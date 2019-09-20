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«Обыкновенное чудо»

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» представляет





Мюзикл о любви

22 октября, 19:00

Место проведения: Русский драматический театр Литвы

(Ул. Й. Басанавичяус, 13)

Мюзикл «Обыкновенное чудо» соединяет в себе все, что сегодня ждет от театра зритель: красивую романтическую историю, которой можно сопереживать, искренность актерской игры, современный визуальный ряд, неожиданные режиссерские ходы, завораживающую музыку и динамичную хореографию. Создавая фантастическую атмосферу на грани волшебства и механики, соседствуют дым и свет, паровозы и гогглы, шестеренки и корсеты, нежное кружево и ружья, дуэли на шпагах и прочие чудеса, подчиненные законам природы.

Среди многочисленных миров стимпанка появился новый. Мир, который сотворил Волшебник, увлеченный верой в могущество паровой энергии. Он одинок и бессмертен. Но он влюблен и счастлив. Влюблен в свою жену, обычную смертную женщину... Для нее он создал целый мир и наполнил его разными персонажами: фантастическими существами и обычными людьми. Здесь есть и серая толпа, следующая традициям, и яркие индивидуалисты, противостоящие системе и предрассудкам...




Романтическое очарование науки вселило в Волшебника веру в то, что силой рационального мышления он сможет управлять стихией человеческих чувств, подчинив себе даже энергию первой настоящей любви. Но любовь – самая непредсказуемая сила на земле, и самонадеянного Волшебника ждут в этой истории неожиданные повороты.

Три влюбленные пары пишут свою историю каждый по-своему. С юношеским максимализмом — Принцесса и Медведь. С острым ощущением сиюминутности счастья и стремительно убегающего времени — Волшебник и его жена. А вроде бы как неожиданно сложившаяся пара Эмилии и Трактирщика спокойно дарят зрителям надежду на то, что все в жизни еще можно исправить. И юношеские ошибки, и законы природы, и скоротечный бег времени бессильны, если любовь настоящая. Ведь любовь и есть обыкновенное чудо.

Музыка - Геннадий Гладков

Стихи - Юлий Ким

По пьесе Евгения Шварца

Режиссер-постановщик - Анастасия Гриненко

Хореография - Дмитрий Якубович

Сценография – Андрей Меренков

Художник по костюмам – Юлия Бабаева

Художник по свету – Семен Давыденко

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Волшебник Дмитрий Якубович

Жена Волшебника Юлия Шпилевская

Король Александр Осипец

Принцесса Елена Бабук

Медведь Эдуард Вайнилович

Министр-администратор Артем Пинчук

Первый министр Анатолий Лагнутенков

Придворные дамы:

Эмилия - лаур. межд. конкурса Светлана Мациевская

Оринтия - Ангелина Подоляк

Аманда - Ольга Росса

Трактирщик - Алексей Килессо

Охотник - Сергей Жаров

Ученик охотника - Владислав Солодов

Палач - Алексей Юхимец

Химеры - Алиса Абрикосова, Полина Добровольская

Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин

Возрастное ограничение 12+

Цена билета 16,00 – 25,00 евро

Билеты распространяет: Tiketa, касса театра, организатор

Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, Театр Геннадия Гладкова, «Территория Мюзикла», «Обыкновенное чудо»
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добавлена сегодня, 20 сентября, 10:40

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