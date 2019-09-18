Загрузка... Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ 🔊 Воспроизвести



Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах, передает



Тем не менее, газета подчеркивает, что официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.



В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.



В воскресенье "Пятый канал" сообщил, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких.



Знакомые актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако ее представители отказываются комментировать эти сообщения. Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах, передает РИА Новости Тем не менее, газета подчеркивает, что официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.В воскресенье "Пятый канал" сообщил, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких.Знакомые актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако ее представители отказываются комментировать эти сообщения. Загрузка... РИА Новости Категории: культура, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: актриса, операция, Заворотнюк География: Россия — статья прочитана 260 раз Комментарии