Загрузка... Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом 🔊 Воспроизвести



Минск принял решение о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, сообщает



"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - заявил Глаз журналистам.



Ранее в ЕС заявили, что готовят для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.



Также белорусский лидер заявлял, что он не является сторонником распада Евросоюза.



«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это выглядит несколько странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, ещё кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. Минск принял решение о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, сообщает РИА Новости "Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - заявил Глаз журналистам.Ранее в ЕС заявили, что готовят для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.Также белорусский лидер заявлял, что он не является сторонником распада Евросоюза.«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это выглядит несколько странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, ещё кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. Он отметил, что Евросоюз — опора планеты.



«Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше», — отметил президент.



Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: визы, ЕС, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 180 раз Комментарии