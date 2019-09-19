Трамп раскритиковал главу ФРС США 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности. Также, по его мнению, Федеральная резервная система в очередной раз допустила ошибку, сообщает



«Джей Пауэлл и ФРС в очередной раз допустили ошибку. Ни смелости, ни чувства (реальности. — RT), ни видения (ситуации. — RT)», — написал Трамп в Twitter.



Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 September 2019







Ранее ФРС приняла решение снизить базовую ставку до 1,75—2% с уровня 2—2,25%.



Трамп не раз выступал с критикой действий ФРС. По его мнению, решения регулятора ставят страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности. Также, по его мнению, Федеральная резервная система в очередной раз допустила ошибку, сообщает RT «Джей Пауэлл и ФРС в очередной раз допустили ошибку. Ни смелости, ни чувства (реальности. — RT), ни видения (ситуации. — RT)», — написал Трамп в Twitter.Ранее ФРС приняла решение снизить базовую ставку до 1,75—2% с уровня 2—2,25%.Трамп не раз выступал с критикой действий ФРС. По его мнению, решения регулятора ставят страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: ставка, Трамп, критика, ФРС — статья прочитана 130 раз Комментарии