Правящие поддерживают инициативу запретить ароматизированные электронные сигареты 🔊 Воспроизвести CC0 / Pixabay



Представители правящих партий Литвы выразили поддержку инициативе оппозиции запретить ароматизированные электронные сигареты.



Ароматические вещества предлагается запретить с июля следующего года. Сторонники инициативы говорят, что использование таких веществ (с ароматами вишни, ванили или мяты) в электронных сигаретах может вызвать у молодежи зависимость от никотина.



Такой запрет введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года.



С этой инициативой выступил член фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Миколас Маяускас.



Под ней подписались представители всех фракций сейма, в том числе и глава фракции правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис. Представители правящих партий Литвы выразили поддержку инициативе оппозиции запретить ароматизированные электронные сигареты.Ароматические вещества предлагается запретить с июля следующего года. Сторонники инициативы говорят, что использование таких веществ (с ароматами вишни, ванили или мяты) в электронных сигаретах может вызвать у молодежи зависимость от никотина.Такой запрет введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года.С этой инициативой выступил член фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов Миколас Маяускас.Под ней подписались представители всех фракций сейма, в том числе и глава фракции правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис. BNS Категории: чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: смерть, вред, э-сигареты География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии