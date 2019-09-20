«Обыкновенное чудо» 🔊 Воспроизвести Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» представляет











Мюзикл о любви



22 октября, 19:00



Место проведения: Русский драматический театр Литвы



(Ул. Й. Басанавичяус, 13)



Мюзикл «Обыкновенное чудо» соединяет в себе все, что сегодня ждет от театра зритель: красивую романтическую историю, которой можно сопереживать, искренность актерской игры, современный визуальный ряд, неожиданные режиссерские ходы, завораживающую музыку и динамичную хореографию. Создавая фантастическую атмосферу на грани волшебства и механики, соседствуют дым и свет, паровозы и гогглы, шестеренки и корсеты, нежное кружево и ружья, дуэли на шпагах и прочие чудеса, подчиненные законам природы.



Среди многочисленных миров стимпанка появился новый. Мир, который сотворил Волшебник, увлеченный верой в могущество паровой энергии. Он одинок и бессмертен. Но он влюблен и счастлив. Влюблен в свою жену, обычную смертную женщину... Для нее он создал целый мир и наполнил его разными персонажами: фантастическими существами и обычными людьми. Здесь есть и серая толпа, следующая традициям, и яркие индивидуалисты, противостоящие системе и предрассудкам... Мюзикл «Обыкновенное чудо» соединяет в себе все, что сегодня ждет от театра зритель: красивую романтическую историю, которой можно сопереживать, искренность актерской игры, современный визуальный ряд, неожиданные режиссерские ходы, завораживающую музыку и динамичную хореографию. Создавая фантастическую атмосферу на грани волшебства и механики, соседствуют дым и свет, паровозы и гогглы, шестеренки и корсеты, нежное кружево и ружья, дуэли на шпагах и прочие чудеса, подчиненные законам природы.Среди многочисленных миров стимпанка появился новый. Мир, который сотворил Волшебник, увлеченный верой в могущество паровой энергии. Он одинок и бессмертен. Но он влюблен и счастлив. Влюблен в свою жену, обычную смертную женщину... Для нее он создал целый мир и наполнил его разными персонажами: фантастическими существами и обычными людьми. Здесь есть и серая толпа, следующая традициям, и яркие индивидуалисты, противостоящие системе и предрассудкам...







Романтическое очарование науки вселило в Волшебника веру в то, что силой рационального мышления он сможет управлять стихией человеческих чувств, подчинив себе даже энергию первой настоящей любви. Но любовь – самая непредсказуемая сила на земле, и самонадеянного Волшебника ждут в этой истории неожиданные повороты.



Три влюбленные пары пишут свою историю каждый по-своему. С юношеским максимализмом — Принцесса и Медведь. С острым ощущением сиюминутности счастья и стремительно убегающего времени — Волшебник и его жена. А вроде бы как неожиданно сложившаяся пара Эмилии и Трактирщика спокойно дарят зрителям надежду на то, что все в жизни еще можно исправить. И юношеские ошибки, и законы природы, и скоротечный бег времени бессильны, если любовь настоящая. Ведь любовь и есть обыкновенное чудо.



Музыка - Геннадий Гладков



Стихи - Юлий Ким



По пьесе Евгения Шварца



Режиссер-постановщик - Анастасия Гриненко



Хореография - Дмитрий Якубович



Сценография – Андрей Меренков



Художник по костюмам – Юлия Бабаева



Художник по свету – Семен Давыденко



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:



Волшебник Дмитрий Якубович



Жена Волшебника Юлия Шпилевская



Король Александр Осипец



Принцесса Елена Бабук



Медведь Эдуард Вайнилович



Министр-администратор Артем Пинчук



Первый министр Анатолий Лагнутенков



Придворные дамы:



Эмилия - лаур. межд. конкурса Светлана Мациевская



Оринтия - Ангелина Подоляк



Аманда - Ольга Росса



Трактирщик - Алексей Килессо



Охотник - Сергей Жаров



Ученик охотника - Владислав Солодов



Палач - Алексей Юхимец



Химеры - Алиса Абрикосова, Полина Добровольская



Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин



Возрастное ограничение 12+



Цена билета 16,00 – 25,00 евро



Билеты распространяет:



Романтическое очарование науки вселило в Волшебника веру в то, что силой рационального мышления он сможет управлять стихией человеческих чувств, подчинив себе даже энергию первой настоящей любви. Но любовь – самая непредсказуемая сила на земле, и самонадеянного Волшебника ждут в этой истории неожиданные повороты.Три влюбленные пары пишут свою историю каждый по-своему. С юношеским максимализмом — Принцесса и Медведь. С острым ощущением сиюминутности счастья и стремительно убегающего времени — Волшебник и его жена. А вроде бы как неожиданно сложившаяся пара Эмилии и Трактирщика спокойно дарят зрителям надежду на то, что все в жизни еще можно исправить. И юношеские ошибки, и законы природы, и скоротечный бег времени бессильны, если любовь настоящая. Ведь любовь и есть обыкновенное чудо.Продолжительность спектакля 2 часа 20 минВозрастное ограничение 12+Цена билета 16,00 – 25,00 евроБилеты распространяет: Tiketa , касса театра, организатор Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, Театр Геннадия Гладкова, «Территория Мюзикла», «Обыкновенное чудо» — статья прочитана 146 раз Комментарии