Футбольная среда в начавшейся на этой неделе Лиге чемпионов была богатой на неординарные события.
В двух матчах команда, проигрывавшая по ходу встречи со счётом 0:2, отыгрывалась, хорватское «Динамо» на своём поле разгромило представителя сильного итальянского чемпионата, а московский «Локомотив», которому отвели роль заведомого аутсайдера в группе «D», резко удвоил свои шансы, по меньшей мере, на третье место в «своём» квартете.
И кстати: мадридский «Реал», как сообщает championat.com, не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоялся накануне, 18 сентября, в Париже и завершился разгромным поражением «сливочных» со счётом 0:3.
Как сообщает MisterChip в «Твиттере», такое не происходило с «Королевским клубом» на протяжении последних 10 лет. В последний раз «Реал» ни разу не попадал по воротам в официальной встрече 578 матчей назад.
Группа «А»
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Испания) – 3:0 (голы: А.Ди Мария, 14, 33, Т.Мёнье, 90+1).
«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 0:0.
Группа «В»
«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0 (К.Коман, 34, Р.Левандовски, 80, Т.Мюллер, 90+1).
«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:2 (Д.Каштелу, 44, М.Вальбуэна, 54, с пенальти – Г.Кейн, 26 – с пен., Л.Моура, 30).
Группа «С»
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3 (Р.Марез, 24, И.Гюндоган, 38, Г.Жезус, 76).
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0 (М.Леовац, 10, М.Оршич, 31, 42, 68).
Группа «D»
«Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:2 (С.Савич, 70, Э.Эррера, 90 – Х.Куадрадо, 48, Б.Матюиди, 65).
«Байер» (Леверкузен) – «Локомотив» (Россия) – 1:2 (Б.Хёведес, 25, «Локомотив», в свои ворота – Г.Крыховяк, 16, Д.Баринов, 37).
Лига чемпионов сезона 2019/2020
Групповой этап
1-й тур
Группа «А»
ПСЖ (Франция) – «Реал» (Испания) – 3:0 (голы: А.Ди Мария, 14, 33, Т.Мёнье, 90+1).
«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 0:0.
Группа «В»
«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0 (К.Коман, 34, Р.Левандовски, 80, Т.Мюллер, 90+1).
«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:2 (Д.Каштелу, 44, М.Вальбуэна, 54, с пенальти – Г.Кейн, 26 – с пен., Л.Моура, 30).
Группа «С»
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3 (Р.Марез, 24, И.Гюндоган, 38, Г.Жезус, 76).
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0 (М.Леовац, 10, М.Оршич, 31, 42, 68).
Группа «D»
«Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:2 (С.Савич, 70, Э.Эррера, 90 – Х.Куадрадо, 48, Б.Матюиди, 65).
«Байер» (Леверкузен) – «Локомотив» (Россия) – 1:2 (Б.Хёведес, 25, «Локомотив», в свои ворота – Г.Крыховяк, 16, Д.Баринов, 37).