Contra Magazin: Лондон на перепутье между Пекином и Вашингтоном 🔊 Воспроизвести



Китай призвал Великобританию не выполнять «грязную работу» за США и отказаться от манёвров вблизи спорных территорий в Южно-Китайском море, сообщает Contra Magazin. В результате Лондон оказался в затруднительной ситуации, ведь после брексита он рассчитывает заключить торговые соглашения и с Вашингтоном, и с Пекином.



На этой неделе Китай настоятельно предостерёг Великобританию от участия в совместных с США манёврах вблизи спорных территорий в Южно-Китайском море, пишет Contra Magazin. Пекин «ударил по рукам» Лондона, призвав отказаться от «колониальной политики», а также пригрозил ответными военными мерами и разрывом торговых отношений.



На фоне ситуации с брекситом, которая продолжает обостряться, а также сомнительных экономических перспектив после выхода Великобритании из Европейского союза, Лондону понадобятся все торговые партнёры, которых он сможет найти. Поэтому поддержание хороших отношений с Китаем будет решающим для выживания страны, подчёркивает издание. На этой неделе Китай настоятельно предостерёг Великобританию от участия в совместных с США манёврах вблизи спорных территорий в Южно-Китайском море, пишет Contra Magazin. Пекин «ударил по рукам» Лондона, призвав отказаться от «колониальной политики», а также пригрозил ответными военными мерами и разрывом торговых отношений.На фоне ситуации с брекситом, которая продолжает обостряться, а также сомнительных экономических перспектив после выхода Великобритании из Европейского союза, Лондону понадобятся все торговые партнёры, которых он сможет найти. Поэтому поддержание хороших отношений с Китаем будет решающим для выживания страны, подчёркивает издание.



Лондон надеется, что, сохранив баланс в отношениях с Китаем и США, сможет заключить торговые соглашения с обоими государствами. Но для того, чтобы удовлетворить пожелания Вашингтона, британцам придётся предоставить свои войска для манёвров. Во время своего визита в столицу Великобритании министр обороны США Марк Эспер призвал все европейские государства сосредоточиться на конфронтации с «агрессорами» Китаем и Россией, а также потребовал от британских ВМС участия в операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море.



Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин предостерёг Лондон от выполнения «грязной работы» за Вашингтон. Он назвал эту операцию поводом для провокации: «Южно-Китайское море достаточно большое, чтобы обеспечить свободную навигацию». Сяомин также предостерёг британцев от повторения прошлогодней ошибки, когда бывший министр обороны Гэвин Уильямсон отправил десантно-вертолётный корабль HMS Albion к спорным территориям в Южно-Китайском море. «Даже не думайте об этом», — подчеркнул китайский дипломат.



И теперь Великобритания стоит перед непростым выбором, продолжает издание. «Она может и дальше служить пособником Вашингтона, нарушая суверенные права Китая, или же Лондон переориентируется и откажется от дипломатии канонёрок времён колониализма. А это означает обращаться с Пекином с элементарным уважением, что соответствует международным нормам. И, похоже, дни, когда Великобритания обманывалась и проводила агрессивную политику в интересах дяди Сэма, прошли», — заключает Contra Magazin.



Оригинал новости ИноТВ Как только Борис Джонсон занял пост британского премьер-министра, он тут же заговорил о «золотой эпохе двусторонних торговых отношений с Пекином». Политик поддержал китайскую инициативу «Один пояс — один путь» и даже разозлил главу Белого дома Дональда Трампа, потребовав от него отменить пошлины на китайские товары и прекратить торговую войну, намекая тем самым, что жёсткая политика Вашингтона ошибочна.Лондон надеется, что, сохранив баланс в отношениях с Китаем и США, сможет заключить торговые соглашения с обоими государствами. Но для того, чтобы удовлетворить пожелания Вашингтона, британцам придётся предоставить свои войска для манёвров. Во время своего визита в столицу Великобритании министр обороны США Марк Эспер призвал все европейские государства сосредоточиться на конфронтации с «агрессорами» Китаем и Россией, а также потребовал от британских ВМС участия в операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море.Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин предостерёг Лондон от выполнения «грязной работы» за Вашингтон. Он назвал эту операцию поводом для провокации: «Южно-Китайское море достаточно большое, чтобы обеспечить свободную навигацию». Сяомин также предостерёг британцев от повторения прошлогодней ошибки, когда бывший министр обороны Гэвин Уильямсон отправил десантно-вертолётный корабль HMS Albion к спорным территориям в Южно-Китайском море. «Даже не думайте об этом», — подчеркнул китайский дипломат.И теперь Великобритания стоит перед непростым выбором, продолжает издание. «Она может и дальше служить пособником Вашингтона, нарушая суверенные права Китая, или же Лондон переориентируется и откажется от дипломатии канонёрок времён колониализма. А это означает обращаться с Пекином с элементарным уважением, что соответствует международным нормам. И, похоже, дни, когда Великобритания обманывалась и проводила агрессивную политику в интересах дяди Сэма, прошли», — заключает Contra Magazin. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, аналитика, Китай, Британия — статья прочитана 165 раз Комментарии