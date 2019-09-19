Проверка: работники литовского ЦРИ держат детей за решеткой, не владеют языками 🔊 Воспроизвести



Работники литовского Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) не владеют иностранными языками, задержанные семьи с деться в ЦРИ помещаются за решетку, не все проживающие в центре дети посещают школу, исповедующим ислам обитателям ЦРИ не предлагаются альтернативные свинине блюда, показала проверка.



Такие нарушения парламентский контролер установил в ЦРИ, который находится в Пабраде Швенчёнского района. Здесь содержатся нелегально попавшие в Литву иностранцы.



"Права задержанных иностранцев не обеспечиваются, а халатное и нетерпимое отношение работников центра к уязвимым лицам не способствует обеспечению необходимой жителям (центра) помощи", – говорится в сообщении учреждения парламентского контролера.



По словам предпринявшего проверку парламентского контролера Аугустинаса Нормантаса, нарушения прав обитателей центра зачастую обусловлены языковым барьером. Он мешает работникам центра реагировать на специальные потребности задержанных иностранцев. Работники литовского Центра регистрации иностранцев (ЦРИ) не владеют иностранными языками, задержанные семьи с деться в ЦРИ помещаются за решетку, не все проживающие в центре дети посещают школу, исповедующим ислам обитателям ЦРИ не предлагаются альтернативные свинине блюда, показала проверка.Такие нарушения парламентский контролер установил в ЦРИ, который находится в Пабраде Швенчёнского района. Здесь содержатся нелегально попавшие в Литву иностранцы."Права задержанных иностранцев не обеспечиваются, а халатное и нетерпимое отношение работников центра к уязвимым лицам не способствует обеспечению необходимой жителям (центра) помощи", – говорится в сообщении учреждения парламентского контролера.По словам предпринявшего проверку парламентского контролера Аугустинаса Нормантаса, нарушения прав обитателей центра зачастую обусловлены языковым барьером. Он мешает работникам центра реагировать на специальные потребности задержанных иностранцев. Из-за того, что услуги переводчика в ЦРИ не обеспечиваются, нередко на помощь друг другу вынуждены спешить сами проживающие в центре иностранцы, они переводят администрации просьбы о помощи и о потребностях.



"Иностранцы рассказывают, что им приходится переводить не только на территории центра, но и сопровождать других жителей в лечебные учреждения. Они соглашаются быть переводчиками, потому что хотят помочь друг другу, однако они обратили внимание, что им такая ситуация неприятна, так как из-за языкового барьера они зачастую не могут получить нужные услуги, им сложно поддерживать конструктивный разговор с работниками, возникают трудности, когда нужно выяснить какую-то информацию или что-то попросить", – утверждает А. Нормантас.



По его словам, другая особенно острая тема – содержание несовершеннолетних детей.



"В конкретном случае задержания семьи с малолетними детьми даже не обсуждались какие-то другие возможности применения мер к матери и детям, кроме задержания и помещения за решетку", – говорится в отчете.



Также привлекается внимание к положению проживающих в центре лиц с недугом: при проверке выяснилось, что лицо с двигательным недугом размещено на втором этаже, в помещении, не приспособленном к специальным потребностям, в результате чего человек лишен возможности передвигаться.



"Проживающим в центре лицам не обеспечиваются услуги по надзору за здоровьем, даже неясно, в какие дни фактически работает семейный врач центра", – сказал А. Нормантас.



По его словам, жители ЦРИ также жалуются на качество предоставляемых им услуг и халатным отношением надзирающих работников к их просьбам.



Парламентский контролер рекомендовал министру здравоохранения принять меры, чтобы были изменены гигиенические нормы, обеспечивающие достаточное количество выдаваемых в ЦРИ гигиенических средств, министру внутренних дел – обеспечить иностранцам право на подходящее им питание, чтобы продукты соответствовали их религиозным убеждениям, а главе Службы охраны госграницы – выделять достаточное финансирование для всестороннего обеспечения условий содержания иностранцев и их специальных потребностей, чтобы работники ЦРИ могли усовершенствовать свои знания языков. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: беженцы, иностранцы, нарушения, центр География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии