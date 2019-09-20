Загрузка... Бельгийский F-16 упал во Франции 🔊 Воспроизвести MAXPPP/PA IMAGES Image caption Пилот так провисел два часа



На северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Оба пилота катапультировались, но парашют одного из них зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи и пилот некоторое время там провисел, сообщает



Оба пилота получили незначительные увечья.



Незадолго до падения в поле истребитель также задел крышу одного из домов.



На спасение висящего на проводах пилота понадобилось два часа. Местная пресса сообщает, что напряжение в этих проводах достигает 250 тыс. вольт.



Истребитель летел на высоте в 500 метров, сказал командующий ВВС Бельгии Фредерик Вансина. На северо-западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Оба пилота катапультировались, но парашют одного из них зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи и пилот некоторое время там провисел, сообщает ВВС Оба пилота получили незначительные увечья.Незадолго до падения в поле истребитель также задел крышу одного из домов.На спасение висящего на проводах пилота понадобилось два часа. Местная пресса сообщает, что напряжение в этих проводах достигает 250 тыс. вольт.Истребитель летел на высоте в 500 метров, сказал командующий ВВС Бельгии Фредерик Вансина.



Французская газета Le Télégramme опубликовала фотографию висящего на проводах пилота.



"Им было нужно время для того, чтобы его спасти. Надо было отключить электроток. Я был в контакте с ним по телефону, и он говорит, что чувствует себя хорошо", - сказал генерал-майор Вансина.



Обоих пилотов осмотрели в больнице и выписали.



На других фотографиях с места событий видны столб черного дыма и поврежденная крыша дома, находящегося всего в 50 метрах от места крушения.



Местный житель Патрик Коффер сказал Le Télégramme, что одно из крыльев самолета сорвало часть крыши его дома и нанесло серьезный ущерб.



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По его словам, также загорелся близлежащий сарай и деревья вблизи дома.







Другая местная жительница Синди Ле Глоаник видела, как пилоты катапультировались, и даже сфотографировала этот момент.







На одной из фотографий видны горящие металлические объекты и горящее же кукурузное поле.







Самолет не был вооружен. Истребитель был построен в 1983 году, но, по словам представителей бельгийских ВВС, был в рабочем состоянии.







По словам генерал-майора Вансины, пилот сказал, что во время перелета возникли проблемы с двигателем.



Самолет вылетел из бельгийской провинции Намюр и направлялся на французскую базу Лорьен в Бретани, примерно в 30 километрах от места, где он разбился.Французская газета Le Télégramme опубликовала фотографию висящего на проводах пилота."Им было нужно время для того, чтобы его спасти. Надо было отключить электроток. Я был в контакте с ним по телефону, и он говорит, что чувствует себя хорошо", - сказал генерал-майор Вансина.Обоих пилотов осмотрели в больнице и выписали.На других фотографиях с места событий видны столб черного дыма и поврежденная крыша дома, находящегося всего в 50 метрах от места крушения.Местный житель Патрик Коффер сказал Le Télégramme, что одно из крыльев самолета сорвало часть крыши его дома и нанесло серьезный ущерб.По его словам, также загорелся близлежащий сарай и деревья вблизи дома.Другая местная жительница Синди Ле Глоаник видела, как пилоты катапультировались, и даже сфотографировала этот момент.На одной из фотографий видны горящие металлические объекты и горящее же кукурузное поле.Самолет не был вооружен. Истребитель был построен в 1983 году, но, по словам представителей бельгийских ВВС, был в рабочем состоянии.По словам генерал-майора Вансины, пилот сказал, что во время перелета возникли проблемы с двигателем. Загрузка... bbc.com Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Франция, F-16, Бельгийские ВВС — статья прочитана 139 раз Комментарии