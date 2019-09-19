Фракция Во благо Литвы пообещала поддержку правящей коалиции 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Образовавшаяся на прошлой неделе в сейме Литвы фракция "Во благо Литвы" подписала соглашение о совместной работе с "аграриями", социал-трудовиками и представителями Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).



В подписанном в четверг в сейме документе четыре парламентские фракции договорились консультироваться по всем актуальным вопросам деятельности сейма и искать совместные решения, готовить и поддерживать совместные проекты законов и других правовых актов.



Фракции также декларировали поддержку программе правительства во главе с премьером Саулюсом Сквернялисом и "позитивным переменам в разных областях жизни общества".



К этому соглашения прилагается документ "О конкретных действиях", который перечень конкретных работы, о которых ранее было договорено четырьмя партиями. Образовавшаяся на прошлой неделе в сейме Литвы фракция "Во благо Литвы" подписала соглашение о совместной работе с "аграриями", социал-трудовиками и представителями Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).В подписанном в четверг в сейме документе четыре парламентские фракции договорились консультироваться по всем актуальным вопросам деятельности сейма и искать совместные решения, готовить и поддерживать совместные проекты законов и других правовых актов.Фракции также декларировали поддержку программе правительства во главе с премьером Саулюсом Сквернялисом и "позитивным переменам в разных областях жизни общества".К этому соглашения прилагается документ "О конкретных действиях", который перечень конкретных работы, о которых ранее было договорено четырьмя партиями. Соглашение в четверг подписали глава фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, глава фракции Литовской социал-демократической трудовой фракции (ЛСДТП) Римантас Синкявичюс, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ванда Кравчёнок и лидер фракции "Во благо Литвы" Витаутас Камблявичюс.



Это соглашение позволило правящей коалиции восстановить большинство в сейме.



У четырех фракций в парламенте теперь 75 голосов. Правящее большинство еще поддерживают не входящий на в какую фракции по Уставу сейма председатель парламента, несколько парламентариев из Смешанной группы членов сейма.



Во фракции "Во благо Литвы" состоит семь парламентариев, она образовалась на месте бывшей фракции партии "Порядок и справедливость". В нее не входит только лидер ПС, вице-спикер сейма Ремигиюс Жемайтайтис.



Сейчас правящую коалицию в соответствии с подписанным в июле договором образуют ЛСКЗ, ЛСДТП, ПС и ИАПЛ-СХС.



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С четверга в сейме восстановлено правящее большинство, поскольку новая фракция "Во благо Литвы" подписала с правящими соглашение о совместной работе, заявил глава фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.



"Можем констатировать, что с сегодняшнего дня восстановлено большинство в сейме, и (правящие – BNS) уже не являются меньшинством", – сказал журналистам Р. Карбаускис после подписания соглашения старостами четырех фракций. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии