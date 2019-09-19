В Вильнюсе будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала 🔊 Воспроизвести



В Вильнюсе в четверг будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала на горе Таурас.



На конкурсе, объявленном Вильнюсским самоуправлением, Литовским союзом архитекторов вместе с Международным союзом архитекторов, победила идея испанской архитектурной компании Arquivio architects.



Второе место на конкурсе заняли французы Fres architects and planners, третье – команда литовских архитекторов Paleko archstudija. На мероприятии в четверг занявшие первые три места получат награды по 30, 40 и 20 тыс. евро соответственно.



В общей сложности на конкурс поступило 248 архитектурных идей из разных стран мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др.



Строительство должно начаться в 2021 году и завершиться в 2023 году, когда Вильнюс будет праздновать 700-летний юбилей. В Вильнюсе в четверг будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала на горе Таурас.На конкурсе, объявленном Вильнюсским самоуправлением, Литовским союзом архитекторов вместе с Международным союзом архитекторов, победила идея испанской архитектурной компании Arquivio architects.Второе место на конкурсе заняли французы Fres architects and planners, третье – команда литовских архитекторов Paleko archstudija. На мероприятии в четверг занявшие первые три места получат награды по 30, 40 и 20 тыс. евро соответственно.В общей сложности на конкурс поступило 248 архитектурных идей из разных стран мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др.Строительство должно начаться в 2021 году и завершиться в 2023 году, когда Вильнюс будет праздновать 700-летний юбилей. BNS Категории: экономика, культура Ключевые слова: концерты, проект, гора, зал, Таурас География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 140 раз Комментарии