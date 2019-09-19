Футбольная среда

В двух матчах команда, проигрывавшая по ходу встречи со счётом 0:2, отыгрывалась, хорватское «Динамо» на своём поле разгромило представителя сильного итальянского чемпионата, а московский «Локомотив», которому отвели роль заведомого аутсайдера в группе «D», резко удвоил свои шансы, по меньшей мере, на третье место в «своём» квартете.И кстати: мадридский «Реал», как сообщает championat.com, не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоялся накануне, 18 сентября, в Париже и завершился разгромным поражением «сливочных» со счётом 0:3.