В ожидании фестиваля «Покровские колокола» 🔊 Воспроизвести







С 6 по 10 ноября 2019 г.в Вильнюсе пройдёт четырнадцатый международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола».



Многие годы он многогранно и интересно представляет традиционную культуру разных стран, укрепляет культурные связи, способствует общению.



Названный в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, фестиваль собирает под своим сводом хранителей веры, без которой не может существовать и развиваться традиционная народная культура. Это наши корни и наше наследие. Это то, что нужно бережно хранить, порой восстанавливать. Это то, чему нужно учить детей и передавать будущим поколениям. А на фестивале «Покровские колокола» создаётся неповторимая атмосфера, поднимаются глубинные вопросы и не происходит подмены понятий. Названный в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, фестиваль собирает под своим сводом хранителей веры, без которой не может существовать и развиваться традиционная народная культура. Это наши корни и наше наследие. Это то, что нужно бережно хранить, порой восстанавливать. Это то, чему нужно учить детей и передавать будущим поколениям. А на фестивале «Покровские колокола» создаётся неповторимая атмосфера, поднимаются глубинные вопросы и не происходит подмены понятий.



И в этом году фестиваль порадует своих зрителей коллективами из 13 стран - Белоруссии, Грузии, Испании, Италии, Корсики, Латвии, Норвегии, Польши, России, Эстонии, Сербии, Украины.



Культуру России будут представлять три творческих вуза – Московская государственная консерватория им.П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Петрозаводская государственная консерватория им.А.К.Глазунова, а также коллективы из Москвы, Белгородской и Новосибирской областей.



Особый колорит фестивалю придают лучшие фольклорные коллективы национальных общин Литвы, которые, живя в иноязычном окружении, бережно сохраняют традиции своего народа. Такие коллективы и их руководители заслуживают уважения и внимания.



В этом году в фестивале принимают участие азербайджанские, белорусские, польские, татарские, армянские, украинские, еврейские, русские взрослые и детские фольклорные коллективы, а также солисты, ставшие победителями Республиканского конкурса «Наследники традиций». Кроме того, в фестивале примут участие и литовские фольклорные коллективы.



«Покровские колокола» - единственный фестиваль в странах Балтии, который ежегодно делает заказы композиторам на сочинение произведений в стиле World music.











Расширяя круг почитателей народных традиций, делая фольклор ближе, доступнее и понятнее молодому поколению, организаторы выбрали идею соединения духовных ценностей старины с ярким музыкальным языком современности. Эту идею уже многие годы поддерживает Министерство культуры Литвы, Совет по культуре Литвы, самоуправление города Вильнюса.



Зрители уже познакомились и достойно оценили произведения «Этносфера – новое дыхание традиций» А. Дойникова, «Народная рапсодия» Г. Римкуса-Римкявичуса, «Из этого города» Й. Юркунаса, «Старая вера» и «Женская песнь» Линаса Римши, «Сага о жизни» А.Мартинайтиса, «Коллажи» З Бружайте, «Посвящение» А.Шендерова.



В этом году вновь на открытии фестиваля - 6 ноября - в Вильнюсском дворце конгрессов зрителя ждёт премьера: в исполнении Литовского камерного оркестра под руководством С.Крылова, ансамбля «Аринушка» и других музыкантов прозвучит произведение Лаймиса Вилкончюса «Скворцова обедня».



Участников и зрителей фестиваля «Покровские колокола» в этом году ждет насыщенная программа - концерты фольклорных ансамблей, курсы мастерства известных специалистов по этнографии,



ярмарка народных ремёсел, образовательные программы для детей и молодёжи - известные педагоги, среди которых немало профессоров, проведут мастер-классы для всех желающих, народные мастера из разных уголков Литвы снова будут делиться с детьми и молодёжью секретами ремёсел, круглый стол «Фольклор в современном мире: вопросы педагогики, исполнительства, результаты полевых исследований», конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки», вечера народного танца, выездные концерты в малые города Литвы и многое другое.











Мероприятия пройдут в лучших концертных залах и исторических местах Вильнюса – в Вильнюсском дворце конгрессов, Костёле св. Котрины, Музее прикладного искусства и дизайна, Вильнюсской Ратуше, в православных и католических храмах. Организаторы очень надеются, что фестиваль станет незабываемым, познавательным и интересным праздником для всех.



Партнёрами фестиваля являются Министерство культуры и Совет по культуре Литвы, Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправления городов Вильнюс, Шальчининкай, Висагинас, фонд «Русский Мир», Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский центр международного сотрудничества, Виленско-литовская епархия, Вильнюсский университет, Вильнюсский дворец конгрессов, Музей прикладного искусства и дизайна, Вильнюсская ратуша, Вильнюсский Дом учителя, Костёл св. Котрины, ЗАО «Аутоверсло аутомобиляй», «Амиртекас», «SPA babor kosmetics“ и др. Информационная поддержка – LRT, Žinių radijas, «Respublika», Elta, Vilniaus turizmo ir informacijos centras, еженедельники «Обзор», «Экспресс неделя» и др.



Подробная программа на сайте www.arinuska.lt; https://www.facebook.com/PokrovskijeKolokola/



Ирена ЗАХАРОВА,



художественный руководитель и продюсер фестиваля За 14 лет существования фестиваль «Покровские колокола» стал известен во многих странах мира - в нём приняли участие фольклорные и этнографические ансамбли из Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Корсики, Латвии, Мексики, Норвегии, Польши, России и республик в её составе (Адыгеи, Алтайского края, Кабардино–Балкарии, Мордовии, Удмуртии, Чечни, Дагестана, Коми, Тувы, Марий–Эл, Северной Осетии-Алании, Якутии и др.), Сербии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Франции, Эстонии и других стран.И в этом году фестиваль порадует своих зрителей коллективами из 13 стран - Белоруссии, Грузии, Испании, Италии, Корсики, Латвии, Норвегии, Польши, России, Эстонии, Сербии, Украины.Культуру России будут представлять три творческих вуза – Московская государственная консерватория им.П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Петрозаводская государственная консерватория им.А.К.Глазунова, а также коллективы из Москвы, Белгородской и Новосибирской областей.Особый колорит фестивалю придают лучшие фольклорные коллективы национальных общин Литвы, которые, живя в иноязычном окружении, бережно сохраняют традиции своего народа. Такие коллективы и их руководители заслуживают уважения и внимания.В этом году в фестивале принимают участие азербайджанские, белорусские, польские, татарские, армянские, украинские, еврейские, русские взрослые и детские фольклорные коллективы, а также солисты, ставшие победителями Республиканского конкурса «Наследники традиций». Кроме того, в фестивале примут участие и литовские фольклорные коллективы.«Покровские колокола» - единственный фестиваль в странах Балтии, который ежегодно делает заказы композиторам на сочинение произведений в стиле World music.Расширяя круг почитателей народных традиций, делая фольклор ближе, доступнее и понятнее молодому поколению, организаторы выбрали идею соединения духовных ценностей старины с ярким музыкальным языком современности. Эту идею уже многие годы поддерживает Министерство культуры Литвы, Совет по культуре Литвы, самоуправление города Вильнюса.Зрители уже познакомились и достойно оценили произведения «Этносфера – новое дыхание традиций» А. Дойникова, «Народная рапсодия» Г. Римкуса-Римкявичуса, «Из этого города» Й. Юркунаса, «Старая вера» и «Женская песнь» Линаса Римши, «Сага о жизни» А.Мартинайтиса, «Коллажи» З Бружайте, «Посвящение» А.Шендерова.В этом году вновь на открытии фестиваля - 6 ноября - в Вильнюсском дворце конгрессов зрителя ждёт премьера: в исполнении Литовского камерного оркестра под руководством С.Крылова, ансамбля «Аринушка» и других музыкантов прозвучит произведение Лаймиса Вилкончюса «Скворцова обедня».Участников и зрителей фестиваля «Покровские колокола» в этом году ждет насыщенная программа - концерты фольклорных ансамблей, курсы мастерства известных специалистов по этнографии,ярмарка народных ремёсел, образовательные программы для детей и молодёжи - известные педагоги, среди которых немало профессоров, проведут мастер-классы для всех желающих, народные мастера из разных уголков Литвы снова будут делиться с детьми и молодёжью секретами ремёсел, круглый стол «Фольклор в современном мире: вопросы педагогики, исполнительства, результаты полевых исследований», конференция юных фольклористов «Моя семья – мои истоки», вечера народного танца, выездные концерты в малые города Литвы и многое другое.Мероприятия пройдут в лучших концертных залах и исторических местах Вильнюса – в Вильнюсском дворце конгрессов, Костёле св. Котрины, Музее прикладного искусства и дизайна, Вильнюсской Ратуше, в православных и католических храмах. Организаторы очень надеются, что фестиваль станет незабываемым, познавательным и интересным праздником для всех.Партнёрами фестиваля являются Министерство культуры и Совет по культуре Литвы, Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправления городов Вильнюс, Шальчининкай, Висагинас, фонд «Русский Мир», Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский центр международного сотрудничества, Виленско-литовская епархия, Вильнюсский университет, Вильнюсский дворец конгрессов, Музей прикладного искусства и дизайна, Вильнюсская ратуша, Вильнюсский Дом учителя, Костёл св. Котрины, ЗАО «Аутоверсло аутомобиляй», «Амиртекас», «SPA babor kosmetics“ и др. Информационная поддержка – LRT, Žinių radijas, «Respublika», Elta, Vilniaus turizmo ir informacijos centras, еженедельники «Обзор», «Экспресс неделя» и др.Подробная программа на сайте www.arinuska.lt; https://www.facebook.com/PokrovskijeKolokola/ Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль, «ПОКРОВСКИЕ КОЛОКОЛА» — статья прочитана 99 раз Комментарии