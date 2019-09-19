В Германии прокомментировали отказ Киева подписать формулу Штайнмайера 🔊 Воспроизвести



Цель формулы Штайнмайера заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений. Об этом, как передаёт



«Цель так называемой формулы Штайнмайера — сделать возможной реализацию Минских договорённостей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти», — говорится в сообщении.



Как отметили в ведомстве, страны нормандского формата находятся в постоянном контакте.



18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера. Как отметил министр, договорённость о формуле была достигнута на «встрече советников 2 сентября». Цель формулы Штайнмайера заключается в том, чтобы сделать возможной реализацию Минских соглашений. Об этом, как передаёт RT со ссылкой на ТАСС, заявили в МИД Германии, комментируя отказ представителя Киева подписать текст формулы.«Цель так называемой формулы Штайнмайера — сделать возможной реализацию Минских договорённостей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти», — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, страны нормандского формата находятся в постоянном контакте.18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера. Как отметил министр, договорённость о формуле была достигнута на «встрече советников 2 сентября». Позднее стало известно, что Киев на заседании контактной группы в Минске отказался подписать формулу Штайнмайера.



«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС



полпреда России в группе Бориса Грызлова.



По его словам, именно этот документ был согласован 11 сентября советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» и предложен контактной группе для подписания.



«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — добавил он. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Переговоры, Минск-2, Штайнмайер, послы — статья прочитана 141 раз Комментарии