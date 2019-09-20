Newsweek США : превосходство НАТО над Россией «утрачено», что вынуждает Альянс разрабатывать новую стратегию 🔊 Воспроизвести © NATO/Norwegian Armed Forces



Воинственная Россия и становящийся все более сильным Китай заставили мировых лидеров вновь задуматься о соперничестве великих держав. В Грузии, на Украине и в Сирии Москва продемонстрировала готовность применить военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Эти интересы находятся в прямом противоречии с целями США и НАТО.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов США предупредил, что в последние годы военное превосходство НАТО над все более агрессивной Россией было утрачено, что вынудило альянс, созданный 70 лет назад, пересмотреть свою стратегию сдерживания возрождающейся России.



Как сообщает «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», генерал Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) выступил перед журналистами во вторник после последнего заседания Военного комитета НАТО в Словении, на котором, по его словам, обсуждалась новая военная стратегия НАТО, согласованная в мае. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США предупредил, что в последние годы военное превосходство НАТО над все более агрессивной Россией было утрачено, что вынудило альянс, созданный 70 лет назад, пересмотреть свою стратегию сдерживания возрождающейся России.Как сообщает «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», генерал Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) выступил перед журналистами во вторник после последнего заседания Военного комитета НАТО в Словении, на котором, по его словам, обсуждалась новая военная стратегия НАТО, согласованная в мае.



Самой серьезной угрозой является Россия. В Грузии, на Украине и в Сирии Москва продемонстрировала готовность применить военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Зачастую эти интересы находятся в прямом противоречии с целями США и НАТО.



В мае командование НАТО приняло новую военную стратегию альянса. Главный маршал британской авиации сэр Стюарт Пич (Stuart Peach) заявил, что она позволит блоку «выполнить нашу основную миссию — защитить почти один миллиард человек».



Во вторник на пресс-конференции Данфорд заявил: «Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией утрачено».



По словам генерала, военное руководство НАТО «признает этот изменившийся баланс сил». Он сказал, что это стало одной из причин пересмотра стратегии в мае. «Теперь мы в НАТО осуществляем планирование более согласованно и последовательно, — пояснил Данфорд, — и укрепляем потенциал совместными усилиями».



В прошлом месяце Данфорд заявил, что США и их союзники по НАТО сталкиваются с множеством угроз со стороны враждебных государств.



Генерал отметил, что Россия проводила свои военные кампании в Грузии, на Украине, в Сирии и активные мероприятия в других странах. И наряду с этим «приняла на вооружение средства, которые не соответствуют договору [о ракетах средней и малой дальности силах средней дальности], и президент Путин с гордостью рассказывал о возможностях систем оружия, предназначенных для того, чтобы создать угрозу для Америки».



При этом Китай, который действует все более уверенно, милитаризует спорные территории в районе Южно-Китайского моря и продолжает вкладывать головокружительные суммы в свои вооруженные силы — особенно в военно-морской флот Народно-освободительной армии.



По словам Данфорда, после окончания холодной войны и Россия, и Китай внимательно изучали военную стратегию, возможности и достижения США и пытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон Америки.



Данфорд заявил во вторник, что совещание в Словении стало продолжением работы по практической реализации военной стратегии НАТО. То есть, работы, направленной на успешное применение на практике концепции «коллективной обороны» НАТО для защиты от внешней агрессии и угроз.



«В 1990-е годы у нас — как и у США — не было особой конкуренции, не было необходимости более продуманно развивать потенциал, оценивать ситуацию, разрабатывать концепции, и в центре внимания находится стратегия», — сказал Данфорд.



Автор: Дэвид Бреннан (David Brennan) для Newsweek, США, перевод Воинственная Россия и становящийся все более сильным Китай заставили мировых лидеров вновь задуматься о соперничестве великих держав. Многолетнее неоспоримое мировое господство США в постсоветский период подходит к концу, и трансатлантический альянс вынужден повернуться лицом к этой новой реальности.Самой серьезной угрозой является Россия. В Грузии, на Украине и в Сирии Москва продемонстрировала готовность применить военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Зачастую эти интересы находятся в прямом противоречии с целями США и НАТО.В мае командование НАТО приняло новую военную стратегию альянса. Главный маршал британской авиации сэр Стюарт Пич (Stuart Peach) заявил, что она позволит блоку «выполнить нашу основную миссию — защитить почти один миллиард человек».Во вторник на пресс-конференции Данфорд заявил: «Россия является конкурентом, и превосходство НАТО над возрождающейся Россией утрачено».По словам генерала, военное руководство НАТО «признает этот изменившийся баланс сил». Он сказал, что это стало одной из причин пересмотра стратегии в мае. «Теперь мы в НАТО осуществляем планирование более согласованно и последовательно, — пояснил Данфорд, — и укрепляем потенциал совместными усилиями».В прошлом месяце Данфорд заявил, что США и их союзники по НАТО сталкиваются с множеством угроз со стороны враждебных государств.Генерал отметил, что Россия проводила свои военные кампании в Грузии, на Украине, в Сирии и активные мероприятия в других странах. И наряду с этим «приняла на вооружение средства, которые не соответствуют договору [о ракетах средней и малой дальности силах средней дальности], и президент Путин с гордостью рассказывал о возможностях систем оружия, предназначенных для того, чтобы создать угрозу для Америки».При этом Китай, который действует все более уверенно, милитаризует спорные территории в районе Южно-Китайского моря и продолжает вкладывать головокружительные суммы в свои вооруженные силы — особенно в военно-морской флот Народно-освободительной армии.По словам Данфорда, после окончания холодной войны и Россия, и Китай внимательно изучали военную стратегию, возможности и достижения США и пытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон Америки.Данфорд заявил во вторник, что совещание в Словении стало продолжением работы по практической реализации военной стратегии НАТО. То есть, работы, направленной на успешное применение на практике концепции «коллективной обороны» НАТО для защиты от внешней агрессии и угроз.«В 1990-е годы у нас — как и у США — не было особой конкуренции, не было необходимости более продуманно развивать потенциал, оценивать ситуацию, разрабатывать концепции, и в центре внимания находится стратегия», — сказал Данфорд.Автор: Дэвид Бреннан (David Brennan) для Newsweek, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, Путин, стратегия, запад, противостояние — статья прочитана 165 раз Комментарии