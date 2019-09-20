Г. Науседа получил предупреждения о возможных санкциях по независимости госконтроля 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Государственный контролер Арунас Дулькис в четверг предупредил президента Литвы Гитанаса Науседу, что независимости аудитного учреждения грозит угроза, и в связи с этим Литва может дождаться финансовых санкций Евросоюза.



А. Дулькис утверждает, что независимости аудитного учреждения угрожает вступивший в силу в этом году закон, предусматривающий, что работников для Госконтроля выбирает Департамент госслужбы.



"Я сказал президенту, что с января я чувствую себя, словно под осадой. У меня связаны руки в вопросе управления персоналом", – сказал BNS А. Дулькис после встречи с президентом.



"Если у Еврокомиссии возникнут сомнения в том, что в Государственном контроле аудиты проводили не независимые работники, Еврокомиссия может прибегнуть к мерам по остановке финансовых потоков Литве", – предупредил контролер.



По его словам, Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) особо важна самостоятельность Госконтроля потому, что ему поручены функции фискального ведомства по оценке госбюджета.



А. Дулькис также утверждает, что за ситуацией с Госконтролем внимательно следит Европейская палата аудита, оценка которой может привлечь внимание и в Европарламенте.



Администрация президента после встречи упомянула, что может предложить поправки к закону о Госконтроле. Государственный контролер Арунас Дулькис в четверг предупредил президента Литвы Гитанаса Науседу, что независимости аудитного учреждения грозит угроза, и в связи с этим Литва может дождаться финансовых санкций Евросоюза.А. Дулькис утверждает, что независимости аудитного учреждения угрожает вступивший в силу в этом году закон, предусматривающий, что работников для Госконтроля выбирает Департамент госслужбы."Я сказал президенту, что с января я чувствую себя, словно под осадой. У меня связаны руки в вопросе управления персоналом", – сказал BNS А. Дулькис после встречи с президентом."Если у Еврокомиссии возникнут сомнения в том, что в Государственном контроле аудиты проводили не независимые работники, Еврокомиссия может прибегнуть к мерам по остановке финансовых потоков Литве", – предупредил контролер.По его словам, Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) особо важна самостоятельность Госконтроля потому, что ему поручены функции фискального ведомства по оценке госбюджета.А. Дулькис также утверждает, что за ситуацией с Госконтролем внимательно следит Европейская палата аудита, оценка которой может привлечь внимание и в Европарламенте.Администрация президента после встречи упомянула, что может предложить поправки к закону о Госконтроле. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Еврокомиссия, предупреждение, госконтроль География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии