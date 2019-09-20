Новый глава ЕБРР в Балтийских странах: ЕБРР уйдет из Siauliu bankas, в Citadele останется СМИ 🔊 Воспроизвести



Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвестировавший почти 1 млрд евро, созрел для ухода из рядов акционеров литовского банка Siauliu bankas, хотя в банке Citadele он еще останется, сказал в интервью Verslo zinios новый глава ЕБРР в Балтийских странах Ян Браун.



"Мы достаточно долго являемся акционерами, с 2005 года. Уже сообщалось, что сейчас Siauliu bankas рассматривает несколько стратегических альтернатив. Поэтому пришло естественное время для нашего ухода из рядов акционеров банка, если придет другой инвестор", – пояснил Я. Браун.



"Мы второй крупный акционер в банке Citadele после Ripplewood, но планов ухода из этого банка в данный момент нет", – добавил он.



ЕБРР инвестировал в Siauliu bankas в 2005 году, когда за 5,8 млн евро приобрел 16,1% акций банка. Позднее, когда Siauliu bankas повысил капитал, ЕБРР сделал дополнительные инвестиции, а также конвертировал в акции предоставленные кредиты и сейчас владеет 26% акций.



Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи Nasdaq. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвестировавший почти 1 млрд евро, созрел для ухода из рядов акционеров литовского банка Siauliu bankas, хотя в банке Citadele он еще останется, сказал в интервью Verslo zinios новый глава ЕБРР в Балтийских странах Ян Браун."Мы достаточно долго являемся акционерами, с 2005 года. Уже сообщалось, что сейчас Siauliu bankas рассматривает несколько стратегических альтернатив. Поэтому пришло естественное время для нашего ухода из рядов акционеров банка, если придет другой инвестор", – пояснил Я. Браун."Мы второй крупный акционер в банке Citadele после Ripplewood, но планов ухода из этого банка в данный момент нет", – добавил он.ЕБРР инвестировал в Siauliu bankas в 2005 году, когда за 5,8 млн евро приобрел 16,1% акций банка. Позднее, когда Siauliu bankas повысил капитал, ЕБРР сделал дополнительные инвестиции, а также конвертировал в акции предоставленные кредиты и сейчас владеет 26% акций.Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи Nasdaq. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: инвестиции, ЕБРР, Siauliu bankas, руководство, Citadele — статья прочитана 165 раз Комментарии