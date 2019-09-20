Загрузка... «Газовая вилка» для Дании: «Северный поток-2» или огромные убытки 🔊 Воспроизвести



Копенгаген в ближайшем будущем столкнётся с весьма непростой ситуацией, когда придётся выбирать – пытаться и дальше саботировать «Северный поток-2» либо умерить антироссийскую риторику, чтобы получать более дешёвые углеводороды из Германии, сообщает



Своего «голубого топлива» нет?



В Дании приостанавливается (примерно на три года) добыча газа на месторождении Тайра. Как заявили в Министерстве энергетики скандинавской страны, платформы, работающие здесь, выводятся из эксплуатации, поскольку наблюдается сильная просадка (на 6 метров) морского дна. Копенгаген в ближайшем будущем столкнётся с весьма непростой ситуацией, когда придётся выбирать – пытаться и дальше саботировать «Северный поток-2» либо умерить антироссийскую риторику, чтобы получать более дешёвые углеводороды из Германии, сообщает Экономическое обозрение В Дании приостанавливается (примерно на три года) добыча газа на месторождении Тайра. Как заявили в Министерстве энергетики скандинавской страны, платформы, работающие здесь, выводятся из эксплуатации, поскольку наблюдается сильная просадка (на 6 метров) морского дна. Реновация проекта будет стоить 21 млн датских крон (3,1 млн долларов), срок работ составит три года



– заявил Мортен Хесселагер Педерсен, представитель оператора проекта Total.



В Копенгагене уже сообщили, что в течение этого времени Дания собирается получать газ из Германии. И вот тут выходит довольно неловкая ситуация. Именно эта скандинавская страна в последние годы (в отличие от Швеции, Норвегии и Финляндии) старается всячески воспрепятствовать постройке «Северного потока-2», идущего из РФ в ФРГ. И вот теперь Копенгаген лишается почти 90% добычи углеводородов, а значит, вынужден покупать «голубое топливо» у Берлина.



«Выстрелить в себе ногу» ради русофобии?



Нет, конечно, Дания может не покупать газ у Германии. Но тогда придётся быстро откуда-нибудь брать колоссальные объёмы углеводородов, а заодно молниеносно построить все необходимые коммуникации для их поставок. В противном случае в стране без энергии останется до полутора млн хозяйств.



Очевидно, что Берлин, который жаждет скорейшего окончания постройки «Северного потока-2», воспользуется этим. Он наверняка надавит на Данию, которая теперь вряд ли сможет затягивать реализацию проекта по прокладке российского газопровода в своей акватории.



Впрочем, нельзя отрицать и второго варианта. Копенгаген может пожертвовать своими интересами ради соблюдения антироссийской риторики, что, разумеется, выгодно Вашингтону. Недавно американский президент вызвал негодование датских политиков предложением о покупке Гренландии и даже отменил в последний момент (дипломатическая «пощёчина») свой визит в эту страну. Но даже после этого Копенгаген не изменил своего отношения к «Северному потоку-2». Видимо, запас лояльности к США у скандинавского государства ещё не исчерпан.



Вполне возможно, что этого даже хватит, чтобы Дания «выстрелила себе в ногу», как это неоднократно делала Украина, отказавшись от прямых поставок газа из РФ. Понятно, что Копенгаген, если и дальше будет вставлять «палки в колёса» проекту «Северный поток-2», не получит адекватную цену на углеводороды от Берлина. Но ведь Киев, который отказался от закупок у «Газпрома», это в своё время не остановило, верно?



Какой вариант в «газовой вилке» (либо «Северный поток-2», либо огромные убытки) выберет Дания в итоге? Покажет время. Загрузка... finobzor.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 185 раз Комментарии