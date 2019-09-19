Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией 🔊 Воспроизвести Министр армии США Марк Эспер



США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает



"Опосредованная война", или "война по представительству", — конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупные игроки. Примеры такой войны — корейская и начальный этап вьетнамской.



Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". В качестве примера он привел события в Крыму и на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду. США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РИА Новости "Опосредованная война", или "война по представительству", — конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупные игроки. Примеры такой войны — корейская и начальный этап вьетнамской.Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". В качестве примера он привел события в Крыму и на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду. Киев и ряд стран Запада считают, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.



"Это говорит о том, что они (Россия. — Прим. ред.) знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт", — сказал Эспер.



"Это новая форма боевых действий. Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы. Потому мы сейчас изучаем, как готовятся наши планы по ведению кампаний на разных театрах (боевых действий. — Прим. ред.), мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня", — заявил министр.



Он подчеркнул, что это касается не только военных, но и других ведомств США, которые должны "изменить эту стратегическую ситуацию, проводить информационные кампании и прочее".



"Мы хороши в военных операциях, но когда мы оказываемся в этой серой зоне, когда уходим от обычного конфликта, это становится для нас испытанием", — резюмировал Эспер. РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, война, Петагон — статья прочитана 83 раза Комментарии