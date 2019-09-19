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Трамп раскритиковал главу ФРС США



Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности. Также, по его мнению, Федеральная резервная система в очередной раз допустила ошибку, сообщает RT.

«Джей Пауэлл и ФРС в очередной раз допустили ошибку. Ни смелости, ни чувства (реальности. — RT), ни видения (ситуации. — RT)», — написал Трамп в Twitter.





Ранее ФРС приняла решение снизить базовую ставку до 1,75—2% с уровня 2—2,25%.

Трамп не раз выступал с критикой действий ФРС. По его мнению, решения регулятора ставят страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: ставка, Трамп, критика, ФРС
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добавлена сегодня, 19 сентября, 00:18

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