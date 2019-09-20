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В Крыму заявили, что присутствие НАТО в Азовском море исключено



Присутствие кораблей НАТО в акватории Азовского моря исключено, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Ранее в опубликованной на сайте альянса статье, рассказывающей об эксперте НАТО по морской безопасности и посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, содержалась отсылка на "недавние события в Персидском заливе и море Азимова", которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи" альянса. Позже НАТО исправила ошибку в своей публикации, указав, что речь идет все-таки об Азовском море. По утверждению автора статьи Пола Бэкли, свобода доступа к морям имеет решающее значение для стран НАТО.
"Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море и в наших территориальных водах. Есть определенные международные нормы, которые надо соблюдать. Кораблям НАТО категорически нечего делать у наших границ, тем более что в этом нет никакой необходимости. Хотеть они могут много чего, но такой возможности им предоставлено не будет", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, согласно договору между Россией и Украиной, Азовское море является внутренним.

"Заходы военных кораблей могут осуществляться только с согласия обеих сторон, а Россия согласия, учитывая враждебную позицию НАТО, никогда не даст", - подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, Крым, Азовское море
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добавлена сегодня, 20 сентября, 11:00

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