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Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом



Минск принял решение о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, сообщает РИА Новости.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - заявил Глаз журналистам.

Ранее в ЕС заявили, что готовят для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив.

Также белорусский лидер заявлял, что он не является сторонником распада Евросоюза.

«Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это выглядит несколько странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, ещё кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что Евросоюз — опора планеты.

«Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
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РИА Новости
Категории: политика, технологии, в Европе
Ключевые слова: визы, ЕС, Лукашенко
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 20 сентября, 16:00

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