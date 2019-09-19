Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Получивший лицензию специализированного банка в Литве английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut завершил формирование правления Revolut Bank в Литве, а также назначил нового руководителя зарегистрированной в Ирландии компании Revolut Payments Ireland.



В правлении банка в Литве с конца августа работают назначенная финансовым директором Юргита Шаучюнене, которая была до этого финансовым директором Luminor Bank, а также ставший менеджером по рискам Раймондас Бернюнас, который до этого занимал такую же должность в банке SEB, говорится в сообщении Revolut.



В правлении Revolut Bank также работает назначенный в июне этого года его главой Виргилиюс Миркес и зарегистрированный в Великобритании Владислав Яценко. Получивший лицензию специализированного банка в Литве английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut завершил формирование правления Revolut Bank в Литве, а также назначил нового руководителя зарегистрированной в Ирландии компании Revolut Payments Ireland.В правлении банка в Литве с конца августа работают назначенная финансовым директором Юргита Шаучюнене, которая была до этого финансовым директором Luminor Bank, а также ставший менеджером по рискам Раймондас Бернюнас, который до этого занимал такую же должность в банке SEB, говорится в сообщении Revolut.В правлении Revolut Bank также работает назначенный в июне этого года его главой Виргилиюс Миркес и зарегистрированный в Великобритании Владислав Яценко. Сейчас Revolut утверждает, что проводит в жизнь последние этапы уже имеющейся лицензии европейского учреждения электронных денег и банковского дела в Литве. Это позволит и предоставлять услуги литовским клиентам, и обеспечивать непрерывность предоставления европейских услуг в случае жесткого Brexit.



Новым гендиректором дочернего предприятия Revolut Payments Ireland Limited назначен бывший главный менеджер администрации Ulster Bank Джо Хенеган.



Лицензию специализированного банка Revolut получил в декабре прошлого года, предприятие уже сообщило, что старт деятельности специализированного банка отложен до второй половины этого года. В Литве у Revolut сейчас 62 работника.



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Контролируемый компанией переработки и транспортировки нефти Orlen Lietuva Бутингский терминал в январе-августе этого года отгрузил 6,393 млн тонн нефти – на 1,7% больше, чем в такой же период прошлого года.



Только в августе погрузки на Бутингском терминале составили 795,2 тыс. тонн – на 11,9% меньше, чем в августе 2018 года.



В прошлом году через терминал было импортировано 9,662 млн тонн нефти – на 1,6% меньше, чем в 2017 году.



Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.



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Клайпедский порт в январе-августе этого года обслужил 31,313 млн тонн грузов – на 3,9% больше, чем за такой же период прошлого года (30,151 млн тонн).



Только в августе погрузки составили 3,741 млн тонн – на 9,2% меньше, чем в августе прошлого года (4,121 млн тонн), сообщил порт.



Оборот генеральных грузов в этом году увеличился на 0,7% до 10,5 млн тонн, наливных грузов – на 0,1% до 6,94 млн тонн, насыпных грузов – на 8,5% до 13,84 млн тонн.



В этом году в Клайпедский порт зашло 4524 судна – на 1,6% больше, его посетило 311,2 тыс. пассажиров – на 4,8% больше.



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Получающий среднюю зарплату и не имеющий других финансовых обязательств житель Литвы в этом году может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 12,2 тыс. евро – то есть на 1,3 тыс. дороже, чем в прошлом году, показывает исследование банка SEB.



По словам экономиста банка Тадаса Повилаускаса, это связано с повышением заработной платы.



Он сказал, что по стоимости доступности автомобиля в лизинг в этом году удалось опередить Латвию – житель этой страны, получающий среднюю зарплату, может приобрести автомобиль стоимостью 11,9 тыс. евро.



"Причиной этого является то, что средняя зарплата после вычета налогов в этом году в Литве выше, чем в Латвии. Тут нужно поблагодарить налоговую реформу как за расширение применения не облагающейся налогами величины, так и за повышение этой не облагающейся налогами величины", – сказал на пресс-конференции в среду Т. Повилаускас.



Однако, по словам экономиста банка, разница в средней зарплате между Литвой и Эстонией все еще остается большой, поэтому в Эстонии житель может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 17,4 тыс. евро.



По сравнению с данными прошлого года, стоимость автомобиля, доступного одному жителю страны, в Литве повысилась на 12%, в Латвии – на 7%, в Эстонии – на 6%.



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За восемь месяцев этого года рост продаж новых автомобилей в Литве был самым интенсивным в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).



В Литве в этом году продано 30,75 тыс. новых автомобилей - на 39,4% больше, чем в январе-августе прошлого года, когда их было продано 22,05 тыс. В Латвии продажи автомобилей за год возросли на 6,2% до 18,89 тыс., в Эстонии они упали на 0,5% до 18,89 тыс.



Только в августе, по сравнению с августом 2017 года, продажи автомобилей в Литве возросли на 11,5% до 3,69 тыс., в Латвии - на 0,8% до 1,63 тыс., а в Эстонии они снизились на 4,6% до 2,53 тысяч.



Во всем ЕС продажи в этом году упали на 3,2% до 10,52 млн, а только в августе – на 8,4% до 1,042 млн.



Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки Volkswagen – их продано 1,184 млн, или на 7,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.



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Выручка государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в январе-августе этого года в январе-августе нынешнего года составила 309,3 млн евро – на 2,9% больше, чем за такой же период прошлого года.



Только в августе выручка составила 41,2 млн евро – на 4,4% больше, чем в августе прошлого года, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.



Дирекция по грузоперевозкам, функции которой с мая перешли к вновь учрежденному предприятию LG Cargo, в этом году перевезла 36,6 млн тонн грузов – на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Только в августе было перевезено 4,94 млн тонн – почти столько же, сколько в августе прошлого года.



В январе-августе поездами было перевезено 3,78 млн человек – на 7,6% больше, чем в прошлом году. Только в августе было перевезено 483 тыс. человек – на 0,2% больше, чем в августе прошлого года. Самым популярным оставался маршрут Вильнюс-Каунас.



В прошлом году выручка группы Lietuvos gelezinkeliai возросла на 10,4% до 495,8 млн евро, чистая прибыль – в 2 раза до 54,8 млн евро. В прошлом году предприятие перевезло 56,8 млн тонн грузов – на 7,9% больше, чем в 2017 году, число пассажиров увеличилось на 11% до 5,169 млн. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии