Загрузка... Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы 🔊 Воспроизвести



Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия", сообщает



"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — посетовал Масчан.



Он отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.



Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией. Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия", сообщает РИА Новости "Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — посетовал Масчан.Он отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: уровень, рост, онкология, заболеваемость География: Россия — статья прочитана 84 раза Комментарии