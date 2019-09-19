Парламентарий Л. Бальсис предлагает запретить использование глифосата в Литве

Член фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Линас Бальсис предлагает запретить использование в Литве гербицида глифосата – он зарегистрировал соответствующие поправки к Закону о защите растений.
По словам Л. Бальсиса, потребность в таких поправках возникла, потому что обострились дискуссии о негативном влиянии на окружающую среду и здоровье людей этого широко использующегося в сельском хозяйстве гербицида.
"Все больше европейских государств, не дожидаясь указаний Еврокомиссии (ЕК), сами на своей территории начинают ограничивать применение этого гербицида. Только в этом году те или иные законы о запрете глифосата приняли активно развивающая земледелие Австрия, Франция, Германия. Не сомневаюсь, что такие запреты появятся и в других государствах. Дискуссии о запрете глифосата должны перейти и в политическую повестку дня Литвы", – сказал Л. Бальсис для пресс-релиза.
ЕК осенью 2017 года наметила, что использование глифосата в Евросоюзе (ЕС) прекратится с 2023 года, это решение поддержала и Литва. Однако ЕС оставляет за государствами-членами право самим решать, хотят ли они применить ограничения применения глифосата на национальном уровне раньше этого срока.
По словам Л. Бальсиса, запрет на глифосат мог бы вступить в Литве в силу с июля следующего года.
Глифосат создала и в 1974 году стала продавать американская химическая компания Monsanto, которая назвала гербицид Roundup. В прошлом году ее купил германский гигант химической и фармацевтической промышленности Bayer.
Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что глифосат может вызвать рак, но проведенные впоследствии исследования не всегда это подтверждали.
По словам Л. Бальсиса, запрет на глифосат мог бы вступить в Литве в силу с июля следующего года.
Глифосат создала и в 1974 году стала продавать американская химическая компания Monsanto, которая назвала гербицид Roundup. В прошлом году ее купил германский гигант химической и фармацевтической промышленности Bayer.
Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что глифосат может вызвать рак, но проведенные впоследствии исследования не всегда это подтверждали.