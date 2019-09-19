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Правящие поддерживают инициативу запретить ароматизированные электронные сигареты
Представители правящих партий Литвы выразили поддержку инициативе оппозиции запретить ароматизированные электронные сигареты.
Ароматические вещества предлагается запретить с июля следующего года. Сторонники инициативы говорят, что использование таких веществ (с ароматами вишни, ванили или мяты) в электронных сигаретах может вызвать у молодежи зависимость от никотина.
Такой запрет введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года.
С этой инициативой выступил член фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Миколас Маяускас.
Под ней подписались представители всех фракций сейма, в том числе и глава фракции правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис.
Категории: чп и криминал, технологии, здоровье
Ключевые слова: смерть, вред, э-сигареты
География: Литва
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