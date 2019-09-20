Загрузка... Sina Китай : какое самое мощное оружие Китая вызывает зависть России и США? Это оружие уже готово 🔊 Воспроизвести © U.S. Navy



В статье автор говорит о том, что пальма первенства в разработке баллистических ракет принадлежит отнюдь не Америке или России, их уже давно опередил Китай. Он не подписывал ДРСМД, кроме того, его научно-исследовательские возможности продолжают расти, что и помогло ему создать самый прогрессивный и масштабный класс баллистических ракет средней дальности, считает «Сина».



В распоряжении Китая находится немало вооружения, вселяющего страх. Эта страна считается безоговорочным лидером в сфере разработки баллистических ракет средней дальности и имеет огромное превосходство над другими государствами.



Баллистические ракеты средней дальности — это ракеты, дальность полета которых составляет 500-5500 километров. В области ядерных технологий Китай даже опережает такие страны, как Россию и США, которые уже давно занимаются разработкой и созданием баллистических ракет. В распоряжении Китая находится немало вооружения, вселяющего страх. Эта страна считается безоговорочным лидером в сфере разработки баллистических ракет средней дальности и имеет огромное превосходство над другими государствами.Баллистические ракеты средней дальности — это ракеты, дальность полета которых составляет 500-5500 километров. В области ядерных технологий Китай даже опережает такие страны, как Россию и США, которые уже давно занимаются разработкой и созданием баллистических ракет.



Причина заключается в том, что в 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего страны уничтожили все имеющиеся у них ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. США уничтожили баллистическую ракету средней дальности «Першинг-2» и крылатую ракету BGM-109G (крылатая ракета наземного базирования «Томагавк»), а СССР — РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14. Так как ни СССР (Россия), ни США не разрабатывали баллистические ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, данный вид оружия не стоял у них на вооружении, и его развитие оказалось замороженным.



Китай не подписывал ДРСМД, поэтому мог без каких-либо ограничений заниматься разработкой данных ракет. Кроме того, его научно-исследовательские возможности растут. Китай смог создать самый прогрессивный, масштабный и полноценный класс баллистических ракет средней дальности.



В настоящее время Китай раскрыл информацию о наличии трех новейших ракетных комплексов средней дальности: баллистических ракет «Дунфэн-16», «Дунфэн-21» и «Дунфэн-26». Существует несколько моделей этих ракет, каждая из которых обладает уникальными техническими возможностями.



«Дунфэн-16» (DF-16) — это одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности, ее радиус действия заполняет пробел между радиусом действия ракет меньше дальности «Дунфэн-11», «Дунфэн-15» и радиусом действия ракеты средней дальности «Дунфэн-21» (DF-21). Ракета DF-16 может быть оснащена разными боеголовками и поражать разные цели. Кроме того, стоимость DF-16 значительно ниже ракет класса DF-21, можно с уверенностью сказать, что «Дунфэн-16» имеет отличное соотношение цены и качества.



И уж тем более не стоит пускаться в объяснения при упоминании ракет средней дальности «Дунфэн-21» (DF-21) и «Дунфэн-26». Некоторые модели DF-21 закупила Саудовская Аравия. DF-21D первый в Китае класс баллистических ракет, способный поражать подвижные морские цели.



Радиус действия «Дунфэн-26» гораздо больше, ракета тоже способна поражать подвижные морские цели. Кроме того, появились модернизированные модели, которые могут стать серьезной угрозой для авианосцев и других кораблей США, размещенных вокруг Китая и на военной базе на острове Гуам. Недавно США объявили об официальном расторжении ДРСМД и провели долгожданный пробный запуск крылатой ракеты «Томагавк» с помощью пусковой установки наземного базирования MK41. Затем Америка объявила о намерении возобновить разработку баллистических ракет средней дальности. Это было сделано не только потому, что Россия вышла из ДРСМД, но и из-за необходимости ответить на разработку ракет, которую провел Китай.



Редакционная статья Sina.com, Китай, перевод Действительно, после окончания Второй мировой войны США и СССР (а затем и Россия) активно занимались разработкой баллистических ракет. Эти страны гораздо дольше Китая работают в данной сфере, накопленных ими технических знаний больше, опыт исследования и разработок оборудования богаче, модели ракет разнообразнее. Но почему же Китай обогнал их в области разработки баллистических ракет средней дальности?Причина заключается в том, что в 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего страны уничтожили все имеющиеся у них ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. США уничтожили баллистическую ракету средней дальности «Першинг-2» и крылатую ракету BGM-109G (крылатая ракета наземного базирования «Томагавк»), а СССР — РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14. Так как ни СССР (Россия), ни США не разрабатывали баллистические ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, данный вид оружия не стоял у них на вооружении, и его развитие оказалось замороженным.Китай не подписывал ДРСМД, поэтому мог без каких-либо ограничений заниматься разработкой данных ракет. Кроме того, его научно-исследовательские возможности растут. Китай смог создать самый прогрессивный, масштабный и полноценный класс баллистических ракет средней дальности.В настоящее время Китай раскрыл информацию о наличии трех новейших ракетных комплексов средней дальности: баллистических ракет «Дунфэн-16», «Дунфэн-21» и «Дунфэн-26». Существует несколько моделей этих ракет, каждая из которых обладает уникальными техническими возможностями.«Дунфэн-16» (DF-16) — это одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности, ее радиус действия заполняет пробел между радиусом действия ракет меньше дальности «Дунфэн-11», «Дунфэн-15» и радиусом действия ракеты средней дальности «Дунфэн-21» (DF-21). Ракета DF-16 может быть оснащена разными боеголовками и поражать разные цели. Кроме того, стоимость DF-16 значительно ниже ракет класса DF-21, можно с уверенностью сказать, что «Дунфэн-16» имеет отличное соотношение цены и качества.И уж тем более не стоит пускаться в объяснения при упоминании ракет средней дальности «Дунфэн-21» (DF-21) и «Дунфэн-26». Некоторые модели DF-21 закупила Саудовская Аравия. DF-21D первый в Китае класс баллистических ракет, способный поражать подвижные морские цели.Радиус действия «Дунфэн-26» гораздо больше, ракета тоже способна поражать подвижные морские цели. Кроме того, появились модернизированные модели, которые могут стать серьезной угрозой для авианосцев и других кораблей США, размещенных вокруг Китая и на военной базе на острове Гуам. Недавно США объявили об официальном расторжении ДРСМД и провели долгожданный пробный запуск крылатой ракеты «Томагавк» с помощью пусковой установки наземного базирования MK41. Затем Америка объявила о намерении возобновить разработку баллистических ракет средней дальности. Это было сделано не только потому, что Россия вышла из ДРСМД, но и из-за необходимости ответить на разработку ракет, которую провел Китай.Редакционная статья Sina.com, Китай, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, вооружение, Китай, ракеты — статья прочитана 119 раз Комментарии