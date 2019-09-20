Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» представляет
Мюзикл «Обыкновенное чудо» соединяет в себе все, что сегодня ждет от театра зритель: красивую романтическую историю, которой можно сопереживать, искренность актерской игры, современный визуальный ряд, неожиданные режиссерские ходы, завораживающую музыку и динамичную хореографию. Создавая фантастическую атмосферу на грани волшебства и механики, соседствуют дым и свет, паровозы и гогглы, шестеренки и корсеты, нежное кружево и ружья, дуэли на шпагах и прочие чудеса, подчиненные законам природы.
Среди многочисленных миров стимпанка появился новый. Мир, который сотворил Волшебник, увлеченный верой в могущество паровой энергии. Он одинок и бессмертен. Но он влюблен и счастлив. Влюблен в свою жену, обычную смертную женщину... Для нее он создал целый мир и наполнил его разными персонажами: фантастическими существами и обычными людьми. Здесь есть и серая толпа, следующая традициям, и яркие индивидуалисты, противостоящие системе и предрассудкам...
Мюзикл о любви
22 октября, 19:00
Место проведения: Русский драматический театр Литвы
(Ул. Й. Басанавичяус, 13)
22 октября, 19:00
Место проведения: Русский драматический театр Литвы
(Ул. Й. Басанавичяус, 13)
Мюзикл «Обыкновенное чудо» соединяет в себе все, что сегодня ждет от театра зритель: красивую романтическую историю, которой можно сопереживать, искренность актерской игры, современный визуальный ряд, неожиданные режиссерские ходы, завораживающую музыку и динамичную хореографию. Создавая фантастическую атмосферу на грани волшебства и механики, соседствуют дым и свет, паровозы и гогглы, шестеренки и корсеты, нежное кружево и ружья, дуэли на шпагах и прочие чудеса, подчиненные законам природы.
Среди многочисленных миров стимпанка появился новый. Мир, который сотворил Волшебник, увлеченный верой в могущество паровой энергии. Он одинок и бессмертен. Но он влюблен и счастлив. Влюблен в свою жену, обычную смертную женщину... Для нее он создал целый мир и наполнил его разными персонажами: фантастическими существами и обычными людьми. Здесь есть и серая толпа, следующая традициям, и яркие индивидуалисты, противостоящие системе и предрассудкам...
Романтическое очарование науки вселило в Волшебника веру в то, что силой рационального мышления он сможет управлять стихией человеческих чувств, подчинив себе даже энергию первой настоящей любви. Но любовь – самая непредсказуемая сила на земле, и самонадеянного Волшебника ждут в этой истории неожиданные повороты.
Три влюбленные пары пишут свою историю каждый по-своему. С юношеским максимализмом — Принцесса и Медведь. С острым ощущением сиюминутности счастья и стремительно убегающего времени — Волшебник и его жена. А вроде бы как неожиданно сложившаяся пара Эмилии и Трактирщика спокойно дарят зрителям надежду на то, что все в жизни еще можно исправить. И юношеские ошибки, и законы природы, и скоротечный бег времени бессильны, если любовь настоящая. Ведь любовь и есть обыкновенное чудо.
Музыка - Геннадий Гладков
Стихи - Юлий Ким
По пьесе Евгения Шварца
Режиссер-постановщик - Анастасия Гриненко
Хореография - Дмитрий Якубович
Сценография – Андрей Меренков
Художник по костюмам – Юлия Бабаева
Художник по свету – Семен Давыденко
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:
Волшебник Дмитрий Якубович
Жена Волшебника Юлия Шпилевская
Король Александр Осипец
Принцесса Елена Бабук
Медведь Эдуард Вайнилович
Министр-администратор Артем Пинчук
Первый министр Анатолий Лагнутенков
Придворные дамы:
Эмилия - лаур. межд. конкурса Светлана Мациевская
Оринтия - Ангелина Подоляк
Аманда - Ольга Росса
Трактирщик - Алексей Килессо
Охотник - Сергей Жаров
Ученик охотника - Владислав Солодов
Палач - Алексей Юхимец
Химеры - Алиса Абрикосова, Полина Добровольская
Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин
Возрастное ограничение 12+
Цена билета 16,00 – 25,00 евро
Билеты распространяет: Tiketa, касса театра, организатор