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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала
В Вильнюсе в четверг будет представлена архитектурная идея Национального концертного зала на горе Таурас.
На конкурсе, объявленном Вильнюсским самоуправлением, Литовским союзом архитекторов вместе с Международным союзом архитекторов, победила идея испанской архитектурной компании Arquivio architects.
Второе место на конкурсе заняли французы Fres architects and planners, третье – команда литовских архитекторов Paleko archstudija. На мероприятии в четверг занявшие первые три места получат награды по 30, 40 и 20 тыс. евро соответственно.
В общей сложности на конкурс поступило 248 архитектурных идей из разных стран мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др.
Строительство должно начаться в 2021 году и завершиться в 2023 году, когда Вильнюс будет праздновать 700-летний юбилей.
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Правильно!Чего мелочиться!
Будем сразу строить и Нац. стадион и Нац. концертный зал