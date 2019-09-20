Загрузка... Ядерная авария на Фукусиме 8 лет спустя. Суд завершил поиск виновных 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES/COMPOSITE Image caption Цунэхису Кацумате, Итиро Такэуро и Сакаэ Муто были признаны невиновными



Спустя восемь лет после аварии на атомной станции "Фукусима" суд в Токио оправдал трех бывших руководителей Tokyo Electric Power (TEPCO) - компании-оператора атомной электростанции, которых обвиняли в халатности, сообщает



Суд постановил, что бывшее руководство не могло предвидеть цунами во время землетрясения и предотвратить аварию, ставшую крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет, после взрывов на Чернобыльской АЭС.



Авария произошла в 2011 году, когда станцию накрыло цунами, вызванное сильным землетрясением. Тогда были повреждены системы охлаждения реакторов, что привело к выбросу радиоактивных материалов. Взрывы из-за сбоя в системе охлаждения повредили четыре из шести реакторов. Из зоны отчуждения радиусом 20 км были эвакуированы десятки тысяч человек. В общей сложности погибли или считаются пропавшими без вести примерно 18 500 человек. Спустя восемь лет после аварии на атомной станции "Фукусима" суд в Токио оправдал трех бывших руководителей Tokyo Electric Power (TEPCO) - компании-оператора атомной электростанции, которых обвиняли в халатности, сообщает ВВС Суд постановил, что бывшее руководство не могло предвидеть цунами во время землетрясения и предотвратить аварию, ставшую крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет, после взрывов на Чернобыльской АЭС.Авария произошла в 2011 году, когда станцию накрыло цунами, вызванное сильным землетрясением. Тогда были повреждены системы охлаждения реакторов, что привело к выбросу радиоактивных материалов. Взрывы из-за сбоя в системе охлаждения повредили четыре из шести реакторов. Из зоны отчуждения радиусом 20 км были эвакуированы десятки тысяч человек. В общей сложности погибли или считаются пропавшими без вести примерно 18 500 человек.



Бывшего главу TEPCO Цунэхису Кацумате и вице-президентов компании Итиро Такэуро и Сакаэ Муто обвиняли в недостаточном обеспечении безопасности АЭС от цунами. В случае признания вины они могли провести в тюрьме пять лет.



Обвинение утверждало, что еще в 2002 году руководство получило предупреждение, что АЭС может накрыть цунами высотой более 15 м, но не стало укреплять защиту станции.



В день вынесения приговора у здания суда собрались протестующие.



"Если их оправдают, все наши многолетние усилия довести дело до суда пойдут прахом. И культура общества Японии, когда никто не несет ответственности, продолжится", - сказал Франс пресс еще до вынесения приговора Саки Окавара, живущий неподалеку от "Фукусимы".



GETTY IMAGES Image caption Авария на Фукусиме произошла в 2011 году, когда станцию накрыло цунами, вызванное сильным землетрясением



Прокуратура дважды отказывалась предъявлять обвинения в отношении бывших руководителей TEPCO, объясняя это минимальными шансами на успех.



После аварии в стране на некоторое время были остановлены все ядерные реакторы, но после проверки на безопасность часть из них была запущена вновь.



Согласно плану правительства Японии, ликвидация последствий аварии будет продолжаться десятки лет. Аварии на "Фукусиме" и Чернобыльской АЭС считаются самыми серьезными ядерными инцидентами гражданского характера в истории.



В результате аварии погибли 44 человека.Бывшего главу TEPCO Цунэхису Кацумате и вице-президентов компании Итиро Такэуро и Сакаэ Муто обвиняли в недостаточном обеспечении безопасности АЭС от цунами. В случае признания вины они могли провести в тюрьме пять лет.Обвинение утверждало, что еще в 2002 году руководство получило предупреждение, что АЭС может накрыть цунами высотой более 15 м, но не стало укреплять защиту станции.В день вынесения приговора у здания суда собрались протестующие."Если их оправдают, все наши многолетние усилия довести дело до суда пойдут прахом. И культура общества Японии, когда никто не несет ответственности, продолжится", - сказал Франс пресс еще до вынесения приговора Саки Окавара, живущий неподалеку от "Фукусимы".Прокуратура дважды отказывалась предъявлять обвинения в отношении бывших руководителей TEPCO, объясняя это минимальными шансами на успех.После аварии в стране на некоторое время были остановлены все ядерные реакторы, но после проверки на безопасность часть из них была запущена вновь.Согласно плану правительства Японии, ликвидация последствий аварии будет продолжаться десятки лет. Аварии на "Фукусиме" и Чернобыльской АЭС считаются самыми серьезными ядерными инцидентами гражданского характера в истории. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, технологии, история Ключевые слова: АЭС, суд, авария, Фокусима, виновные — статья прочитана 173 раза Комментарии