Коалиции Латвии и Эстонии: удержать власть любой ценой

Впрочем, если Таллин смог сделать невозможное, и EKRE, "Отечество" и Центристы до сих пор действуют бок о бок, то, почему бы не повторить подвиг и Риге? Прецедент-то есть. К тому же ничто так не объединяет в Сейме Латвии, как желание не допустить партию "Согласие" к власти.
Разногласия в латвийских политических кругах были спровоцированы так называемым "тюремным" вопросом. Глава Министерства юстиции и член Новой консервативной партии Янис Борданс просил денег на строительство новой тюрьмы в Лиепае. Уже был проведен и конкурс, и назначен победитель (компания Abora), но остальные члены правительства идею не поддержали.
Вроде как, латвийскому государству и не мешало бы построить новое место заключения, учитывая, что довольно остро стоят и вопросы здравоохранения, и условия содержания заключённых. Да и вообще ремонта там не было уже давно... То есть все выглядит логично, сомнений не должно вызывать, но договориться по тюрьме так и не получилось.
Так вышло, что повестка о создании нового места отбывания свободы совпала с коррупционными скандалами в Латвии, а сама компания "Abora" может быть замешана в даче взяток... Так что предложение министра юстиции не нашло поддержки хотя бы потому, что было озвучено не в то время. Тем не менее, латвийская коалиция не развалилась и выработала бюджет на будущий год, но средств для строительства новой тюрьмы не предусматривается. Впрочем, денег вообще мало, поэтому Латвия будет сокращать выплаты безработным.
В этом контексте можно проводить параллели и с соседней Эстонией. Несмотря на все предсказания, совместная лодка трёх партий всё ещё на плаву. Хотя не будем скрывать, всё же довольно занятно наблюдать, найдется ли что-то, что сможет привести коалицию к краху. Даже "русский" вопрос пока этого не сделал.
Если в уме обычного человека, связь, грубо говоря, "нацистов" и вроде как "ориентированных на русскоязычное население" Центристов представляется чем-то наподобие фантастики, то в реальности это оказалось возможным. Хитрость этого союза в том,что Центристская партия используют консерваторов для ослабления своих политических противников. А EKRE, в свою очередь, держится на своем электорате. Тем более,что консервативные настроения прокатились волной по всей Европе, так что, неудивительно, что в Эстонии они заняли весомые позиции. И если в начале рейтинг Центристов резко упал, то сейчас, как бы это странно ни было, он снова поднимается. Партии удалось получить места в Европарламенте, и это добавило ей плюс.
Сейчас же шанс развалить коалицию есть у так называемой "украинской" проблемы. Глава EKRE и по совместительству начальник МВД Эстонии Март Хельме выступил с предложением отменить БЕЗвизовый режим для украинцев. По его мнению, украинцы (особенно его раздражают русскоговорящие жители восточной части Украины и, как он называет, "гомо-советикусы") приезжают и отбирают работу у местных. Однако против выступил член партии "Отечество" и глава МИД Урмас Рейнсалу. Вообще любопытно так получилось: Таллин, равно как и Рига, и Вильнюс были чуть ли не самыми активными сторонниками вступления Украины в НАТО и ЕС. А теперь Эстония резко трансформировала взгляды. Хотя, почему резко?
Вот такие коалиционные баталии происходят в Риге и Таллине. Для Латвии Эстония может даже служить своеобразным примером как партиям оставаться на верху политического Олимпа. Другое дело, что в Риге количество претендующих на лидерство больше почти в два раза. Но, если Латвии удастся просуществовать с таким правительством, то после этого можно будет вообще не удивляться происходящему внутри страны. Можно даже будет выпускать книги по современной политической истории государства, где премьер-министр имеет гражданство США, а Сейм сформирован из пяти партнёров.
Так вышло, что повестка о создании нового места отбывания свободы совпала с коррупционными скандалами в Латвии, а сама компания "Abora" может быть замешана в даче взяток... Так что предложение министра юстиции не нашло поддержки хотя бы потому, что было озвучено не в то время. Тем не менее, латвийская коалиция не развалилась и выработала бюджет на будущий год, но средств для строительства новой тюрьмы не предусматривается. Впрочем, денег вообще мало, поэтому Латвия будет сокращать выплаты безработным.
В этом контексте можно проводить параллели и с соседней Эстонией. Несмотря на все предсказания, совместная лодка трёх партий всё ещё на плаву. Хотя не будем скрывать, всё же довольно занятно наблюдать, найдется ли что-то, что сможет привести коалицию к краху. Даже "русский" вопрос пока этого не сделал.
Если в уме обычного человека, связь, грубо говоря, "нацистов" и вроде как "ориентированных на русскоязычное население" Центристов представляется чем-то наподобие фантастики, то в реальности это оказалось возможным. Хитрость этого союза в том,что Центристская партия используют консерваторов для ослабления своих политических противников. А EKRE, в свою очередь, держится на своем электорате. Тем более,что консервативные настроения прокатились волной по всей Европе, так что, неудивительно, что в Эстонии они заняли весомые позиции. И если в начале рейтинг Центристов резко упал, то сейчас, как бы это странно ни было, он снова поднимается. Партии удалось получить места в Европарламенте, и это добавило ей плюс.
Сейчас же шанс развалить коалицию есть у так называемой "украинской" проблемы. Глава EKRE и по совместительству начальник МВД Эстонии Март Хельме выступил с предложением отменить БЕЗвизовый режим для украинцев. По его мнению, украинцы (особенно его раздражают русскоговорящие жители восточной части Украины и, как он называет, "гомо-советикусы") приезжают и отбирают работу у местных. Однако против выступил член партии "Отечество" и глава МИД Урмас Рейнсалу. Вообще любопытно так получилось: Таллин, равно как и Рига, и Вильнюс были чуть ли не самыми активными сторонниками вступления Украины в НАТО и ЕС. А теперь Эстония резко трансформировала взгляды. Хотя, почему резко?
Вот такие коалиционные баталии происходят в Риге и Таллине. Для Латвии Эстония может даже служить своеобразным примером как партиям оставаться на верху политического Олимпа. Другое дело, что в Риге количество претендующих на лидерство больше почти в два раза. Но, если Латвии удастся просуществовать с таким правительством, то после этого можно будет вообще не удивляться происходящему внутри страны. Можно даже будет выпускать книги по современной политической истории государства, где премьер-министр имеет гражданство США, а Сейм сформирован из пяти партнёров.