Р. Карбаускис вскоре обещает голосование по оставке спикера сейма В. Пранцкетиса 🔊 Воспроизвести



Глава Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис вскоре обещает голосование по вопросу об отставке председателя сейма Виктораса Пранцкетиса.



"Председатель сейма должен смениться, так как есть коалиционный договор, по которому этот пост принадлежит Социал-демократической трудовой партии. Этот вопрос будет обсуждаться, может быть, в скором времени", сказал Р. Карбаускис в четверг журналистам в сейме.



"Все понимают, что коалиционный договор должен выполняться, а нынешняя ситуация, когда председатель сейма не представляет ни большинство, ни меньшинство, долго продолжаться не может", – добавил глава самой многочисленной фракции сейма.



Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что после подписания правящими соглашения с вновь учрежденной фракций "Во благо Литвы" большинству хватит не собранных до сих голосов, чтобы отправить В. Пранцкетиса в отставку. Глава Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис вскоре обещает голосование по вопросу об отставке председателя сейма Виктораса Пранцкетиса."Председатель сейма должен смениться, так как есть коалиционный договор, по которому этот пост принадлежит Социал-демократической трудовой партии. Этот вопрос будет обсуждаться, может быть, в скором времени", сказал Р. Карбаускис в четверг журналистам в сейме."Все понимают, что коалиционный договор должен выполняться, а нынешняя ситуация, когда председатель сейма не представляет ни большинство, ни меньшинство, долго продолжаться не может", – добавил глава самой многочисленной фракции сейма.Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что после подписания правящими соглашения с вновь учрежденной фракций "Во благо Литвы" большинству хватит не собранных до сих голосов, чтобы отправить В. Пранцкетиса в отставку. "На самом деле я считаю, что голоса подсчитаны и дни В. Пранцкетиса как председателя сейма сочтены", – сказал журналистам Г. Ландсбергис.



По словам главы консерваторов, с вновь образовавшейся фракцией у правящих в парламенте будет 76 голосов, а чтобы снять с должности избираемое сеймом должностное лицо, нужен 71 голос.



"Наши цифры показывают, что есть 76 голосов, даже если кто-то из парламентариев в командировке или не согласен с увольнением В. Пранцкетиса, видимо, 71 (голос) они наберут, довольно безопасно, когда есть 76 голосов", – сказал представитель оппозиции.



В. Пранцкетис, которого правящие призывают уйти в отставку, считает, что пользуется доверием членов сейма.



"Нужно один раз решить, решиться, если уж есть такая инициатива, то нужно ее завершить. (...) Думаю, что у меня есть доверие членов сейма", – сказал В. Пранцкетис во вторник журналистам.



Он также сказал, что поддерживает намерение правящей коалиции подписать в четверг соглашение о совместной работе с новой фракцией "Во благо Литвы". Однако глава парламента сомневался, что это повлияет на его отставку.



"Большинство всегда нужно. Большинство тех людей, которые подписываются, они подписываются для позитивных решений, а этот вопрос обо мне негативный, и отношение общества негативное к этому, потому это действие и не происходит", – сказал глава сейма.



Правящие и новая фракция "Во благо Литвы" в четверг планируют подписать соглашение о совместной работе.



Соглашение должны подписать ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) и фракция "Во благо Литвы".



Во фракции "Во благо Литвы" состоит семь парламентариев, преимущественно это парламентарии, покинувшие фракцию партии "Порядок и справедливость" (ПС). Фракция ПС из-за этого распалась и лидер партии, вице-председатель сейма Ремигиюс Жемяйтайтис сейчас состоит в Смешанной группе членов сейма.



Вышедшие из фракции члены ПС обвиняли лидера Р. Жемайтайтиса в единоличным принятии решений.



С учетом фракции "Во благо Литвы" у правящих фракций будет 75 голосов, не считая вероятных нескольких голосов в поддержку из Смешанной группы и голоса спикера сейма.



Сейчас правящую коалицию в соответствии с подписанным в июле договором образуют ЛСКЗ, ЛСДТП, ПС и ИАПЛ -СХС.



В этом договоре намечено, что пост председателя сейма получает ЛСДТП, однако делегированный "аграриями" в начале срока полномочий на эту должность В. Пранцкетис сам уходить в отставку отказывается. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии