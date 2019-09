В Клайпеду идет небольшой груз СПГ из Высоцка 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Клайпеду должен прибыть новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) из Высоцка, где находится завод крупнейшей частной российской нефтекомпании "Новатэк".



"В пятницу ждем прибытия газовоза Coral Favia, который должен доставить около 10 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.



Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, литовская компания поставок электроэнергии и газа Ignitis (бывшее Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.



Ни Achema, ни LET не комментируют, от кого, сколько газа и когда поставляют. Небольшие газовозы из Высоцка прибывают в Клайпеду достаточно часто. По подсчетам BNS, больше всего газа "Новатэка" закупает именно Achema.



Однако небольшой груз этого же российского поставщика в конце сентября ожидает и Eesti Energia.



