XIV международный фестиваль «ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА» представляет 🔊 Воспроизвести "Аринушка"







Фестиваль «Покровские колокола» продолжает знакомить зрителя с традиционной народной культурой. В этом году в литовскую столицу съедутся лучшие фольклорные коллективы и солисты из 13 стран - Белоруссии, Грузии, Испании, Италии, Корсики, Латвии, Норвегии, Польши, России, Сербии, Украины, Эстонии и многонациональной Литвы.



С 6 – 10 ноября жителей и гостей столицы ждут концерты «Живая традиция» (6 ноября в Вильнюсском дворце конгрессов), «Уникальные традиции» (7 ноября в Музее прикладного искусства и дизайна), «Музыка для гурманов» (8 ноября в Костеле св. Котрины), шестичасовой музыкальный марафон «Творческие портреты участников фестиваля» (9 ноября в Вильнюсской Ратуше) и «Концерт духовной музыки» (10 ноября в Вильнюсском Успенском кафедральном соборе). С 6 – 10 ноября жителей и гостей столицы ждут концерты «Живая традиция» (6 ноября в Вильнюсском дворце конгрессов), «Уникальные традиции» (7 ноября в Музее прикладного искусства и дизайна), «Музыка для гурманов» (8 ноября в Костеле св. Котрины), шестичасовой музыкальный марафон «Творческие портреты участников фестиваля» (9 ноября в Вильнюсской Ратуше) и «Концерт духовной музыки» (10 ноября в Вильнюсском Успенском кафедральном соборе).



ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА



Ансамбль знаком зрителям фестиваля «Покровские колокола» 2016 и 2017 года. Коллектив существует с 1976 года. Первыми его участниками стали студенты разных отделений, которых объединила любовь к народным песням, услышанным в фольклорной экспедиции непосредственно из уст подлинных носителей традиции, стремление к сохранению и исполнению подлинной народной музыки. Основатель и бессменный руководитель ансамбля в течение более 30 лет – профессор Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения Анатолий Михайлович Мехнецов (1936–2008). В настоящее время коллективом, в составе которого студенты, преподаватели кафедры этномузыкологии и сотрудники Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова, руководит заведующая Кафедрой этномузыкологии Галина Лобкова.











Участники ансамбля занимаются глубоким изучением фольклорных традиций, выезжая в экспедиции, а также знакомятся с архивными музыкально-этнографическими записями, благодаря чему репертуар коллектива постоянно пополняется. Ансамбль ведет многоплановую концертную деятельность – участвует в фестивалях и тематических концертах, в научных мероприятиях и творческих проектах в городах России, за рубежом. Выступления коллектива проходят на ведущих концертных площадках Санкт-Петербурга – в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, в Мариинском театре, в Концертном зале «Яани Кирик» (Эстонская церковь Святого Иоанна), в Концертном зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета, в Концертном зале имени А. К. Глазунова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Ансамбль является лауреатом международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.











«БЕДИНЕРА» - виртуозы полифонического пения из Грузии



Грузия – это снежные горы, зелень субтропических лесов, многоголосные песнопения монахов, «Киндзмараули» и «Сулико», лезгинкаи наивное искусство Пиросмани, страна необычайного гостеприимства, длинных тостов и настоящего, теплого общения. Все в Грузии уникально, своеобразно и экзотично. Это страна высокой культуры, которая как мозаика складывалась на протяжении многих веков; культура, которая также дорога грузинам, как и их земля – прекрасная, богатая, многострадальная, но величественная и независимая. Красоту Грузии невозможно описать – о ней можно только спеть. Именно так грузины и используют каждую возможность, чтобы поклоняться красоте своей земли в своих собственных многоголосных уникальных песнях. Многоголосное (полифоническое) пение появилось примерно в V веке. Для грузинского полифонического пения характерно созвучие трех – четырех голосов. В Грузии обычно поют мужчины. Еще греческий историк Ксенофонт (IV в до н.э.) утверждал, что грузинским племенам нравилась светская музыка, военные и танцевальные мелодии. Грузины даже в бой шли с песнями и танцами. В фольклоре этой страны сохранились ритуальные песни и танцы, как языческих, так и христианских эпох. В 2001 году ЮНЕСКО признала грузинское пение шедевром устного нематериального наследия.



В 1936 году под руководством известного фольклориста Ивана Чомахия вг. Цаленджихе основался фольклорный хор. По окончании второй мировой войны к хору присоединился коллектив народных танцев. После объединения коллектив стал называться: «Районный ансамбль песни и пляски «Бединера» при дворце культуры г. Цаленджиха. «Бединера» –лауреат республиканских, всесоюзных и международных фольклорных фестивалей, олимпиад и конкурсов. Выпущено множество грампластинок. Несколько народных песен использовано в грузинских художественных фильмах. Все записи песен ансамбля с 1936 по 1990 годов хранятся в фонде Тбилисского радиокомитета. Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни Грузии. Руководитель – заслуженный артист Грузии Муртаз Циминтия.



«АРИНУШКА» И «СВЯТО» (г. Вильнюс, Литва)



Созданный в Вильнюсе в 1998 году русский фольклорный ансамбль «Аринушка» – коллектив, объединяющий научный подход в изучении фольклора с его профессиональным исполнением, традиции народной музыки – с современной музыкальной культурой. В его репертуаре – широчайший спектр крестьянских песен, духовной музыки, а также программы, посвященные календарным народным праздникам, свадебному обряду, русскому народному романсу. Особое место в репертуаре занимает песенная культура староверов Литвы. «Аринушка» представляет Литву на государственных праздниках, участвует в важных программах: Вильнюс – культурная столица Европы, Праздник песни, 25-летие восстановления дипломатических отношений между Литвой и Россией (Москва), cтолетие восстановления Литовского государства (Санкт-Петербург) и др. «Аринушка» дважды участвовала в съёмках телеэпопеи по роману Льва Толстого «Война и мир» – в 2006 году по заказу итальянского телеканала «RAI» и в 2015 году – британской Би-би-си в сотрудничестве с американской «The Weinstein Company». Выпущено немало компактных дисков, один из них, «Русский народный романс» 2013 года, вошёл в каталог музыкальной библиотеки знаменитой чешской Studio Fontana, в котором представлены записи самых именитых зарубежных музыкантов, а в мае 2014 года бельгийский журнал Le Canard Folk признал его лучшим CD месяца. В фонде Литовского национального радио и телевидения – множество записей ансамбля «Аринушка». Руководители ансамбля являются организаторами международного фольклорного фестиваля «Покровские колокола», современных world music проектов, авторы которых – литовские и русские композиторы. Ансамбль выступает c известными дирижерами, исполнителями и коллективами разных жанровых направлений.



Многие ученики Ирены и Николая Захаровых из многонациональных семей, поэтому в творчестве особое внимание уделяется традициям литовских староверов, украинцев, поляков, жителей белорусско-литовского пограничья. Участница ансамбля Арина Захарова, основала украинский ансамбль «Свято» - коллектив, который сумел за короткое время заслужить признание публики и стать лауреатом международных фестивалей. Консультантами ансамбля являются профессор Национальной музыкальной академии Украины Евгений Ефремов и его выпускница, участница знаменитого ансамбля «Дрэво» Татьяна Сопилка - Зачикевич.



6 ноября в Литовской национальной филармонии ансамбль «Аринушка» вместе с Литовским камерным оркестром и известными солистами-инструменталистами представит мистерию «Скворцова обедня» („Varnėno mišios“) композитора Лаймиса Вилкончюса, созданного на основе поэзии Сигитаса Гяды и русского фольклора.







ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО



Ансамбль, основу которого составляют студенты Московской консерватории, существует с 1978 года. Концертные программы включают в себя народные песни разных регионов России, собранные в экспедициях стараниями многих поколений консерваторских педагогов и студентов: это песни разных жанров (лирические, свадебные, календарные, хороводные, духовные стихи и др.) и танцы (кадрили, польки, краковяк, чижик и др.) Рязанской, Пензенской, Липецкой, Калужской, Волгоградской и Брянской областей России. Каждый из участников ансамбля не понаслышке знаком с экспедиционной работой – ведь именно в путешествиях «за песнями» по российской глубинке предоставляется уникальная возможность выучиться у деревенских исполнителей подлинной певческой манере. Во многом именно поэтому ансамбль – это не академический коллектив, а максимально аутентичный носитель народной песенной традиции. Ансамбль выступает во многих городах России, а также проводит абонементные концерты и участвует в мероприятиях на престижных площадках Москвы: в Доме-музее Ф. И. Шаляпина, музее А. Н. Скрябина, в залах Московской консерватории, в Союзе композиторов России, в РАМ им. Гнесиных, ЦДРИ, Хоровой академии имени А. В. Свешникова, в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной, Государственном музее Л. Н. Толстого, и др. Коллектив является лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей в России и за рубежом, неоднократно выступал на радио и телевидении: в проектах каналов ОРТ, РТР, ТВЦ и телеканала «Культура», в передачах цикла «Мировая деревня» и «Клуб путешественников», на ряде региональных телеканалов, а также в программах Радио России и Радио «Культура». Основатель и руководитель ансамбля – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, заведующая Научным центром народной музыки им. К. В. Квитки, профессор Наталья Николаевна Гилярова.











“VOX CORSIKA” (Франция, Корсика)



Корсиканцы – последние мужчины на планете Земля, которые еще поют своим возлюбленным серенады (по-корсикански Serenati). Где бы они ни пели – в ресторанчиках на берегу моря или старинных церквях с высокими сводами, под гитару или а капелла; что бы они ни пели – паджеллы (народные песенки, чаще всего исполняющиеся на три мужских голоса – u bassu, a seconda, a terza) или священные песни – в одном можно быть уверенным – эти голоса заставят вибрировать что-то в самых потаенных уголках вашей души. И это объективное мнение – корсиканские полифонии причислены к мировому культурному наследию Юнеско. Группа «Vox Corsica» была создана в Проприано 10 лет назад. Ранее ее участники входили в самый известный музыкальный коллектив «Canta u populu corsu», созданный еще в 70-х годах XX века, имеющий широкую популярность в материковой Франции и Европе. «Canta» существует до сих пор, ее состав постоянно обновляется, а также растет колличество детских групп. В обширный репертуар полифоний «Vox Corsica» входят произведения обоих вышеперечисленных направлений – религиозное и народное. Через свою музыку, исполнители рассказывают нам об истории острова, его культуре, обычаях и традициях. Песни повествуют нам о жизни пастухов, любви, смерти, одиночестве, вендетте (да, она родилась на Корсике, а не в Италии, как считают многие) и конечно же свободе. Недаром второе название Корсики – Остров свободы. Истории и легенды, зародившиеся здесь с незапамятных времен передавались из поколения в поколение – малограмотные пастухи не умели писать. Зато они прекрасно умели слагать песни обо всем, что их окружало и о том, что они чувствовали. Даже если вы не владеете корсиканским языком – вы поймете всё, что они хотели вам сказать.



«РОМОДА» (г. Москва, Россия)



Для участников «Ромоды» музыкальный язык аутентичной народной культуры становится основой личного творческого высказывания. Как и в традиционных ансамблях, пение «Ромоды» всегда спонтанно импровизационно, что создает неповторимый стиль и помогает продолжить тонкую, но необычайно прочную нить русской крестьянской музыкальной культуры в пространстве современного города. Коллектив создан в 1998 году, его состав с течением времени изменялся, но всегда объединял людей музыкальных, художественных, театральных специальностей. Певцы «Ромоды» имеют опыт музыкально-экспедиционной работы в разных регионах России. Однако наиболее близкими молодым музыкантам стали вокальные традиции регионов «позднего заселения» – русско-украинского пограничья (Харьковская, Курская и Воронежская губернии) и Сибири, и это не случайно. Песенные стили этих территорий отличаются развитым многоголосием, богатством обрядово-праздничной культуры, хорошей сохранностью инструментальной музыки (от обертоновых флейт до гармони), разнообразием видов хореографии (пляска, хороводы, танцы кадрильного типа). Ансамбль «Ромода» является лауреатом фольклорных фестивалей в России, Польше и странах Балтии. Художественный руководитель ансамбля Светлана Власова – доцент кафедры этномузыкологии РАМ им. Гнесиных, участница различных музыкально-фольклорных проектов во Франции, Швейцарии, Польше, Германии и США.











«ВАРГАН» (г. Полоцк, Беларусь)



Фольклорная группа «Варган» из Полоцка занимается изучением и воссозданием белорусского народного творчества: песенного (обрядовые и лирические песни), танцевального, инструментального. Принципиальная позиция участников группы – стремление перенимать аутентичную, оригинальную манеру исполнения. «Варган» принимает участие в различных культурных мероприятиях и реконструкциях традиционных обрядов, организует песенные мастер-классы и танцевальные вечеринки. «Варган» исполняет песни из разных историко-культурных регионов Беларуси. Особое место в репертуаре группы занимает песенный материал с территории Белорусского Подвинья, записанный во время этнографических экспедиций. Для участников коллектива важное значение имеет сохранение культуры своей земли и своих предков. Так, в дебютном аудио-альбоме «Зялён явор, дубрава. Музыка Полотчины», который вышел в 2018 году, звучит несколько песен, записанных участницей коллектива Ганной Лутовой от своей бабушки, Олимпиады Михайловны Щербаковой из деревни Шестово Полоцкого района. Руководитель – Вольга Емяльянчык.



Подвинье, или Поозерье — историко-этнографический регион Белоруссии, расположенный на севере республики, занимающий большую часть Витебской области. Для Подвинья, вместе с частью Поднепровья, до второй половины XIX века сохранилось этнографическое название Белая Русь, которое постепенно распространилось на всю современную территорию Белоруссии. С образованием в 1569 году Речи Посполитой в Поозерье распространилось католичество, а после реформы патриарха Никона, спасаясь от религиозных гонений и социального давления, сюда переселилась часть русских староверов. Региональной обособленностью определяются местное устно-поэтическое творчество и традиционная обрядность. Наряду с общебелорусскими календарно-земледельческими и семейно-обрядовыми песнями распространены те жанры, которые в других регионах имеют ограниченный ареал или совсем неизвестный, — волочебные, масленичные, толочные, связанные с обработкой льна и ярынные песни. Для песенного фольклора Поозерья свойственно сольное исполнение: мелодия песен ровная, с плавными переходами, напевы неторопливые и свободные.











UN PARELL DE TRES (Ибица, Каталония, Испания)



Коллектив из Ибицы, популяризирующий традиционное полифоническое пение, которое, чаще всего, исполняют а капелла. В репертуаре – широкий спектр музыкальных композиций, от исторических до любовных, а также таверны и религиозные песни. Все они воссозданы в традициях таких регионов, как остров Каталония, страна Басков и многие другие средиземноморские районы, такие как Алентежу, Окситания, Корсика.



LIUTERIA MONTECASSINO (Италия)



«Лютерия Монтекассино» – ансамбль, основанный в 2015 году, также известный как группа «ZampogneriA», посвящен знаменитому итальянскому музыкальному инструменту – зампогне (волынке). Ансамбль гордится своим многолетним международным концертным опытом. В дополнение к регулярным концертам также очень важны их исследования в области органологии и скрипки, открывающие путь к реконструкции древних инструментов. Эти уникальные проекты реконструкции музыкальных инструментов достигли больших успехов в социальных сетях и привлекли внимание традиционного музыкального мира.



Ансамбль был приглашен участвовать в XXX Международном фестивале «Xuntanza de Gaiteros». Они выступали в Королевской часовне Сантьяго-де-Компостела в «Hostal de Reis Católica», и несколько раз участвовали в «Luar», одном из самых популярных телевизионных шоу в Галисии, в 2015 году были приглашены представлять Италию на международном фестивале «Hradné Huky» в Словакии и «Blow Out» фестивале в 2018 году. 2016 году ансамбль успешно выпустил свой первый компакт-диск «Fiumerapido», который завоевал большую популярность среди критиков и слушателей стиля Word Music по всему миру.



УСЕРД (Нижняя Покровка, Белгородская обл., Россия)



Ансамбль «Усёрд» был создан в 1995 году. В его составе жители песенного села Нижняя Покровка. Своё название он получил по имени реки Усёрд, притока Тихой Сосны, и города-крепости Усёрд, Белгородской засечной черты. В репертуаре коллектива лучшие образцы самобытного, музыкального творчества своего села: лирические и протяжные, плясовые и карагодные, игровые и календарные, свадебные песни, традиционные наигрыши на двойных пищиках, пляска с пересеком. Ансамбль бережно представляет свою малую родину на районных, областных, всероссийских и международных фольклорных фестивалях и конкурсах. Все участники ансамбля – местные жители – выступают в самобытных, традиционных костюмах, сохраненных для потомков. Бессменным организатором и руководителем коллектива является Нечаев Виктор Иванович, знаток местной традиции, мастер и исполнитель редких наигрышей на парных пищиках (двойной жалейке), бытовавших всего в трёх восточных районах Белгородской области. Ансамбль участвовал в концерте VII съезда композиторов России (Москва, 2000), юбилейном концерте 30-летия ансамбля Дмитрия Покровского (Москва, 2003), обладатель Гран-при смотра-конкурса Международного фестиваля национальных культур «Культура сближает народы» (Сочи, 2007), лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» в номинации «За верность традициям» (2017), участник фестиваля «Живая старина» (Ростов Великий, 2018), обладатель ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля-конкурса «София 2018».











СЕТУССКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «КУЛДУТСЯУК» (Эстония)



Сетусский фольклорный ансамбль «Кулдутсяук» уже знаком зрителю фестиваля «Покровские колокола» 2015 года. Целью коллектива является распространение знаний о языке сето, культуре и традициях. Кулдутсяук – в переводе «золотая гроздь» – собрался впервые в 1988 году. Это было 12 исполнительниц, говорящих на языке сету. За время творческой деятельности ансамбля в нем пели и мужчины, и дети. Сейчас в коллективе 12 участников, из которых 8 являются основателями ансамбля. Есть и свой гармонист. Ансамбль выступал на фестивалях в Эстонии, Латвии, Литве, России, Финляндии, Германии, состоялись концертные туры в Бельгии, во Франции, Америке. В репертуаре – песни, старинные сетусские танцы и хороводы. Участницы ансамбля – умелицы сетусского рукоделия: вязания, плетения цветного сетусского кружева, поясов и ковров.



Территория Сето, т.е. setot находится на юго-востоке Эстонии, на границе с Россией. Это небольшая группа эстонцев, придерживающаяся православной религии. В 2009 году ЮНЕСКО включило язык сето в атлас исчезающих языков мира как «находящийся под угрозой исчезновения». Хранительницами песенно-поэтических традиций сету в XIX в. были женщины, лучших из них, владеющих даром импровизации, в Сетумаа называли Матерями Песни. Игра же на музыкальных инструментах считалась исключительно мужским делом. Тематика песен и повествований у сету та же, что и у других земледельческих народов Восточной Европы. Но именно в фольклоре сету наиболее последовательно отразились характерные черты их социально-конфессиональной общности: групповое сознание православных крестьян-общинников, не испытавших помещичьего произвола. К произведениям социального и семейного круга у сету относятся рекрутские причитания, сказки и песни о сиротской и вдовьей доле. Вместе с тем в фольклоре сету широкое распространение получили и лиро-эпические народные песни, в которых присутствуют библейские персонажи.











Фольклорный ансамбль «МНОГАЯ ЛЕТА» (г. Киев, Украина)



Ансамбль «Многая лета» был создан в 2008 году на кафедре народного пения Киевского национального университета культуры и искусств. Руководитель – этномузыколог, преподаватель кафедры Анна Коропниченко – участница знаменитого ансамбля «Древо», выпускница профессора Е.В.Ефремова. В составе ансамбля – студенты, проживающие в разных регионах Украины – Полесье, Подолье, Закарпатье, юге Украины и др. Основным направлением работы является воссоздание традиции песенного исполнительства Полесья и Среднего Поднепровья. Значительную часть репертуара составляют песни Киевщины с обоих берегов Днепра. Ключевыми для ансамбля стали произведения духовного содержания – старинные литургические песнопения, псалмы. Весомую часть репертуара составляют казацкие, рекрутские, солдатские, чумацкие песни. Участники ансамбля с бережностью и любовью исполняют обрядовые песни календарного и семейного циклов, не обходят стороной и традиционные танцы. Ансамбль участвовал во многих фестивалях, конкурсах как в Украине, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.











Танцевальная группа «BULDER OG BRAK» (Норвегия)



«Bulder og Brak»– молодежная танцевальная группа из Норвегии. С 2018-ого года коллектив является победителем ежегодных Норвежских соревнований по исполнительству традиционной музыки и танцев, где был исполнен старинный танец Халлинг, уходящий корнями в глубокую древность. Халлинг играли между прочими парными танцами, где участники могли более свободно двигаться и демонстрировать свою сноровку, гибкость, ловкость и силу. Кульминацией танца была шляпа на высокой трости, которую нужно сбить ногой на как можно более высоком расстоянии от земли. Группа «Bulder og Brak» в своей программе представит лучшее из танцевальной традиции Норвегии – старинный Халлинг и различные традиционные парные танцы. «Bulder og Brak» является членом Норвежского фольклорного сообщества в Осло – Leikaringen, отметившего в этом году 100 летний юбилей.



"Истоки"







«ИСТОКИ» (г.Петрозаводск, Россия)



Фольклорный ансамбль «Истоки» существует с 1995 года. Его участники – студенты и выпускники кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, где обучаются представители разных финно-угорских этносов России – карелы, вепсы, коми, удмурты, ингерманландцы, марийцы.



Aнсамбль объединяет студентов разных национальностей в единый творческий коллектив, поставивший перед собой задачу сохранения и развития традиционных культур финно-угров. Отсюда родилось и его название – «Истоки».



Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, этномузыколог Светлана Николаева. Инструментальная музыка финно-угров изучается под руководством этноинструментоведа Игоря Соловьева.



В концертных программах ансамбля каждая из национальных культур раскрывается многогранно: старинные песни в них соседствуют с народными танцами и наигрышами на традиционных инструментах. В исполнении участников коллектива «оживают» уникальные жанры финно-угорского музыкального фольклора – карельские йойги (karjalaisia joikuja), лирические импровизации коми, удмуртские крези. В своем исполнении ансамбль стремится сохранить этнографическую достоверность и неповторимое своеобразие многоликого финно-угорского музыкального мира.



Ансамбль является лауреатом Международных конкурсов в России и за рубежом.



ПЕРЕЗВА (Варшава, Польша)



Дуэт родился в Польше, куда Татьяна Сопилка-Зачикевич и Юрий Пастушенко – этномузыкологи, многолетние участники легендарного ансамбля Древо (Киев-Украина) переехали в середине 2000 годов. Продолжая в Польше исследовательскую (северо-восточная Польша) и педагогическую деятельность, создали в Варшаве свои ансамбли традиционной музыки «Дичка» и «Море», одной из главных целей которых является реконструкция песенной традиции Подлясья – региона пограничных культур украинской, белорусской и польской. Репертуар дуэта составляют главным образом лирические песни из разных регионов Украины, а также обрядовые и духовные песни Подлясья.



Ассоциация гусляров ФИЛИП ВИШНИЧ (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)



Сербский фольклор прошел долгий исторический путь, о чём свидетельствуют древнейшие памятники славянской письменности. Часть культуры сербов – народный смычковый инструмент сербские гусле. Название «гусле» связывают со старославянским словом «госл» – струна. Овальный или грушевидный корпус выдолблен из дерева и обтянут кожаной мембраной, в которой вырезано несколько маленьких резонаторных отверстий. На длинный деревянный колок наматываются одна или две струны, свитые из 50-60 нитей конского волоса. Играют лукообразным смычком. Гусле традиционно сопровождали старинные героико-эпические, так называемые юнацкие песни (юнак – мо́лодец) в речитативном стиле. Сербский эпос – сокровище мировой культуры, одно из самых интересных и ярких народных эпических созданий. Отличается богатством сюжетов и образов, высоким художественным совершенством и редкой поэтичностью стиля. По свидетельствам исторических хроник, сербские странствующие музыканты выступали во многих странах Восточной Европы и пользовались большой популярностью. Один из них – народный незрячий музыкант-гусляр Филип Вишнич, который стал активным участником восстания 1804 года сербского народа против многовекового ига османской Турции. Как гусляр, он сопровождал отряды сербских повстанцев, участвовал в походах и пел героические песни. Его песни говорили о героизме народа, призывали к борьбе с захватчиками, рисовали образы героев-военачальников. В 1815 году сербский учёный-фольклорист Вук Караджич записал от Вишнича цикл эпических песен о сербском восстании. Автором многих из них был Филип Вишнич. Его песни обогатили сербский эпос художественными образами и вольнолюбивыми идеями. На песнях Филипа Вишнича воспитывались и простые люди, и писатели, и политические деятели, боровшиеся за освобождение угнетённого народа. Не утратившие своей свежести и в наше время, они являются символом красоты, таланта и свободолюбия.



ТУРКИ (Ливанский р-н, Латвия)



Ливанский фольклорный ансамбль «Турки» родился в 1979 году и ныне празднует своё 40-летие. В ансамбле 22 певца, старшему из которых 92 года. Основная цель коллектива - сохранить латышские народные традиции и передать их подрастающему поколению. Любимые песни участников ансамбля о семейных и юбилейных традициях. Песни ансамбля «Турки» звучали на фестивале «Балтика» в Латвии, Латвийском фестивале песни и танца, а также на фестивалях в Литве, Польше, Эстонии, Люксембурге, Украине и Беларуси. 1-я программа Латвийского телевидения включает в себя целый цикл передач, посвященных народным традициям Латвии. Латвийский 1-й телеканал создал цикл передач о латышских народных традициях с участием «Турки».



Билеты на концерты можно приобрести в кассах Вильнюсского дворца конгрессов, Tiketa и Bilietai.lt



Программа фестиваля на сайте www.arinuska.lt, https://www.facebook.com/PokrovskijeKolokola/ Познакомьтесь с участниками фестиваля.Ансамбль знаком зрителям фестиваля «Покровские колокола» 2016 и 2017 года. Коллектив существует с 1976 года. Первыми его участниками стали студенты разных отделений, которых объединила любовь к народным песням, услышанным в фольклорной экспедиции непосредственно из уст подлинных носителей традиции, стремление к сохранению и исполнению подлинной народной музыки. Основатель и бессменный руководитель ансамбля в течение более 30 лет – профессор Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения Анатолий Михайлович Мехнецов (1936–2008). В настоящее время коллективом, в составе которого студенты, преподаватели кафедры этномузыкологии и сотрудники Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова, руководит заведующая Кафедрой этномузыкологии Галина Лобкова.Участники ансамбля занимаются глубоким изучением фольклорных традиций, выезжая в экспедиции, а также знакомятся с архивными музыкально-этнографическими записями, благодаря чему репертуар коллектива постоянно пополняется. Ансамбль ведет многоплановую концертную деятельность – участвует в фестивалях и тематических концертах, в научных мероприятиях и творческих проектах в городах России, за рубежом. Выступления коллектива проходят на ведущих концертных площадках Санкт-Петербурга – в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, в Мариинском театре, в Концертном зале «Яани Кирик» (Эстонская церковь Святого Иоанна), в Концертном зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета, в Концертном зале имени А. К. Глазунова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Ансамбль является лауреатом международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.Грузия – это снежные горы, зелень субтропических лесов, многоголосные песнопения монахов, «Киндзмараули» и «Сулико», лезгинкаи наивное искусство Пиросмани, страна необычайного гостеприимства, длинных тостов и настоящего, теплого общения. Все в Грузии уникально, своеобразно и экзотично. Это страна высокой культуры, которая как мозаика складывалась на протяжении многих веков; культура, которая также дорога грузинам, как и их земля – прекрасная, богатая, многострадальная, но величественная и независимая. Красоту Грузии невозможно описать – о ней можно только спеть. Именно так грузины и используют каждую возможность, чтобы поклоняться красоте своей земли в своих собственных многоголосных уникальных песнях. Многоголосное (полифоническое) пение появилось примерно в V веке. Для грузинского полифонического пения характерно созвучие трех – четырех голосов. В Грузии обычно поют мужчины. Еще греческий историк Ксенофонт (IV в до н.э.) утверждал, что грузинским племенам нравилась светская музыка, военные и танцевальные мелодии. Грузины даже в бой шли с песнями и танцами. В фольклоре этой страны сохранились ритуальные песни и танцы, как языческих, так и христианских эпох. В 2001 году ЮНЕСКО признала грузинское пение шедевром устного нематериального наследия.В 1936 году под руководством известного фольклориста Ивана Чомахия вг. Цаленджихе основался фольклорный хор. По окончании второй мировой войны к хору присоединился коллектив народных танцев. После объединения коллектив стал называться: «Районный ансамбль песни и пляски «Бединера» при дворце культуры г. Цаленджиха. «Бединера» –лауреат республиканских, всесоюзных и международных фольклорных фестивалей, олимпиад и конкурсов. Выпущено множество грампластинок. Несколько народных песен использовано в грузинских художественных фильмах. Все записи песен ансамбля с 1936 по 1990 годов хранятся в фонде Тбилисского радиокомитета. Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни Грузии. Руководитель – заслуженный артист Грузии Муртаз Циминтия.Созданный в Вильнюсе в 1998 году русский фольклорный ансамбль «Аринушка» – коллектив, объединяющий научный подход в изучении фольклора с его профессиональным исполнением, традиции народной музыки – с современной музыкальной культурой. В его репертуаре – широчайший спектр крестьянских песен, духовной музыки, а также программы, посвященные календарным народным праздникам, свадебному обряду, русскому народному романсу. Особое место в репертуаре занимает песенная культура староверов Литвы. «Аринушка» представляет Литву на государственных праздниках, участвует в важных программах: Вильнюс – культурная столица Европы, Праздник песни, 25-летие восстановления дипломатических отношений между Литвой и Россией (Москва), cтолетие восстановления Литовского государства (Санкт-Петербург) и др. «Аринушка» дважды участвовала в съёмках телеэпопеи по роману Льва Толстого «Война и мир» – в 2006 году по заказу итальянского телеканала «RAI» и в 2015 году – британской Би-би-си в сотрудничестве с американской «The Weinstein Company». Выпущено немало компактных дисков, один из них, «Русский народный романс» 2013 года, вошёл в каталог музыкальной библиотеки знаменитой чешской Studio Fontana, в котором представлены записи самых именитых зарубежных музыкантов, а в мае 2014 года бельгийский журнал Le Canard Folk признал его лучшим CD месяца. В фонде Литовского национального радио и телевидения – множество записей ансамбля «Аринушка». Руководители ансамбля являются организаторами международного фольклорного фестиваля «Покровские колокола», современных world music проектов, авторы которых – литовские и русские композиторы. Ансамбль выступает c известными дирижерами, исполнителями и коллективами разных жанровых направлений.Многие ученики Ирены и Николая Захаровых из многонациональных семей, поэтому в творчестве особое внимание уделяется традициям литовских староверов, украинцев, поляков, жителей белорусско-литовского пограничья. Участница ансамбля Арина Захарова, основала украинский ансамбль «Свято» - коллектив, который сумел за короткое время заслужить признание публики и стать лауреатом международных фестивалей. Консультантами ансамбля являются профессор Национальной музыкальной академии Украины Евгений Ефремов и его выпускница, участница знаменитого ансамбля «Дрэво» Татьяна Сопилка - Зачикевич.6 ноября в Литовской национальной филармонии ансамбль «Аринушка» вместе с Литовским камерным оркестром и известными солистами-инструменталистами представит мистерию «Скворцова обедня» („Varnėno mišios“) композитора Лаймиса Вилкончюса, созданного на основе поэзии Сигитаса Гяды и русского фольклора.Ансамбль, основу которого составляют студенты Московской консерватории, существует с 1978 года. Концертные программы включают в себя народные песни разных регионов России, собранные в экспедициях стараниями многих поколений консерваторских педагогов и студентов: это песни разных жанров (лирические, свадебные, календарные, хороводные, духовные стихи и др.) и танцы (кадрили, польки, краковяк, чижик и др.) Рязанской, Пензенской, Липецкой, Калужской, Волгоградской и Брянской областей России. Каждый из участников ансамбля не понаслышке знаком с экспедиционной работой – ведь именно в путешествиях «за песнями» по российской глубинке предоставляется уникальная возможность выучиться у деревенских исполнителей подлинной певческой манере. Во многом именно поэтому ансамбль – это не академический коллектив, а максимально аутентичный носитель народной песенной традиции. Ансамбль выступает во многих городах России, а также проводит абонементные концерты и участвует в мероприятиях на престижных площадках Москвы: в Доме-музее Ф. И. Шаляпина, музее А. Н. Скрябина, в залах Московской консерватории, в Союзе композиторов России, в РАМ им. Гнесиных, ЦДРИ, Хоровой академии имени А. В. Свешникова, в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной, Государственном музее Л. Н. Толстого, и др. Коллектив является лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей в России и за рубежом, неоднократно выступал на радио и телевидении: в проектах каналов ОРТ, РТР, ТВЦ и телеканала «Культура», в передачах цикла «Мировая деревня» и «Клуб путешественников», на ряде региональных телеканалов, а также в программах Радио России и Радио «Культура». Основатель и руководитель ансамбля – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, заведующая Научным центром народной музыки им. К. В. Квитки, профессор Наталья Николаевна Гилярова.Корсиканцы – последние мужчины на планете Земля, которые еще поют своим возлюбленным серенады (по-корсикански Serenati). Где бы они ни пели – в ресторанчиках на берегу моря или старинных церквях с высокими сводами, под гитару или а капелла; что бы они ни пели – паджеллы (народные песенки, чаще всего исполняющиеся на три мужских голоса – u bassu, a seconda, a terza) или священные песни – в одном можно быть уверенным – эти голоса заставят вибрировать что-то в самых потаенных уголках вашей души. И это объективное мнение – корсиканские полифонии причислены к мировому культурному наследию Юнеско. Группа «Vox Corsica» была создана в Проприано 10 лет назад. Ранее ее участники входили в самый известный музыкальный коллектив «Canta u populu corsu», созданный еще в 70-х годах XX века, имеющий широкую популярность в материковой Франции и Европе. «Canta» существует до сих пор, ее состав постоянно обновляется, а также растет колличество детских групп. В обширный репертуар полифоний «Vox Corsica» входят произведения обоих вышеперечисленных направлений – религиозное и народное. Через свою музыку, исполнители рассказывают нам об истории острова, его культуре, обычаях и традициях. Песни повествуют нам о жизни пастухов, любви, смерти, одиночестве, вендетте (да, она родилась на Корсике, а не в Италии, как считают многие) и конечно же свободе. Недаром второе название Корсики – Остров свободы. Истории и легенды, зародившиеся здесь с незапамятных времен передавались из поколения в поколение – малограмотные пастухи не умели писать. Зато они прекрасно умели слагать песни обо всем, что их окружало и о том, что они чувствовали. Даже если вы не владеете корсиканским языком – вы поймете всё, что они хотели вам сказать.Для участников «Ромоды» музыкальный язык аутентичной народной культуры становится основой личного творческого высказывания. Как и в традиционных ансамблях, пение «Ромоды» всегда спонтанно импровизационно, что создает неповторимый стиль и помогает продолжить тонкую, но необычайно прочную нить русской крестьянской музыкальной культуры в пространстве современного города. Коллектив создан в 1998 году, его состав с течением времени изменялся, но всегда объединял людей музыкальных, художественных, театральных специальностей. Певцы «Ромоды» имеют опыт музыкально-экспедиционной работы в разных регионах России. Однако наиболее близкими молодым музыкантам стали вокальные традиции регионов «позднего заселения» – русско-украинского пограничья (Харьковская, Курская и Воронежская губернии) и Сибири, и это не случайно. Песенные стили этих территорий отличаются развитым многоголосием, богатством обрядово-праздничной культуры, хорошей сохранностью инструментальной музыки (от обертоновых флейт до гармони), разнообразием видов хореографии (пляска, хороводы, танцы кадрильного типа). Ансамбль «Ромода» является лауреатом фольклорных фестивалей в России, Польше и странах Балтии. Художественный руководитель ансамбля Светлана Власова – доцент кафедры этномузыкологии РАМ им. Гнесиных, участница различных музыкально-фольклорных проектов во Франции, Швейцарии, Польше, Германии и США.Фольклорная группа «Варган» из Полоцка занимается изучением и воссозданием белорусского народного творчества: песенного (обрядовые и лирические песни), танцевального, инструментального. Принципиальная позиция участников группы – стремление перенимать аутентичную, оригинальную манеру исполнения. «Варган» принимает участие в различных культурных мероприятиях и реконструкциях традиционных обрядов, организует песенные мастер-классы и танцевальные вечеринки. «Варган» исполняет песни из разных историко-культурных регионов Беларуси. Особое место в репертуаре группы занимает песенный материал с территории Белорусского Подвинья, записанный во время этнографических экспедиций. Для участников коллектива важное значение имеет сохранение культуры своей земли и своих предков. Так, в дебютном аудио-альбоме «Зялён явор, дубрава. Музыка Полотчины», который вышел в 2018 году, звучит несколько песен, записанных участницей коллектива Ганной Лутовой от своей бабушки, Олимпиады Михайловны Щербаковой из деревни Шестово Полоцкого района. Руководитель – Вольга Емяльянчык.Подвинье, или Поозерье — историко-этнографический регион Белоруссии, расположенный на севере республики, занимающий большую часть Витебской области. Для Подвинья, вместе с частью Поднепровья, до второй половины XIX века сохранилось этнографическое название Белая Русь, которое постепенно распространилось на всю современную территорию Белоруссии. С образованием в 1569 году Речи Посполитой в Поозерье распространилось католичество, а после реформы патриарха Никона, спасаясь от религиозных гонений и социального давления, сюда переселилась часть русских староверов. Региональной обособленностью определяются местное устно-поэтическое творчество и традиционная обрядность. Наряду с общебелорусскими календарно-земледельческими и семейно-обрядовыми песнями распространены те жанры, которые в других регионах имеют ограниченный ареал или совсем неизвестный, — волочебные, масленичные, толочные, связанные с обработкой льна и ярынные песни. Для песенного фольклора Поозерья свойственно сольное исполнение: мелодия песен ровная, с плавными переходами, напевы неторопливые и свободные.Коллектив из Ибицы, популяризирующий традиционное полифоническое пение, которое, чаще всего, исполняют а капелла. В репертуаре – широкий спектр музыкальных композиций, от исторических до любовных, а также таверны и религиозные песни. Все они воссозданы в традициях таких регионов, как остров Каталония, страна Басков и многие другие средиземноморские районы, такие как Алентежу, Окситания, Корсика.«Лютерия Монтекассино» – ансамбль, основанный в 2015 году, также известный как группа «ZampogneriA», посвящен знаменитому итальянскому музыкальному инструменту – зампогне (волынке). Ансамбль гордится своим многолетним международным концертным опытом. В дополнение к регулярным концертам также очень важны их исследования в области органологии и скрипки, открывающие путь к реконструкции древних инструментов. Эти уникальные проекты реконструкции музыкальных инструментов достигли больших успехов в социальных сетях и привлекли внимание традиционного музыкального мира.Ансамбль был приглашен участвовать в XXX Международном фестивале «Xuntanza de Gaiteros». Они выступали в Королевской часовне Сантьяго-де-Компостела в «Hostal de Reis Católica», и несколько раз участвовали в «Luar», одном из самых популярных телевизионных шоу в Галисии, в 2015 году были приглашены представлять Италию на международном фестивале «Hradné Huky» в Словакии и «Blow Out» фестивале в 2018 году. 2016 году ансамбль успешно выпустил свой первый компакт-диск «Fiumerapido», который завоевал большую популярность среди критиков и слушателей стиля Word Music по всему миру.Ансамбль «Усёрд» был создан в 1995 году. В его составе жители песенного села Нижняя Покровка. Своё название он получил по имени реки Усёрд, притока Тихой Сосны, и города-крепости Усёрд, Белгородской засечной черты. В репертуаре коллектива лучшие образцы самобытного, музыкального творчества своего села: лирические и протяжные, плясовые и карагодные, игровые и календарные, свадебные песни, традиционные наигрыши на двойных пищиках, пляска с пересеком. Ансамбль бережно представляет свою малую родину на районных, областных, всероссийских и международных фольклорных фестивалях и конкурсах. Все участники ансамбля – местные жители – выступают в самобытных, традиционных костюмах, сохраненных для потомков. Бессменным организатором и руководителем коллектива является Нечаев Виктор Иванович, знаток местной традиции, мастер и исполнитель редких наигрышей на парных пищиках (двойной жалейке), бытовавших всего в трёх восточных районах Белгородской области. Ансамбль участвовал в концерте VII съезда композиторов России (Москва, 2000), юбилейном концерте 30-летия ансамбля Дмитрия Покровского (Москва, 2003), обладатель Гран-при смотра-конкурса Международного фестиваля национальных культур «Культура сближает народы» (Сочи, 2007), лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» в номинации «За верность традициям» (2017), участник фестиваля «Живая старина» (Ростов Великий, 2018), обладатель ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля-конкурса «София 2018».Сетусский фольклорный ансамбль «Кулдутсяук» уже знаком зрителю фестиваля «Покровские колокола» 2015 года. Целью коллектива является распространение знаний о языке сето, культуре и традициях. Кулдутсяук – в переводе «золотая гроздь» – собрался впервые в 1988 году. Это было 12 исполнительниц, говорящих на языке сету. За время творческой деятельности ансамбля в нем пели и мужчины, и дети. Сейчас в коллективе 12 участников, из которых 8 являются основателями ансамбля. Есть и свой гармонист. Ансамбль выступал на фестивалях в Эстонии, Латвии, Литве, России, Финляндии, Германии, состоялись концертные туры в Бельгии, во Франции, Америке. В репертуаре – песни, старинные сетусские танцы и хороводы. Участницы ансамбля – умелицы сетусского рукоделия: вязания, плетения цветного сетусского кружева, поясов и ковров.Территория Сето, т.е. setot находится на юго-востоке Эстонии, на границе с Россией. Это небольшая группа эстонцев, придерживающаяся православной религии. В 2009 году ЮНЕСКО включило язык сето в атлас исчезающих языков мира как «находящийся под угрозой исчезновения». Хранительницами песенно-поэтических традиций сету в XIX в. были женщины, лучших из них, владеющих даром импровизации, в Сетумаа называли Матерями Песни. Игра же на музыкальных инструментах считалась исключительно мужским делом. Тематика песен и повествований у сету та же, что и у других земледельческих народов Восточной Европы. Но именно в фольклоре сету наиболее последовательно отразились характерные черты их социально-конфессиональной общности: групповое сознание православных крестьян-общинников, не испытавших помещичьего произвола. К произведениям социального и семейного круга у сету относятся рекрутские причитания, сказки и песни о сиротской и вдовьей доле. Вместе с тем в фольклоре сету широкое распространение получили и лиро-эпические народные песни, в которых присутствуют библейские персонажи.Ансамбль «Многая лета» был создан в 2008 году на кафедре народного пения Киевского национального университета культуры и искусств. Руководитель – этномузыколог, преподаватель кафедры Анна Коропниченко – участница знаменитого ансамбля «Древо», выпускница профессора Е.В.Ефремова. В составе ансамбля – студенты, проживающие в разных регионах Украины – Полесье, Подолье, Закарпатье, юге Украины и др. Основным направлением работы является воссоздание традиции песенного исполнительства Полесья и Среднего Поднепровья. Значительную часть репертуара составляют песни Киевщины с обоих берегов Днепра. Ключевыми для ансамбля стали произведения духовного содержания – старинные литургические песнопения, псалмы. Весомую часть репертуара составляют казацкие, рекрутские, солдатские, чумацкие песни. Участники ансамбля с бережностью и любовью исполняют обрядовые песни календарного и семейного циклов, не обходят стороной и традиционные танцы. Ансамбль участвовал во многих фестивалях, конкурсах как в Украине, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.«Bulder og Brak»– молодежная танцевальная группа из Норвегии. С 2018-ого года коллектив является победителем ежегодных Норвежских соревнований по исполнительству традиционной музыки и танцев, где был исполнен старинный танец Халлинг, уходящий корнями в глубокую древность. Халлинг играли между прочими парными танцами, где участники могли более свободно двигаться и демонстрировать свою сноровку, гибкость, ловкость и силу. Кульминацией танца была шляпа на высокой трости, которую нужно сбить ногой на как можно более высоком расстоянии от земли. Группа «Bulder og Brak» в своей программе представит лучшее из танцевальной традиции Норвегии – старинный Халлинг и различные традиционные парные танцы. «Bulder og Brak» является членом Норвежского фольклорного сообщества в Осло – Leikaringen, отметившего в этом году 100 летний юбилей.Фольклорный ансамбль «Истоки» существует с 1995 года. Его участники – студенты и выпускники кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, где обучаются представители разных финно-угорских этносов России – карелы, вепсы, коми, удмурты, ингерманландцы, марийцы.Aнсамбль объединяет студентов разных национальностей в единый творческий коллектив, поставивший перед собой задачу сохранения и развития традиционных культур финно-угров. Отсюда родилось и его название – «Истоки».Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Республики Карелия, этномузыколог Светлана Николаева. Инструментальная музыка финно-угров изучается под руководством этноинструментоведа Игоря Соловьева.В концертных программах ансамбля каждая из национальных культур раскрывается многогранно: старинные песни в них соседствуют с народными танцами и наигрышами на традиционных инструментах. В исполнении участников коллектива «оживают» уникальные жанры финно-угорского музыкального фольклора – карельские йойги (karjalaisia joikuja), лирические импровизации коми, удмуртские крези. В своем исполнении ансамбль стремится сохранить этнографическую достоверность и неповторимое своеобразие многоликого финно-угорского музыкального мира.Ансамбль является лауреатом Международных конкурсов в России и за рубежом.Дуэт родился в Польше, куда Татьяна Сопилка-Зачикевич и Юрий Пастушенко – этномузыкологи, многолетние участники легендарного ансамбля Древо (Киев-Украина) переехали в середине 2000 годов. Продолжая в Польше исследовательскую (северо-восточная Польша) и педагогическую деятельность, создали в Варшаве свои ансамбли традиционной музыки «Дичка» и «Море», одной из главных целей которых является реконструкция песенной традиции Подлясья – региона пограничных культур украинской, белорусской и польской. Репертуар дуэта составляют главным образом лирические песни из разных регионов Украины, а также обрядовые и духовные песни Подлясья.Сербский фольклор прошел долгий исторический путь, о чём свидетельствуют древнейшие памятники славянской письменности. Часть культуры сербов – народный смычковый инструмент сербские гусле. Название «гусле» связывают со старославянским словом «госл» – струна. Овальный или грушевидный корпус выдолблен из дерева и обтянут кожаной мембраной, в которой вырезано несколько маленьких резонаторных отверстий. На длинный деревянный колок наматываются одна или две струны, свитые из 50-60 нитей конского волоса. Играют лукообразным смычком. Гусле традиционно сопровождали старинные героико-эпические, так называемые юнацкие песни (юнак – мо́лодец) в речитативном стиле. Сербский эпос – сокровище мировой культуры, одно из самых интересных и ярких народных эпических созданий. Отличается богатством сюжетов и образов, высоким художественным совершенством и редкой поэтичностью стиля. По свидетельствам исторических хроник, сербские странствующие музыканты выступали во многих странах Восточной Европы и пользовались большой популярностью. Один из них – народный незрячий музыкант-гусляр Филип Вишнич, который стал активным участником восстания 1804 года сербского народа против многовекового ига османской Турции. Как гусляр, он сопровождал отряды сербских повстанцев, участвовал в походах и пел героические песни. Его песни говорили о героизме народа, призывали к борьбе с захватчиками, рисовали образы героев-военачальников. В 1815 году сербский учёный-фольклорист Вук Караджич записал от Вишнича цикл эпических песен о сербском восстании. Автором многих из них был Филип Вишнич. Его песни обогатили сербский эпос художественными образами и вольнолюбивыми идеями. На песнях Филипа Вишнича воспитывались и простые люди, и писатели, и политические деятели, боровшиеся за освобождение угнетённого народа. Не утратившие своей свежести и в наше время, они являются символом красоты, таланта и свободолюбия.Ливанский фольклорный ансамбль «Турки» родился в 1979 году и ныне празднует своё 40-летие. В ансамбле 22 певца, старшему из которых 92 года. Основная цель коллектива - сохранить латышские народные традиции и передать их подрастающему поколению. Любимые песни участников ансамбля о семейных и юбилейных традициях. Песни ансамбля «Турки» звучали на фестивале «Балтика» в Латвии, Латвийском фестивале песни и танца, а также на фестивалях в Литве, Польше, Эстонии, Люксембурге, Украине и Беларуси. 1-я программа Латвийского телевидения включает в себя целый цикл передач, посвященных народным традициям Латвии. Латвийский 1-й телеканал создал цикл передач о латышских народных традициях с участием «Турки». Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «АРИНУШКА», «ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА», фольклорный ансамбль — статья прочитана 235 раз Комментарии