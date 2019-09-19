Загрузка... Дания остановила швейцарский проект в Гренландии из-за России? 🔊 Воспроизвести За отрицательной позицией Копенгагена кроются военно-политические мотивы, связанные с предусмотренным участием в проекте российского ледокола «50 лет Победы»(SRF-SWI)



Датское правительство не дало разрешения на реализацию научного проекта под руководством специалистов Высшей технической школы Лозанны (EPFL) в регионе острова Гренландия. Официального разъяснения причин такого решения Копенгаген не предоставил, сообщает Датское правительство не дало разрешения на реализацию научного проекта под руководством специалистов Высшей технической школы Лозанны (EPFL) в регионе острова Гренландия. Официального разъяснения причин такого решения Копенгаген не предоставил, сообщает SWI . По данным швейцарского телевидения SRF, со ссылкой на газету NZZ am Sonntag, все указывает на то, что проект Лозаннского политеха стал заложником глобальных политических игрищ в регионе Арктики, где соответствующие страны в последнее время стараются застолбить за собой как можно большее политическое влияние. Газета NZZ am Sonntag считает, что за отрицательной позицией Копенгагена кроются военно-политические мотивы, связанные с предусмотренным участием в проекте российского ледокола «50 лет Победы». Швейцарское издание уверено, что датская сторона отказала проекту в разрешении из опасений российского шпионажа в этом стратегическом регионе земного шара. Ранее власти острова Гренландия, официально принадлежащего, на правах автономии, Дании без проблем все соответствующие допуски и разрешения выдали.



Проект предусматривал совершение пятью десятками ученых и экспертов экспедиции вокруг острова Гренландия на борту российского судна. В центре проекта: сбор эмпирических данных на предмет состояния льда в этом регионе и степени загрязнённости вод пластиковыми микрочастицами. Интересен этот проект еще и в том смысле, что здесь, на самом большом острове мира, можно наглядно наблюдать последствия влияния процессов изменения климата на экосферу.



Заложники геополитики?



Конрад Штеффен (Konrad Steffen), научный директор проекта и руководитель «Швейцарского института полярных исследований» («Swiss Polar Institute», основанВнешняя ссылка в 2016 году, в том числе, при поддержке почетного консула России в Лозанне, предпринимателя Ф. Паульсена) с большим разочарованием отреагировал на сообщение о том, что датское правительство остановило проект в Гренландии.



«За 30 лет научных исследований в Гренландии такое происходит впервые», — говорит он, напоминая, что часть оборудования и материалов, необходимых для совершения экспедиции, уже была выслана к месту её старта, и вдруг «в июне стало известно, что экспедиция не состоится». Как говорит далее Конрад Штеффен, какого-то обоснования такого решения со стороны датских властей он не получил. «Подозреваю, что мы оказались в заложниках у геополитических игр, как видно, альянс НАТО не захотел допускать в свои арктические воды российский ледокол», — говорит швейцарец.



Интересно, что десять лет назад Дания сама проводила схожую экспедицию в этом регионе, и тоже взяв в аренду ледокол «50 лет Победы». «По-видимому, за эти десять лет что-то с политической точки зрения очень сильно поменялось», — подозревает К. Штеффен, подчеркивая, что его институт обратился к датской стороне с новым ходатайством о получении разрешения на проведения морской экспедиции вокруг Гренландии, причем вместо российского швейцарцы намерены арендовать канадский или шведский ледокол.



К. Штеффен указывает, однако, что в тех арктических широтах идеальным выбором был бы именно российский ледокол, с учетом толщины тамошних льдов. «Ждем с интересом, что ответит нам Копенгаген», — говорит Конрад Штеффен. «Хочется надеяться, что в 2020 или 2021 году нам все-таки удастся совершить намеченный морской переход вокруг Гренландии». Загрузка... swissinfo.ch Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: Россия, проект, Дания, Швейцария, Гренландия — статья прочитана 130 раз Комментарии