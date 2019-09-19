СМИ: Болтон подверг критике внешнюю политику Трампа 🔊 Воспроизвести



Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа во время закрытой встречи в Нью-Йорке.



Об этом сообщает



В частности, он назвал «ужасным сигналом» решение Трампа пригласить лидеров радикального движения «Талибан»* в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде, что, по мнению Болтона, является проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября, так как талибы укрывали «Аль-Каиду»** у себя.



Вместе с этим он подверг критике идею переговоров с КНДР и Ираном, так как они «обречены на провал». По его словам, северокорейская и иранская стороны заинтересованы в проведении переговоров только ради облегчения американского санкционного режима.



10 сентября Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.



Как отмечал президент США, Болтон совершил очень крупные ошибки.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа во время закрытой встречи в Нью-Йорке.Об этом сообщает RT со ссылкой на источники Politico.В частности, он назвал «ужасным сигналом» решение Трампа пригласить лидеров радикального движения «Талибан»* в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде, что, по мнению Болтона, является проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября, так как талибы укрывали «Аль-Каиду»** у себя.Вместе с этим он подверг критике идею переговоров с КНДР и Ираном, так как они «обречены на провал». По его словам, северокорейская и иранская стороны заинтересованы в проведении переговоров только ради облегчения американского санкционного режима.10 сентября Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.Как отмечал президент США, Болтон совершил очень крупные ошибки. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Трамп, критика, Болтон — статья прочитана 113 раз Комментарии