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Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия", сообщает РИА Новости.
"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — посетовал Масчан.
Он отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.
Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.
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РИА Новости
Ключевые слова: уровень, рост, онкология, заболеваемость
География: Россия
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