, так и по всему миру.



Ранее в федеральном управлении юстиции Германии выразили готовность сотрудничать с российскими следователями по делу о военных преступлениях в Новгородской области. РИА Новости Категории: чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: Германия, фашизм, каратели — статья прочитана 167 раз Комментарии