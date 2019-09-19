Коалиции Латвии и Эстонии: удержать власть любой ценой 🔊 Воспроизвести Рига. Фото из архива "Обзора" На днях премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял о возможной отставке правительства. Произойти это могло в том случае, если бы депутаты не пришли к компромиссу по бюджетному вопросу. А сделать это было, ох, как не просто, когда в правящей коалиции целых 5(!) партий. То ли дело в соседней Эстонии - всего три, хоть и с совершенно противоположными изначально взглядами.



Впрочем, если Таллин смог сделать невозможное, и EKRE, "Отечество" и Центристы до сих пор действуют бок о бок, то, почему бы не повторить подвиг и Риге? Прецедент-то есть. К тому же ничто так не объединяет в Сейме Латвии, как желание не допустить партию "Согласие" к власти.



Разногласия в латвийских политических кругах были спровоцированы так называемым "тюремным" вопросом. Глава Министерства юстиции и член Новой консервативной партии Янис Борданс просил денег на строительство новой тюрьмы в Лиепае. Уже был проведен и конкурс, и назначен победитель (компания Abora), но остальные члены правительства идею не поддержали. Впрочем, если Таллин смог сделать невозможное, и EKRE, "Отечество" и Центристы до сих пор действуют бок о бок, то, почему бы не повторить подвиг и Риге? Прецедент-то есть. К тому же ничто так не объединяет в Сейме Латвии, как желание не допустить партию "Согласие" к власти.Разногласия в латвийских политических кругах были спровоцированы так называемым "тюремным" вопросом. Глава Министерства юстиции и член Новой консервативной партии Янис Борданс просил денег на строительство новой тюрьмы в Лиепае. Уже был проведен и конкурс, и назначен победитель (компания Abora), но остальные члены правительства идею не поддержали.



Так вышло, что повестка о создании нового места отбывания свободы совпала с коррупционными скандалами в Латвии, а сама компания "Abora" может быть замешана в даче взяток... Так что предложение министра юстиции не нашло поддержки хотя бы потому, что было озвучено не в то время. Тем не менее, латвийская коалиция не развалилась и выработала бюджет на будущий год, но средств для строительства новой тюрьмы не предусматривается. Впрочем, денег вообще мало, поэтому Латвия будет сокращать выплаты безработным.



В этом контексте можно проводить параллели и с соседней Эстонией. Несмотря на все предсказания, совместная лодка трёх партий всё ещё на плаву. Хотя не будем скрывать, всё же довольно занятно наблюдать, найдется ли что-то, что сможет привести коалицию к краху. Даже "русский" вопрос пока этого не сделал.



Если в уме обычного человека, связь, грубо говоря, "нацистов" и вроде как "ориентированных на русскоязычное население" Центристов представляется чем-то наподобие фантастики, то в реальности это оказалось возможным. Хитрость этого союза в том,что Центристская партия используют консерваторов для ослабления своих политических противников. А EKRE, в свою очередь, держится на своем электорате. Тем более,что консервативные настроения прокатились волной по всей Европе, так что, неудивительно, что в Эстонии они заняли весомые позиции. И если в начале рейтинг Центристов резко упал, то сейчас, как бы это странно ни было, он снова поднимается. Партии удалось получить места в Европарламенте, и это добавило ей плюс.



Сейчас же шанс развалить коалицию есть у так называемой "украинской" проблемы. Глава EKRE и по совместительству начальник МВД Эстонии Март Хельме выступил с предложением отменить БЕЗвизовый режим для украинцев. По его мнению, украинцы (особенно его раздражают русскоговорящие жители восточной части Украины и, как он называет, "гомо-советикусы") приезжают и отбирают работу у местных. Однако против выступил член партии "Отечество" и глава МИД Урмас Рейнсалу. Вообще любопытно так получилось: Таллин, равно как и Рига, и Вильнюс были чуть ли не самыми активными сторонниками вступления Украины в НАТО и ЕС. А теперь Эстония резко трансформировала взгляды. Хотя, почему резко?



Валерия Шацкая



Вот такие коалиционные баталии происходят в Риге и Таллине. Для Латвии Эстония может даже служить своеобразным примером как партиям оставаться на верху политического Олимпа. Другое дело, что в Риге количество претендующих на лидерство больше почти в два раза. Но, если Латвии удастся просуществовать с таким правительством, то после этого можно будет вообще не удивляться происходящему внутри страны. Можно даже будет выпускать книги по современной политической истории государства, где премьер-министр имеет гражданство США, а Сейм сформирован из пяти партнёров. Вроде как, латвийскому государству и не мешало бы построить новое место заключения, учитывая, что довольно остро стоят и вопросы здравоохранения, и условия содержания заключённых. Да и вообще ремонта там не было уже давно... То есть все выглядит логично, сомнений не должно вызывать, но договориться по тюрьме так и не получилось.Так вышло, что повестка о создании нового места отбывания свободы совпала с коррупционными скандалами в Латвии, а сама компания "Abora" может быть замешана в даче взяток... Так что предложение министра юстиции не нашло поддержки хотя бы потому, что было озвучено не в то время. Тем не менее, латвийская коалиция не развалилась и выработала бюджет на будущий год, но средств для строительства новой тюрьмы не предусматривается. Впрочем, денег вообще мало, поэтому Латвия будет сокращать выплаты безработным.В этом контексте можно проводить параллели и с соседней Эстонией. Несмотря на все предсказания, совместная лодка трёх партий всё ещё на плаву. Хотя не будем скрывать, всё же довольно занятно наблюдать, найдется ли что-то, что сможет привести коалицию к краху. Даже "русский" вопрос пока этого не сделал.Если в уме обычного человека, связь, грубо говоря, "нацистов" и вроде как "ориентированных на русскоязычное население" Центристов представляется чем-то наподобие фантастики, то в реальности это оказалось возможным. Хитрость этого союза в том,что Центристская партия используют консерваторов для ослабления своих политических противников. А EKRE, в свою очередь, держится на своем электорате. Тем более,что консервативные настроения прокатились волной по всей Европе, так что, неудивительно, что в Эстонии они заняли весомые позиции. И если в начале рейтинг Центристов резко упал, то сейчас, как бы это странно ни было, он снова поднимается. Партии удалось получить места в Европарламенте, и это добавило ей плюс.Сейчас же шанс развалить коалицию есть у так называемой "украинской" проблемы. Глава EKRE и по совместительству начальник МВД Эстонии Март Хельме выступил с предложением отменить БЕЗвизовый режим для украинцев. По его мнению, украинцы (особенно его раздражают русскоговорящие жители восточной части Украины и, как он называет, "гомо-советикусы") приезжают и отбирают работу у местных. Однако против выступил член партии "Отечество" и глава МИД Урмас Рейнсалу. Вообще любопытно так получилось: Таллин, равно как и Рига, и Вильнюс были чуть ли не самыми активными сторонниками вступления Украины в НАТО и ЕС. А теперь Эстония резко трансформировала взгляды. Хотя, почему резко?Вовсе нет: разговоры о понаехавших со стороны EKRE не являются чем-то уж непривычным. А то, что ксенофобская позиция на официальном уровне в Эстонии, так и ультраправые у власти. Если г-н Хельме и дальше будет стоять на своем, неминуем конфликт внутри коалиции. Хотя, вероятно, все ограничится лишь словами, ведь каждой из трёх партий Эстонии, что сейчас во власти, дорого их место.Вот такие коалиционные баталии происходят в Риге и Таллине. Для Латвии Эстония может даже служить своеобразным примером как партиям оставаться на верху политического Олимпа. Другое дело, что в Риге количество претендующих на лидерство больше почти в два раза. Но, если Латвии удастся просуществовать с таким правительством, то после этого можно будет вообще не удивляться происходящему внутри страны. Можно даже будет выпускать книги по современной политической истории государства, где премьер-министр имеет гражданство США, а Сейм сформирован из пяти партнёров. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: коалиция, МИД, Урмас Рейнсалу География: Эстония, Таллин — статья прочитана 44 раза Комментарии