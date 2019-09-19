Театр «Зеленый фонарь»: впереди новые спектакли 🔊 Воспроизвести







Уважаемые жители Вильнюса, русский городской театр «Зеленый фонарь» начинает 28 театральный сезон!!! Впереди новые спектакли, новые проекты, выступления, гастроли…



Откроется сезон 29 сентября спектаклем «Ждать чуда…» по мотивам пьесе Франсуазы Саган. А уже 3 октября театр отправится на международный театральный фестиваль «Авангард и традиция» в город Гатчину Ленинградской области (Россия).



В конце октября участники младшей группы театра поедут в Санкт-Петербург по программе «Театральный Петербург». Для юных артистов будут проводится мастер-классы с известными российскими актерами и режиссерами, посещения спектаклей лучших театров Санкт-Петербурга, музеев, связанных с историей русского театра.







Но все-таки три спектакля зрители смогут увидеть: «Про Федота-стрельца, удалого молодца» театральной студии «Исток» (Франкфурт-на-Майне, Германия), спектакль для подростков «Надо бежать!» по книге Джеффа Кинни «Дневник слабака» театральной студии Дмитрия Лемешева из Санкт-Петербурга (Россия) и литовская народная сказка «Гайлюс и его конь» Вильнюсской театральной студии «Элементорюс». Спектакли пройдут на сцене театра Вильнюсского университета 16-17 ноября.



Продолжается набор всех, кто не представляет жизнь без ТЕАТРА! Возраст - от 6 до 60 лет!!! Вашему вниманию: детская театральная студия и театр для подростков, а также актерские занятия творческого развития для взрослых и молодежи и драматический театр для взрослых и молодежи.



Что вам нужно сделать? Всего лишь позвонить по телефону 867017821 и записаться на собеседование или зарегистрироваться на спектакль.



Приглашаем всех в сказочный и удивительный мир ТЕАТРА!



Откроется сезон 29 сентября спектаклем «Ждать чуда…» по мотивам пьесе Франсуазы Саган. А уже 3 октября театр отправится на международный театральный фестиваль «Авангард и традиция» в город Гатчину Ленинградской области (Россия).В конце октября участники младшей группы театра поедут в Санкт-Петербург по программе «Театральный Петербург». Для юных артистов будут проводится мастер-классы с известными российскими актерами и режиссерами, посещения спектаклей лучших театров Санкт-Петербурга, музеев, связанных с историей русского театра.К сожалению, в этом году не состоится международный фестиваль «Вильнюсская рампа. Дети».Но все-таки три спектакля зрители смогут увидеть: «Про Федота-стрельца, удалого молодца» театральной студии «Исток» (Франкфурт-на-Майне, Германия), спектакль для подростков «Надо бежать!» по книге Джеффа Кинни «Дневник слабака» театральной студии Дмитрия Лемешева из Санкт-Петербурга (Россия) и литовская народная сказка «Гайлюс и его конь» Вильнюсской театральной студии «Элементорюс». Спектакли пройдут на сцене театра Вильнюсского университета 16-17 ноября.Продолжается набор всех, кто не представляет жизнь без ТЕАТРА! Возраст - от 6 до 60 лет!!! Вашему вниманию: детская театральная студия и театр для подростков, а также актерские занятия творческого развития для взрослых и молодежи и драматический театр для взрослых и молодежи.Что вам нужно сделать? Всего лишь позвонить по телефону 867017821 и записаться на собеседование или зарегистрироваться на спектакль.Приглашаем всех в сказочный и удивительный мир ТЕАТРА! Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: театр «Зелёный Фонарь» — статья прочитана 122 раза Комментарии