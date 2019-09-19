Главная >> Новости >> политика, в Европе >> В Германии прокомментировали отказ Киева подписать формулу Штайнмайера

В Германии прокомментировали отказ Киева подписать формулу Штайнмайера



Цель формулы Штайнмайера заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений. Об этом, как передаёт RT со ссылкой на ТАСС, заявили в МИД Германии, комментируя отказ представителя Киева подписать текст формулы.

«Цель так называемой формулы Штайнмайера — сделать возможной реализацию Минских договорённостей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, страны нормандского формата находятся в постоянном контакте.

18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера. Как отметил министр, договорённость о формуле была достигнута на «встрече советников 2 сентября».
Позднее стало известно, что Киев на заседании контактной группы в Минске отказался подписать формулу Штайнмайера.

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС

полпреда России в группе Бориса Грызлова.

По его словам, именно этот документ был согласован 11 сентября советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» и предложен контактной группе для подписания.

«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — добавил он.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, санкции, Переговоры, Минск-2, Штайнмайер, послы
статья прочитана 141 раз
добавлена сегодня, 19 сентября, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка