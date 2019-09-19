В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе 🔊 Воспроизвести



Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne, сообщает



По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.



"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.



Депутат также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом, поскольку, по его мнению, это якобы может привести к развалу страны.



"Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — заключил политик.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne, сообщает РИА Новости По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс."Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.Депутат также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом, поскольку, по его мнению, это якобы может привести к развалу страны."Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — заключил политик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: война, компенсации, Мир, Рада, донбасс География: Украина — статья прочитана 162 раза Комментарии