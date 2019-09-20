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Бельгийский F-16 упал во Франции

MAXPPP/PA IMAGES Image caption Пилот так провисел два часа


На северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Оба пилота катапультировались, но парашют одного из них зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи и пилот некоторое время там провисел, сообщает ВВС.

Оба пилота получили незначительные увечья.

Незадолго до падения в поле истребитель также задел крышу одного из домов.

На спасение висящего на проводах пилота понадобилось два часа. Местная пресса сообщает, что напряжение в этих проводах достигает 250 тыс. вольт.

Истребитель летел на высоте в 500 метров, сказал командующий ВВС Бельгии Фредерик Вансина.
Самолет вылетел из бельгийской провинции Намюр и направлялся на французскую базу Лорьен в Бретани, примерно в 30 километрах от места, где он разбился.

Французская газета Le Télégramme опубликовала фотографию висящего на проводах пилота.

"Им было нужно время для того, чтобы его спасти. Надо было отключить электроток. Я был в контакте с ним по телефону, и он говорит, что чувствует себя хорошо", - сказал генерал-майор Вансина.

Обоих пилотов осмотрели в больнице и выписали.

На других фотографиях с места событий видны столб черного дыма и поврежденная крыша дома, находящегося всего в 50 метрах от места крушения.

Местный житель Патрик Коффер сказал Le Télégramme, что одно из крыльев самолета сорвало часть крыши его дома и нанесло серьезный ущерб.

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По его словам, также загорелся близлежащий сарай и деревья вблизи дома.



Другая местная жительница Синди Ле Глоаник видела, как пилоты катапультировались, и даже сфотографировала этот момент.



На одной из фотографий видны горящие металлические объекты и горящее же кукурузное поле.



Самолет не был вооружен. Истребитель был построен в 1983 году, но, по словам представителей бельгийских ВВС, был в рабочем состоянии.



По словам генерал-майора Вансины, пилот сказал, что во время перелета возникли проблемы с двигателем.

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bbc.com
Категории: в Европе, чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Франция, F-16, Бельгийские ВВС
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добавлена вчера, 19 сентября, 21:48

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