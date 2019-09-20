Европарламент призывает бороться с усилиями России оправдать советские преступления 🔊 Воспроизвести Европарламентарий от Литвы Раса Юкнявичене



В четверг Европейский парламент призвал Еврокомиссию дать отпор усилиям России по оправданию преступлений, совершенных советским режимом.



В резолюции, принятой по случаю 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа европарламентарии назвали усилия "Москвы исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом" частью информационной войны против демократической Европы.



"Европарламент (...) призывает Комиссию предпринять решительные меры по борьбе с этими действиями", – говорится в резолюции.



Европарламентарии подчеркнули, что оправдание коммунистических преступлений, осуществляемое российской политической элитой, останавливает превращение России в демократическое государство. В четверг Европейский парламент призвал Еврокомиссию дать отпор усилиям России по оправданию преступлений, совершенных советским режимом.В резолюции, принятой по случаю 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа европарламентарии назвали усилия "Москвы исказить исторические факты и оправдать преступления, совершенные советским тоталитарным режимом" частью информационной войны против демократической Европы."Европарламент (...) призывает Комиссию предпринять решительные меры по борьбе с этими действиями", – говорится в резолюции.Европарламентарии подчеркнули, что оправдание коммунистических преступлений, осуществляемое российской политической элитой, останавливает превращение России в демократическое государство. В резолюции ЕП также содержится призыв предпринять меры против любого отрицания Холокоста, включая принижение преступлений нацистов и их пособников.



За такую резолюцию проголосовали 535 парламентариев, 66 были против, 52 воздержались.



Одна из инициаторов резолюции, литовский консерватор Раса Юкнявичене во время дискуссий в ЕП сказала, что эта резолюция "не только о прошлом, она предназначается будущему, молодому поколению, чтобы эта история никогда больше не повторилась, а оставшиеся линии раздела Европы исчезли окончательно".



23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.



В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек, во время вооруженного сопротивления были убиты более 20 тыс. партизан, боровшихся с советской властью, и их сторонников.



Во время Холокоста в Литве нацисты и их местные пособники уничтожили более 90% еврейского населения страны, насчитывавшего более 200 тыс. человек. Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: история, Юкнявичене, резолюция, ЕП — статья прочитана 187 раз Комментарии