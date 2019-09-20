В Германии могут запретить воздушные шарики 🔊 Воспроизвести



В Гютерсло запретили выпускать воздушные шарики в небо. Этому примеру могут последовать и другие города в Германии, сообщает



Гютерсло в Северном Рейне - Вестфалии стал первым в Германии городом, который запретил запускать воздушные шары в небо. Запрет вступил в силу в начале сентября. А началось все с жалобы жительницы города. Она обратилась с заявлением в Комитет по защите природы с просьбой запретить запускать в небо воздушные шарики, надутые гелием. Поводом послужила акция "Rainbowflash", во время которой в небо было выпущено 150 шариков. Женщина приложила к своему заявлению множество фотографий птиц и животных, пострадавших от воздушных шариков за последние годы. В Гютерсло запретили выпускать воздушные шарики в небо. Этому примеру могут последовать и другие города в Германии, сообщает DW Гютерсло в Северном Рейне - Вестфалии стал первым в Германии городом, который запретил запускать воздушные шары в небо. Запрет вступил в силу в начале сентября. А началось все с жалобы жительницы города. Она обратилась с заявлением в Комитет по защите природы с просьбой запретить запускать в небо воздушные шарики, надутые гелием. Поводом послужила акция "Rainbowflash", во время которой в небо было выпущено 150 шариков. Женщина приложила к своему заявлению множество фотографий птиц и животных, пострадавших от воздушных шариков за последние годы. Чем опасны воздушные шарики



Экологи уже давно бьют тревогу, так как шарики и пластиковые шнуры возвращаются на землю в виде мусора, который не только загрязняет окружающую среду, но и представляет опасность для птиц и животных. Некоторые птицы запутываются в шнурах и не могут высвободиться, умирая мучительной смертью.



В Гютерсло в небо больше не полетят воздушные шары в честь молодоженов



Запрет, вступивший в силу в немецком городе, не распространяется на частных лиц. Речь идет только о городских организациях, школах и других учебных заведениях, в которых часто по разным поводам и в большом количестве выпускаются в небо воздушные шарики. Теперь у городского ЗАГСа выпускать в небо разрешено только голубей. Запрет пока не предусматривает штрафов за его нарушение, но администрация города надеется, что жители с пониманием отнесутся к этой инициативе.



С таким решением городской администрации не согласна владелица магазина и мастерской по производству и дизайну воздушных шаров Balloonia в Гютерсло Кристиане Хайтман (Christiane Heitmann).



По ее словам, она и ее коллеги делают все для того, чтобы продаваемые ими воздушные шарики разных форм и видов, наполняемые гелием, отвечали современным стандартам. "Для воздушных шаров мы продаем специальные шнуры, изготовленные из початков кукурузы. Правда, они намного дороже пластиковых, но люди их покупают", - подчеркивает Кристиане Хайтман в интервью DW. И действительно: разница в цене ощутимая. Если рулон обычного шнура стоит 2,50 евро, то аналогичный продукт из экологически чистого шнура обойдется в 32,50 евро. Не каждый решится выложить такую сумму.



Кроме того, по утверждению хозяйки магазина, многие воздушные шары выпускаются из натурального каучука, который является экологически чистым материалом. Экологи с ней не согласны: несмотря на то, что все больше воздушных шариков производятся из натурального каучука, животные и птицы все равно от него погибают, потому что их желудок не способен его переварить.



Настроения в Европе



Амстердам еще в 2015 году принял запрет на воздушные шарики в небе. Он распространялся на время детских праздников и свадебных торжеств. Если четыре года назад примеру Амстердама последовали 18 общин, то сегодня запрет действует во всех четырех крупных городах и 60 общинах Нидерландов.



В нидерландском Музее флоры и фауны выставлено чучело утки, ставшей жертвой пластикового мусора. "Эта утка погибла, запутавшись в шнурах от воздушных шариков. Многие птицы становятся жертвами плавающего в морях пластикового мусора, они запутываются в нем, когда ныряют за рыбой. Некоторые птицы поедают яркие остатки, принимая их за рыбу", - подчеркивает в интервью радиостанции WDR 2 сотрудник музея, биолог Ато Остерван.



В 2017 году в немецком городе Билефельде защитники окружающей среды провели акцию протеста.



Наклейки, запрещающие выпускать шары в небо, на дорожных знаках в парках Билефельда



На запрещающих дорожных знаках появились наклейки с изображением парящих в воздухе воздушных шариков. Администрации города пришлось потратить много средств, чтобы восстановить дорожные знаки.



Примеру Гютерсло могут последовать и другие немецкие города, так как экологи ведут активную борьбу с пластиковыми отходами. Уже сейчас "зеленые" в федеральной земле Нижняя Саксония высказали свое одобрение инициативе Гютерсло. Руководитель земельной партии "Союз-90"/"зеленые" Анне Кура (Anne Kura) в интервью агентству dpa заявила о том, что речь не идет о полном запрете, а только о запрете выпускать воздушные шарики в небо.



Анне Куре подчеркивает, что даже натуральному каучуку требуется целых два года, чтобы разложиться. А за это время успевает погибнуть немало птиц и животных.



Напомним, что в странах ЕС уже достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования. Шарики пока нигде не запрещают, но городские администрации иногда ограничивают запуски шаров. Экологи уже давно бьют тревогу, так как шарики и пластиковые шнуры возвращаются на землю в виде мусора, который не только загрязняет окружающую среду, но и представляет опасность для птиц и животных. Некоторые птицы запутываются в шнурах и не могут высвободиться, умирая мучительной смертью.Запрет, вступивший в силу в немецком городе, не распространяется на частных лиц. Речь идет только о городских организациях, школах и других учебных заведениях, в которых часто по разным поводам и в большом количестве выпускаются в небо воздушные шарики. Теперь у городского ЗАГСа выпускать в небо разрешено только голубей. Запрет пока не предусматривает штрафов за его нарушение, но администрация города надеется, что жители с пониманием отнесутся к этой инициативе.С таким решением городской администрации не согласна владелица магазина и мастерской по производству и дизайну воздушных шаров Balloonia в Гютерсло Кристиане Хайтман (Christiane Heitmann).По ее словам, она и ее коллеги делают все для того, чтобы продаваемые ими воздушные шарики разных форм и видов, наполняемые гелием, отвечали современным стандартам. "Для воздушных шаров мы продаем специальные шнуры, изготовленные из початков кукурузы. Правда, они намного дороже пластиковых, но люди их покупают", - подчеркивает Кристиане Хайтман в интервью DW. И действительно: разница в цене ощутимая. Если рулон обычного шнура стоит 2,50 евро, то аналогичный продукт из экологически чистого шнура обойдется в 32,50 евро. Не каждый решится выложить такую сумму.Кроме того, по утверждению хозяйки магазина, многие воздушные шары выпускаются из натурального каучука, который является экологически чистым материалом. Экологи с ней не согласны: несмотря на то, что все больше воздушных шариков производятся из натурального каучука, животные и птицы все равно от него погибают, потому что их желудок не способен его переварить.Амстердам еще в 2015 году принял запрет на воздушные шарики в небе. Он распространялся на время детских праздников и свадебных торжеств. Если четыре года назад примеру Амстердама последовали 18 общин, то сегодня запрет действует во всех четырех крупных городах и 60 общинах Нидерландов.В нидерландском Музее флоры и фауны выставлено чучело утки, ставшей жертвой пластикового мусора. "Эта утка погибла, запутавшись в шнурах от воздушных шариков. Многие птицы становятся жертвами плавающего в морях пластикового мусора, они запутываются в нем, когда ныряют за рыбой. Некоторые птицы поедают яркие остатки, принимая их за рыбу", - подчеркивает в интервью радиостанции WDR 2 сотрудник музея, биолог Ато Остерван.В 2017 году в немецком городе Билефельде защитники окружающей среды провели акцию протеста.На запрещающих дорожных знаках появились наклейки с изображением парящих в воздухе воздушных шариков. Администрации города пришлось потратить много средств, чтобы восстановить дорожные знаки.Примеру Гютерсло могут последовать и другие немецкие города, так как экологи ведут активную борьбу с пластиковыми отходами. Уже сейчас "зеленые" в федеральной земле Нижняя Саксония высказали свое одобрение инициативе Гютерсло. Руководитель земельной партии "Союз-90"/"зеленые" Анне Кура (Anne Kura) в интервью агентству dpa заявила о том, что речь не идет о полном запрете, а только о запрете выпускать воздушные шарики в небо.Анне Куре подчеркивает, что даже натуральному каучуку требуется целых два года, чтобы разложиться. А за это время успевает погибнуть немало птиц и животных.Напомним, что в странах ЕС уже достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования. Шарики пока нигде не запрещают, но городские администрации иногда ограничивают запуски шаров. dw.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, запрет, опасность, шары — статья прочитана 186 раз Комментарии