Бельгийский F-16 упал во Франции

На северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Оба пилота катапультировались, но парашют одного из них зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи и пилот некоторое время там провисел, сообщает ВВС.
Оба пилота получили незначительные увечья.
Незадолго до падения в поле истребитель также задел крышу одного из домов.
На спасение висящего на проводах пилота понадобилось два часа. Местная пресса сообщает, что напряжение в этих проводах достигает 250 тыс. вольт.
Истребитель летел на высоте в 500 метров, сказал командующий ВВС Бельгии Фредерик Вансина.
Самолет вылетел из бельгийской провинции Намюр и направлялся на французскую базу Лорьен в Бретани, примерно в 30 километрах от места, где он разбился.
Французская газета Le Télégramme опубликовала фотографию висящего на проводах пилота.
"Им было нужно время для того, чтобы его спасти. Надо было отключить электроток. Я был в контакте с ним по телефону, и он говорит, что чувствует себя хорошо", - сказал генерал-майор Вансина.
Обоих пилотов осмотрели в больнице и выписали.
На других фотографиях с места событий видны столб черного дыма и поврежденная крыша дома, находящегося всего в 50 метрах от места крушения.
Местный житель Патрик Коффер сказал Le Télégramme, что одно из крыльев самолета сорвало часть крыши его дома и нанесло серьезный ущерб.
По его словам, также загорелся близлежащий сарай и деревья вблизи дома.
Другая местная жительница Синди Ле Глоаник видела, как пилоты катапультировались, и даже сфотографировала этот момент.
На одной из фотографий видны горящие металлические объекты и горящее же кукурузное поле.
Самолет не был вооружен. Истребитель был построен в 1983 году, но, по словам представителей бельгийских ВВС, был в рабочем состоянии.
По словам генерал-майора Вансины, пилот сказал, что во время перелета возникли проблемы с двигателем.
Французская газета Le Télégramme опубликовала фотографию висящего на проводах пилота.
"Им было нужно время для того, чтобы его спасти. Надо было отключить электроток. Я был в контакте с ним по телефону, и он говорит, что чувствует себя хорошо", - сказал генерал-майор Вансина.
Обоих пилотов осмотрели в больнице и выписали.
На других фотографиях с места событий видны столб черного дыма и поврежденная крыша дома, находящегося всего в 50 метрах от места крушения.
Местный житель Патрик Коффер сказал Le Télégramme, что одно из крыльев самолета сорвало часть крыши его дома и нанесло серьезный ущерб.
По его словам, также загорелся близлежащий сарай и деревья вблизи дома.
Другая местная жительница Синди Ле Глоаник видела, как пилоты катапультировались, и даже сфотографировала этот момент.
На одной из фотографий видны горящие металлические объекты и горящее же кукурузное поле.
Самолет не был вооружен. Истребитель был построен в 1983 году, но, по словам представителей бельгийских ВВС, был в рабочем состоянии.
По словам генерал-майора Вансины, пилот сказал, что во время перелета возникли проблемы с двигателем.